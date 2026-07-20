La Capital registró un 73,7% de ocupación hotelera y más de 5.800 visitantes

La primera semana de las vacaciones de invierno dejó resultados alentadores para San Fernando del Valle de Catamarca, que consolidó su desempeño como uno de los principales destinos turísticos del Norte Argentino. Así lo refleja el relevamiento elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal, organismo dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio, que registró un importante movimiento de visitantes entre el 13 y el 19 de julio.

Durante ese período, la ciudad recibió 5.833 visitantes, alcanzó una ocupación hotelera promedio del 73,7% y generó un impacto económico estimado en $1.981.123.067.

Las cifras evidencian un crecimiento respecto del mismo período del año anterior y muestran una evolución favorable en los principales indicadores de la actividad turística, tanto en cantidad de visitantes como en ocupación de alojamientos y movimiento económico.

Crecimiento respecto del invierno de 2025

El informe oficial también establece una comparación con la primera semana del receso invernal de 2025, destacando mejoras en todos los indicadores analizados.

La ocupación hotelera pasó del 68,6% al 73,7%, lo que representa un incremento del 7,4%. En cuanto al número de visitantes, la ciudad pasó de recibir 5.586 turistas durante la primera semana del receso del año pasado a 5.833 visitantes en la presente temporada, reflejando un crecimiento del 4,4%.

Otro de los indicadores destacados corresponde al impacto económico, que experimentó un aumento superior al 13,2%. Mientras que en la primera semana de las vacaciones de invierno de 2025 el movimiento económico había alcanzado los $1.749.617.227, este año la cifra ascendió a $1.981.123.067, lo que representa un incremento de más de 231 millones de pesos para la economía local.

Estos resultados muestran una evolución positiva del sector turístico y comercial durante uno de los períodos más importantes del calendario vacacional.

Los alojamientos con mejores niveles de ocupación

El relevamiento también detalla el comportamiento de las distintas categorías de alojamiento. Los hoteles de dos estrellas alcanzaron una ocupación plena del 100%, convirtiéndose en el segmento con mejor desempeño durante la primera semana del receso.

Detrás se ubicaron los hoteles de tres estrellas, con una ocupación del 89,3%. También registraron altos niveles de demanda los hostels, que alcanzaron un 83%, mientras que las cabañas y residenciales llegaron al 80% de ocupación.

El informe remarca que la mayoría de las categorías presentó una buena performance, reflejando un comportamiento favorable del sector hotelero y de alojamiento turístico.

Turistas nacionales y viajes en familia

Otro aspecto analizado por el Observatorio de Turismo Municipal fue el perfil de quienes eligieron visitar la Capital durante el receso invernal.

El estudio señala que el 95% de los visitantes fueron turistas nacionales, consolidando al mercado interno como el principal impulsor del movimiento turístico. Las provincias que aportaron la mayor cantidad de visitantes fueron:

Córdoba.

Buenos Aires.

La Rioja.

Santa Fe.

Mendoza.

Respecto de las motivaciones del viaje, el 83% manifestó haber elegido la ciudad por vacaciones y actividades de ocio.

Asimismo, el informe indica que el grupo familiar fue el predominante, representando el 57% del total de quienes visitaron San Fernando del Valle de Catamarca durante la primera semana del receso. Estos datos muestran una marcada presencia de familias que aprovecharon las vacaciones de invierno para recorrer la ciudad y participar de las distintas propuestas disponibles.

Altos niveles de satisfacción

El relevamiento también incorporó indicadores vinculados con la experiencia de los turistas. Uno de los datos más destacados señala que el 54% de los visitantes llegó por primera vez a San Fernando del Valle de Catamarca.

Al mismo tiempo, el 98% afirmó que recomendaría el destino, mientras que más de la mitad expresó que es muy probable que vuelva en el futuro. Estos resultados reflejan un elevado nivel de satisfacción entre quienes eligieron la Capital para disfrutar de las vacaciones de invierno y constituyen indicadores relevantes para el posicionamiento turístico de la ciudad.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico atribuyeron estos resultados al trabajo articulado entre el sector público y privado. Según destacaron, la planificación conjunta permitió desarrollar una agenda integrada de propuestas culturales, recreativas y turísticas, diseñada para ofrecer actividades durante toda la temporada invernal.

A ello se suma la oferta artística y cultural de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que constituye uno de los principales atractivos de la temporada y contribuye al flujo de visitantes hacia la Capital.

Desde el organismo señalaron que esta combinación de propuestas fortalece el posicionamiento de San Fernando del Valle de Catamarca como uno de los destinos elegidos del Norte Argentino durante las vacaciones de invierno.