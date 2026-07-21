La Capital en el Poncho presenta servicios, cultura, emprendedores y colectividades

Como ocurre cada año, la Municipalidad de la Capital participa de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, consolidando una propuesta integral que combina la prestación de servicios esenciales, la promoción de la cultura, el impulso a la economía social y el acompañamiento permanente a vecinos y visitantes que recorren el Predio Ferial durante la tradicional celebración de julio.

En esta edición 2026, la comuna instaló un espacio especialmente diseñado para brindar respuestas rápidas a distintas necesidades de los ciudadanos, al mismo tiempo que ofrece una amplia agenda de actividades destinadas a poner en valor la diversidad cultural de la provincia y generar oportunidades para los emprendedores locales.

Durante un recorrido realizado junto al intendente Gustavo Saadi por los distintos sectores institucionales montados en el Predio Ferial, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, destacó la importancia estratégica del despliegue municipal y explicó los distintos ejes sobre los cuales se articula la propuesta presentada por la Capital.

Un paseo dedicado a las colectividades

Uno de los espacios destacados dentro del sector municipal es el área destinada exclusivamente a las colectividades que residen en la ciudad capitalina.

Según explicó Mariano Rosales, la comuna dispuso una amplia superficie para que las familias inmigrantes puedan compartir con el público parte de su patrimonio cultural, generando un ámbito de encuentro que pone en valor las distintas tradiciones que conviven en la Capital.

En ese paseo cultural, las colectividades tienen la posibilidad de exhibir sus costumbres y ofrecer a los visitantes los platos gastronómicos típicos autóctonos de cada uno de sus países de origen.

La propuesta busca consolidar una alternativa multicultural dentro de la Fiesta del Poncho, permitiendo que quienes recorren el predio puedan conocer distintas expresiones culturales a través de la gastronomía y las tradiciones que representan las comunidades inmigrantes radicadas en la ciudad.

Un servicio pensado para brindar soluciones a los turistas

Además de la oferta cultural y gastronómica, la Municipalidad incorporó un servicio orientado a resolver una situación puntual que puede afectar a quienes visitan Catamarca durante la realización de la fiesta. Rosales explicó que el municipio habilitó un stand del Centro de Emisión de Licencias dentro del Predio Ferial para atender a aquellas personas que extravíen o pierdan su carnet de conducir durante su permanencia en la provincia.

El funcionario detalló que quienes atraviesen esa situación podrán acercarse directamente al espacio municipal, donde se gestionará y reimprimirá la documentación en el acto.

De esa manera, los visitantes podrán regresar posteriormente a sus ciudades de origen sin inconvenientes legales o vinculados al tránsito, accediendo a una solución inmediata sin necesidad de trasladarse a otras dependencias.

Más de cien emprendedores

Otro de los ejes centrales de la propuesta municipal es el acompañamiento a los pequeños productores y artesanos. En esta edición de la Fiesta del Poncho, el denominado "Espacio Capital" reúne a más de 100 pequeños productores y artesanos locales, quienes cuentan con un ámbito destinado a exhibir y comercializar sus productos durante el desarrollo del evento.

Mariano Rosales atribuyó este resultado al trabajo articulado entre las distintas áreas que integran la gestión comunal, destacando el esfuerzo realizado para generar un espacio que otorgue visibilidad a los emprendedores y contribuya al fortalecimiento de la economía social catamarqueña.

La presencia de este sector dentro del Predio Ferial busca ofrecer oportunidades de comercialización y acercar la producción local al numeroso público que visita diariamente la fiesta.

"Ciudad Streaming", una de las principales novedades

Entre las incorporaciones previstas para este año se encuentra "Ciudad Streaming", un nuevo espacio interactivo impulsado por la administración municipal. La iniciativa fue concebida como un canal de transmisión en vivo destinado a conectar especialmente a los jóvenes y al público en general con las distintas actividades que se desarrollan durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La incorporación de este espacio amplía las alternativas de participación para quienes visitan el Predio Ferial y suma una nueva herramienta de difusión de las propuestas culturales, artísticas e institucionales que forman parte de la programación de la edición 2026.

Fortalecer la economía regional

Al referirse a los objetivos generales del operativo desplegado por la Municipalidad de la Capital, Mariano Rosales señaló que todo el trabajo realizado tiene como finalidad acompañar a quienes participan de la fiesta desde el ámbito productivo.

El funcionario sostuvo que el propósito principal es que los emprendedores ubicados tanto en el sector municipal como en el resto del Predio Ferial puedan desarrollar una excelente experiencia comercial y lograr la venta de la totalidad de sus productos durante la celebración.

Con ese objetivo, las distintas áreas municipales coordinaron acciones vinculadas a la infraestructura, la organización, la atención al público y la promoción de los espacios destinados a productores, artesanos y colectividades.