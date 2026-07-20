La esencia del Poncho se teje a mano: un festival de tramas, texturas y saberes artesanales

La muestra artesanal de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vuelve a convertirse en uno de los principales atractivos del Predio Ferial Catamarca, donde el trabajo de tejedoras y tejedores de distintos puntos de la provincia da forma a un verdadero festival de tramas, texturas, colores y técnicas ancestrales que reflejan la riqueza cultural catamarqueña.

En el Pabellón de Artesanías, cada pieza exhibida representa horas de dedicación, conocimientos transmitidos de generación en generación y un profundo vínculo con las materias primas que caracterizan a las regiones de la provincia. Los visitantes encuentran una amplia variedad de prendas elaboradas con fibra de vicuña, fibra de llama, lana de oveja y seda de gusano, materiales que distinguen la calidad de la producción textil catamarqueña.

La propuesta reúne desde tradicionales ponchos hasta ruanas, chalinas, puyos, pies de cama, gorros, guantes y otras creaciones que combinan funcionalidad, diseño y una marcada identidad regional.

La fibra de vicuña y la excelencia de los tejidos

Uno de los sectores que mayor atención despierta entre quienes recorren la muestra es el dedicado a las prendas confeccionadas con fibra de vicuña, donde las tejedoras y los tejedores de Laguna Blanca, Belén, la ciudad de Belén y Antofagasta de la Sierra vuelven a sorprender con trabajos que destacan por su delicadeza y terminaciones.

Las prendas elaboradas con esta fibra natural sobresalen por sus diseños, sus bordados y su extraordinaria liviandad. Un poncho confeccionado con fibra de vicuña pesa aproximadamente un kilogramo, mientras que chalinas y otras prendas rondan los 300 gramos, características que evidencian el refinamiento alcanzado por los artesanos en el tratamiento de este material.

Los visitantes también pueden apreciar:

Ponchos con diseños y bordados en fibra de vicuña.

Prendas confeccionadas con fibra de llama.

Ponchos realizados con seda de gusano.

Ruanas.

Chalinas.

Puyos.

Pies de cama.

Gorros finos e impermeables elaborados con fibra de vicuña.

Guantes confeccionados con fibra de vicuña.

Prendas de fibra de llama con guardas y diseños a rayas.

Prendas de lana de oveja y llama con bordados realizados mediante tintes naturales.

Cada una de estas obras refleja el dominio técnico alcanzado por los artesanos textiles y el valor de una tradición que continúa vigente.

Diseños únicos que combinan tradición y creatividad

Los artesanos textiles de Londres también ocupan un lugar destacado dentro de la exposición gracias a la originalidad de sus diseños, especialmente por las guardas y la utilización de colores naturales que caracterizan a sus tejidos.

Entre las propuestas que despiertan mayor interés aparecen las prendas confeccionadas con seda del gusano Bombis Mori, teñidas mediante pigmentos naturales, como los obtenidos a partir de la remolacha. A ello se suman los ponchos de fibra de vicuña con bordados en seda y las prendas de lana de oveja bordadas en colores, que combinan calidad artesanal con un notable valor estético.

Además de destacarse por su belleza y terminaciones, estas prendas sobresalen por sus cualidades para proteger del frío, convirtiéndose en piezas que reúnen diseño, funcionalidad y tradición.

El intercambio entre artesanos y visitantes

La muestra artesanal no solo ofrece la posibilidad de contemplar y adquirir piezas textiles, sino también de dialogar con quienes las elaboran. Ese intercambio constituye uno de los aspectos más valorados por el público.

Camila, estudiante de la Diplomatura Textil de la Universidad Nacional de Catamarca, relató su experiencia durante el recorrido.

"Estoy fascinada con todos los ponchos, es muy lindo recorrer los pabellones de artesanías porque tenés la oportunidad de hablar con las artesanas; a una tejedora de Belén le conté que estoy estudiando los textiles y me explicó todo y me dio su teléfono para que le avise cuando vaya a Belén así me muestra más", expresó.

El contacto directo con las artesanas permite conocer los procesos de elaboración, las técnicas empleadas y las historias que acompañan cada tejido, enriqueciendo la experiencia de quienes visitan el Pabellón de Artesanías.

La experiencia de Aida del Socorro Soria de Álvarez

Entre las protagonistas de esta edición se encuentra Aida del Socorro Soria de Álvarez, tejedora de Belén, quien lleva más de tres décadas participando de la Fiesta del Poncho.

La artesana recordó su extensa trayectoria en el evento y explicó cómo continúa desarrollando su trabajo.

"Hace 33 años que vengo al Poncho, venía con mi marido y desde que falleció hace tres años vengo con mi bisnieto Mateo que me ayuda mucho. El año pasado gané al mejor poncho de llama y me dieron de premio 5 kilos de fibra de llama y con esa fibra hice el poncho con el que voy a ir al concurso y también hice chalines, corbatines y un poncho más que fue regalado al cantante catamarqueño Valentín Vargas", comentó.

Su testimonio refleja la continuidad de un oficio transmitido con dedicación y el papel que desempeña la Fiesta del Poncho como espacio de reconocimiento para los artesanos de la provincia.

Los tejidos que compiten

La exposición también reúne las piezas que participan del certamen de mejores artesanías de la Fiesta del Poncho 2026, donde numerosos artesanos presentan sus trabajos con el objetivo de obtener uno de los principales reconocimientos del evento. Entre los productos exhibidos se encuentran los puyos confeccionados con fibra de llama y lana de oveja provenientes de Corral Quemado, disponibles en medidas para dos plazas, plaza y media y una plaza. Estas piezas son especialmente valoradas por su calidad para brindar abrigo y por sus diseños.

La diversidad de técnicas, materiales y estilos convierte a la muestra artesanal en una verdadera síntesis del patrimonio textil de Catamarca.