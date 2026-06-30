La Capital y Los Altos facilitan el acceso de estudiantes del interior a «Punto Joven»

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, dio un nuevo paso en materia de cooperación institucional al firmar un convenio marco con la Municipalidad de Los Altos, cuyo objetivo principal es garantizar el acceso completamente gratuito al espacio "Punto Joven" para los estudiantes provenientes de esa jurisdicción que desarrollan sus estudios superiores en la capital catamarqueña.

La iniciativa apunta a facilitar las condiciones de quienes deben trasladarse desde el interior provincial para cursar carreras universitarias o terciarias, promoviendo el acceso a un espacio especialmente destinado al acompañamiento académico y al desarrollo de la vida estudiantil. El acuerdo representa una articulación entre ambos municipios para brindar herramientas concretas destinadas a favorecer la continuidad educativa.

La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de Gobierno Municipal, donde rubricaron el documento el secretario de Gobierno y Coordinación de la Capital, Germán Kranevitter, y el intendente de Los Altos, Héctor Raúl Barot.

Garantizar el acceso gratuito

El convenio establece de manera específica que los estudiantes con domicilio en Los Altos que cursen carreras universitarias o terciarias en instituciones públicas o privadas de la Capital podrán hacer uso libre del centro «Punto Joven», ubicado en avenida Máximo Victoria 143.

De esta manera, los alumnos beneficiarios accederán sin costo a un espacio diseñado para acompañar las distintas necesidades vinculadas a la formación académica, poniendo a disposición instalaciones y servicios destinados a favorecer el estudio y el desarrollo de las actividades educativas.

La iniciativa se enmarca en un esquema de cooperación institucional que busca acercar recursos a quienes residen en el interior y deben trasladarse a la ciudad para continuar su formación superior.

Un espacio pensado para la vida universitaria y terciaria

El centro «Punto Joven» ofrece una serie de servicios destinados a responder a las necesidades cotidianas de los estudiantes que utilizan el establecimiento. Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Salas de estudio climatizadas.

Acceso libre a internet de alta velocidad.

Espacios de trabajo colaborativo.

Apoyo académico.

Orientación estudiantil.

Demás servicios esenciales vinculados a la vida universitaria y terciaria, de acuerdo con las posibilidades operativas del predio.

Estos servicios estarán disponibles para los estudiantes alcanzados por el convenio, quienes podrán utilizar las instalaciones de manera libre conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo institucional.

La integración regional como eje del trabajo conjunto

Durante la firma del convenio, el secretario de Gobierno y Coordinación de la Capital, Germán Kranevitter, destacó el sentido de la iniciativa dentro de una política de articulación entre municipios.

"Desde la Municipalidad de la Capital seguimos apostando a la integración regional y a que ningún joven del interior tenga que interrumpir sus estudios por falta de un espacio de contención en la ciudad. 'Punto Joven' es una herramienta concreta para favorecer la permanencia y el desarrollo académico", expresó el funcionario.

Las declaraciones reflejan el propósito que guía el convenio, centrado en generar condiciones que permitan a los estudiantes del interior contar con un ámbito adecuado para desarrollar sus actividades académicas mientras cursan en la Capital.

El acuerdo institucional tiene como eje precisamente la cooperación entre gobiernos locales para facilitar el acceso a servicios que acompañen el proceso educativo de los jóvenes provenientes de otras localidades.

El compromiso asumido por la Municipalidad de Los Altos

Además de garantizar el acceso de los estudiantes al espacio «Punto Joven», el convenio también establece responsabilidades específicas para la Municipalidad de Los Altos.

En ese marco, el municipio se comprometió formalmente a:

Difundir los alcances del beneficio entre los estudiantes de la jurisdicción.

Colaborar en la acreditación de los destinatarios del programa.

Facilitar toda la información socioeducativa necesaria para la correcta implementación territorial del convenio.

Estas acciones forman parte del mecanismo previsto para asegurar que los alumnos que reúnan las condiciones establecidas puedan acceder al beneficio de manera ordenada y conforme a los procedimientos definidos por ambas administraciones.

Vigencia del acuerdo y acceso al beneficio

El convenio establece que el acceso al establecimiento será libre para los alumnos comprendidos en la iniciativa, garantizando la utilización de las instalaciones sin costo para quienes cursen carreras universitarias o terciarias en instituciones públicas o privadas de la Capital y tengan domicilio en Los Altos.

Asimismo, el documento fija una vigencia inicial de un año, con la posibilidad de que ambas partes acuerden una prórroga de común acuerdo para extender su aplicación.

De esta manera, la Municipalidad de la Capital y la Municipalidad de Los Altos formalizaron un esquema de cooperación institucional que busca facilitar el acceso de los estudiantes del interior al espacio "Punto Joven", mediante el uso gratuito de sus instalaciones y de los servicios que allí se brindan, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer el acompañamiento académico y la permanencia de quienes desarrollan sus estudios superiores en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.