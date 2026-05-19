La Capital lanza la plataforma para potenciar el turismo de reuniones

La Capital catamarqueña avanza en el fortalecimiento del turismo de reuniones con el lanzamiento de una nueva plataforma digital destinada a conectar organizadores de eventos, prestadores de servicios y actores vinculados al sector MICE.

La iniciativa fue presentada por el director de Turismo de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Yurquina, quien adelantó detalles sobre el funcionamiento y los objetivos de la plataforma Turismo MICE Catamarca, una herramienta gratuita que estará integrada dentro del sitio web oficial de Turismo.

El desarrollo surge en un contexto de crecimiento de la actividad vinculada al turismo de reuniones, un segmento que durante 2025 movilizó a más de 61.000 asistentes y generó un impacto directo en la ocupación hotelera y en la actividad económica de la ciudad.

Según explicó Yurquina, la plataforma fue construida de manera conjunta con el sector, a partir de un trabajo participativo impulsado desde el municipio.

"Venimos trabajando desde el municipio, construida con el sector, porque ha sido un trabajo participativo en el que se han analizado distintas problemáticas que hemos trabajado en conjunto durante tres encuentros el año pasado, y hoy cumplimos en entregar este primer avance que es la plataforma de Turismo MICE", señaló el funcionario.

Proveedores y agenda pública

La herramienta digital tendrá como principal función articular la información vinculada al turismo de reuniones y facilitar la planificación de eventos en la ciudad. De acuerdo con lo detallado por Yurquina, la plataforma permitirá:

Registrar usuarios .

. Cargar eventos en una agenda pública .

. Vincular proveedores con organizadores de eventos .

. Compartir información sobre servicios disponibles .

. Coordinar y optimizar la planificación de actividades.

El sistema estará alojado dentro de la página web de Turismo y funcionará como un espacio abierto donde cualquier persona podrá consultar la agenda de eventos que se desarrollen en la ciudad.

"Básicamente lo que va a hacer es conectar y articular proveedores de servicios para eventos, generadores de eventos, y compartir toda esta información en una agenda pública que todo el mundo pueda acceder para que al momento de planificar un próximo evento en esta ciudad se pueda conocer qué otros eventos se están desarrollando, quiénes proveen servicios, de qué manera se puede mejorar y optimizar la plataforma", explicó Yurquina.

El funcionario remarcó además que el objetivo es mejorar la planificación de las actividades y potenciar el impacto económico y turístico que generan los eventos en la ciudad.

Municipio y sector privado

Uno de los aspectos centrales destacados durante la presentación fue el carácter participativo del proyecto. Según indicó el director de Turismo, la herramienta surgió a partir de reuniones y encuentros desarrollados durante el año pasado, donde se analizaron problemáticas y necesidades vinculadas al sector del turismo de reuniones.

"Todos coincidimos en que es necesaria esta herramienta para poder organizar justamente la información, la agenda, la planificación", sostuvo Yurquina. En ese sentido, valoró el trabajo realizado tanto por el equipo de Turismo como por el área de Modernización del municipio, responsable de la programación y desarrollo técnico de la plataforma.

"La verdad que nos sentimos muy orgullosos tanto del equipo de turismo, del equipo de modernización que ha hecho la programación de esta serie de manos de obra en nuestro municipio, que ha venido hoy a plantear este desarrollo en conjunto", expresó.

La propuesta busca consolidar una articulación entre el Estado y el sector privado, entendiendo al municipio como coordinador de una actividad que involucra a empresas, asociaciones, prestadores e instituciones.

Una primera etapa con proyección de crecimiento

Yurquina aclaró que el lanzamiento corresponde a una primera fase de desarrollo y que la plataforma continuará sumando herramientas y funcionalidades con el paso del tiempo. "Esta es una primera fase, está en un proceso, por supuesto, en donde irá adquiriendo con el tiempo mayores funcionalidades", explicó.

No obstante, destacó que la versión inicial ya permitirá cubrir funciones consideradas esenciales para el sector:

Registro de usuarios .

. Carga de eventos .

. Agenda pública compartida .

. Vinculación entre proveedores y organizadores.

El funcionario remarcó que esas herramientas constituyen una base necesaria para ordenar y articular la actividad del turismo de reuniones en la ciudad.

"Hoy nos va a permitir registrarnos con un usuario, cargar eventos en una agenda y poder vincular proveedores con generadores, que me parece que son las funciones básicas que necesitamos para articular la actividad en el sector del turismo de reuniones", afirmó.

El crecimiento del turismo MICE en la ciudad

La plataforma apunta a consolidar el desarrollo del denominado turismo MICE, sigla utilizada internacionalmente para referirse al segmento de:

Meetings (reuniones).

(reuniones). Incentives (viajes de incentivo).

(viajes de incentivo). Conferences (conferencias).

(conferencias). Exhibitions (exposiciones).

El sistema permitirá registrar datos de proveedores, asociaciones generadoras de eventos, empresas, instituciones y particulares vinculados a esta actividad.

"Está inserta dentro de nuestra página web y permite crear usuarios para poder inscribir eventos en una agenda pública y a su vez registrar datos de proveedores y asociaciones generadoras de eventos, empresas, instituciones o particulares que trabajen en la actividad del turismo de reuniones o como en el mundo se conoce como el turismo MICE", explicó Yurquina.

Con este lanzamiento, San Fernando del Valle de Catamarca busca fortalecer un sector que ganó relevancia en los últimos años y que aparece como una herramienta estratégica para dinamizar la actividad turística, ampliar la ocupación hotelera y potenciar el movimiento económico vinculado a congresos, encuentros y eventos en la ciudad.