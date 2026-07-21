Martes otra vez con frío en Catamarca: la máxima será de apenas 15 grados

Se anticipa una jornada en la que las condiciones de tiempo estarán dominadas por la presencia de abundante nubosidad, acompañado de chances de precipitaciones. El día se desarrollará con un ambiente fresco, temperaturas moderadas y una evolución estable durante gran parte de la jornada, aunque con un cambio esperado hacia el cierre del día, cuando aumentarán las probabilidades de precipitaciones.

Las temperaturas previstas oscilarán entre una mínima de 7 y una máxima de 15 grados, configurando un martes de características otoñales, con escasa amplitud térmica y un predominio constante de cielos cubiertos. A lo largo del día, la nubosidad irá incrementándose progresivamente, pasando de condiciones parcialmente nubladas durante las primeras horas a un cielo completamente nublado durante la tarde, antes de dar lugar a un escenario con mayores probabilidades de chaparrones durante la noche.

La mañana mantendrá el predominio de la nubosidad

Luego de una madrugada ya con presencia significativa del viento, la mañana se presentará con un marcado predominio de nubes. El cielo se mostrará cubierto y el SMN anuncia chaparrones, mientras que la temperatura será de 7 grados, manteniendo el ambiente fresco durante las primeras horas del día.

El viento en tanto soplará desde el sector Sudeste (SE) y conservará velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora, sin pronóstico de ráfagas para ese período.

La tarde llegará con la máxima de la jornada

Durante la tarde se registrará el momento de mayor temperatura del día, cuando el termómetro alcance los 15 grados, valor que representa la máxima prevista para este martes, una de las más bajas de esta semana. Las condiciones del cielo continuarán con probabilidad de precipitaciones al igual que en la hora anterior.

En este tramo del día, el viento cambiará su dirección hacia el Noreste (NE) y mantendrá velocidades comprendidas entre 13 y 22 kilómetros por hora, favoreciendo la continuidad de un ambiente fresco y con abundante cobertura nubosa.

La inestabilidad aumentará hacia la noche

No se registrarán cambios importantes durante la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cierre del martes estará acompañado por más chaparrones, probabilidad que se mantendrá entre el 10 y el 40%.

Al mismo tiempo, la temperatura descenderá hasta los 11 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el sector de la hora anterior, sosteniendo también la intensidad. Estas condiciones convierten a la noche en el período con mayor posibilidad de lluvias de toda la jornada, luego de un día que se mantendrá mayormente estable.

