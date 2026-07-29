La Casa de la Cultura abrirá sus puertas para la tradicional corpachada

Como ocurre cada 1 de agosto, la Casa de la Cultura de Catamarca volverá a convertirse en el espacio elegido para la realización de la tradicional corpachada en homenaje a la Pachamama, una ceremonia ancestral que convoca a la comunidad a renovar el vínculo de gratitud con la Madre Tierra.

La actividad tendrá lugar este sábado 1 de agosto, a partir de las 9.30 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, donde los participantes podrán compartir una ceremonia que forma parte de las expresiones culturales más representativas de las tradiciones andinas.

La propuesta invita a agradecer y ofrendar a la Madre Tierra por los frutos, los alimentos y la vida que brinda, recuperando una práctica que se mantiene vigente gracias a la transmisión de generación en generación y que continúa ocupando un lugar central dentro de la identidad cultural del Noroeste Argentino y de los pueblos andinos.

Una ceremonia guiada

La corpachada será guiada por Rita Soria, quien conducirá cada uno de los momentos previstos para la ceremonia, respetando el sentido ancestral de esta práctica.

Además, participará la coplera Mariángeles Nieva, quien acompañará el encuentro con coplas tradicionales vinculadas a esta celebración, aportando el componente musical y oral característico de una festividad que mantiene vivas las expresiones culturales transmitidas a lo largo del tiempo.

La presencia de ambas referentes formará parte de una propuesta que busca ofrecer un espacio de encuentro, agradecimiento y revalorización de una tradición profundamente arraigada en la cultura andina.

El ritual de la corpachada

Durante la jornada se desarrollará el ritual de la corpachada, una ceremonia que contempla distintos momentos cargados de significado espiritual y cultural.

Entre las actividades previstas se encuentran:

La apertura del pozo ceremonial para realizar las ofrendas.

para realizar las ofrendas. La entrega de ofrendas como parte del homenaje a la Madre Tierra.

como parte del homenaje a la Madre Tierra. El tradicional brindis con caña con ruda .

. Un momento de recogimiento destinado a expresar deseos y agradecimientos.

Estas acciones se desarrollarán en el marco del inicio de un nuevo ciclo agrícola y espiritual, uno de los aspectos centrales que caracterizan la celebración de la Pachamama cada 1 de agosto.

La ceremonia propone compartir un espacio donde el agradecimiento y la reflexión ocupan un lugar central, recuperando prácticas que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos andinos.

De generación en generación

La propuesta organizada en la Casa de la Cultura tiene como propósito mantener viva una práctica cultural que ha sido transmitida de generación en generación.

Al mismo tiempo, busca promover el reconocimiento de las tradiciones que integran la identidad del Noroeste Argentino y de los pueblos andinos, fortaleciendo el valor de las manifestaciones culturales que conservan su vigencia a través del tiempo.

La corpachada representa una oportunidad para acercar estas costumbres a toda la comunidad, favoreciendo el encuentro entre quienes mantienen viva esta tradición y quienes desean conocer el significado de una ceremonia ancestral que continúa ocupando un lugar destacado dentro del calendario cultural.

La Pachamama y el sentido de la reciprocidad

La celebración de la Pachamama constituye uno de los rituales más significativos de las culturas andinas.

Cada 1 de agosto, comunidades de distintos puntos de la región renuevan el vínculo de reciprocidad con la Madre Tierra mediante la realización de ofrendas que simbolizan el agradecimiento por todo lo recibido.

Durante la ceremonia, los participantes depositan en un pozo cavado en la tierra diferentes elementos simbólicos, entre ellos:

Alimentos .

. Bebidas .

. Hojas de coca .

. Otros elementos simbólicos destinados a expresar gratitud.

La corpachada representa así una expresión de gratitud, respeto y convivencia con la naturaleza, reafirmando un vínculo espiritual y cultural que forma parte de la cosmovisión de los pueblos andinos.

La actividad prevista en la Casa de la Cultura será libre y gratuita y estará destinada a todas las personas que deseen participar de este encuentro de agradecimiento, reflexión y revalorización de las tradiciones ancestrales, en una jornada que volverá a reunir a la comunidad alrededor de una de las celebraciones más representativas del calendario cultural andino.