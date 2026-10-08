La Feria del Libro y dos nuevas miradas sobre Luis Franco y Fray Mamerto Esquiú

En el marco de la primera jornada de este miércoles 7 de octubre de la 18ª Feria del Libro de Catamarca, el escritor, investigador y docente catamarqueño Walter Eduardo Carrizo presentó dos nuevos títulos pertenecientes al género ensayo. Se trata de "El Luis Franco Historiador", publicado por El Guadal Editora, y "El Fray Mamerto Esquiu docente", de CB Ediciones.

Las dos obras parten de una búsqueda común: abordar a dos figuras de enorme relevancia para la cultura catamarqueña desde perspectivas diferentes a las más conocidas. En el caso de Luis Franco, Carrizo centra la mirada en su producción como historiador, intérprete y crítico de la historia social argentina. En el caso de Fray Mamerto Esquiú, el análisis se concentra en su pensamiento pedagógico y en los elementos epistemológicos presentes en sus sermones.

La presentación de ambos trabajos permitió, de esta manera, introducir nuevas preguntas alrededor de dos personalidades cuya producción puede ser analizada más allá de sus facetas tradicionalmente reconocidas.

Luis Franco, más allá de la poesía

La primera presentación se realizó en el Auditorio 2 de la Feria del Libro y contó con la participación de Gonzalo Reartes y Enrique Traverso, quienes destacaron la importancia de la obra del profesor Carrizo y su compromiso con la investigación.

"El Luis Franco Historiador" se plantea como un ensayo destinado a llenar un vacío crítico. La obra propone analizar a Luis Franco no desde su conocida faceta poética, sino desde su condición de historiador, intérprete y crítico de la historia social argentina.

El trabajo tiene su origen en el contexto del IES Chavarría, en la carrera de Historia, y persigue el objetivo de dar a conocer una faceta de este destacado historiador y poeta catamarqueño que, según explicó Carrizo, ha sido muy poco trabajada.

La dimensión de esa producción queda expresada en los datos aportados por el propio autor: Luis Franco cuenta con aproximadamente 18 libros de versos y 24 libros en prosa, dentro de los cuales produjo numerosos ensayos vinculados con la historia argentina, especialmente con el período del 1800.

En ese sentido, el ensayo busca desplazar el centro de atención hacia una parte de la producción intelectual de Franco que, de acuerdo con Carrizo, permaneció menos explorada dentro de la formación histórica.

El descubrimiento de una faceta poco abordada

Durante la presentación, Walter Eduardo Carrizo también relató su propio acercamiento a Luis Franco como historiador. "Yo egresé de la carrera de historia de la Universidad Nacional de Catamarca hace 24 años y en los cinco años que cursé nadie me habló de Luis Franco historiador", comentó.

Según explicó, fue recién cuando viajó a Buenos Aires para estudiar su maestría en epistemología que comenzó a conocer esa dimensión de la obra de Franco. El acercamiento se produjo a partir de quien fuera director de la Maestría y Doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad de Tres de Febrero, César Julio Lorenzano, quien lo invitó a descubrir a Franco desde esa perspectiva.

La investigación permitió así reconstruir una faceta intelectual que Carrizo considera significativa dentro del legado del escritor catamarqueño. La cantidad de material encontrado también abre la posibilidad de continuar el trabajo.

Durante la presentación, el autor anticipó la posibilidad de una edición de "Luis Franco 2" y quizás de un "Luis Franco 3", debido a la cantidad de material que dejó como legado el belicho.

Esquiú desde las aulas y la epistemología

La segunda presentación tuvo lugar posteriormente en el Auditorio 3, donde Carrizo presentó "El Esquiú docente. Su teoría del conocimiento, causalidad histórica y transposición didáctica", publicado por CB Ediciones.

El interrogante central de este ensayo se concentra en una pregunta: ¿Quién fue Fray Mamerto Esquiú en las aulas? La propuesta parte de considerar a Esquiú más allá de sus conocidas facetas religiosa y política. Según destacó Carrizo, poseía un pensamiento pedagógico de una modernidad sorprendente.

El ensayo propone analizar su labor docente a partir de tres ejes centrales:

Teoría del conocimiento.

Causalidad histórica.

Transposición didáctica.

Con un enfoque constructivista, la obra busca desentrañar el discurso de Esquiú para poner de manifiesto la complejidad y vigencia de su pensamiento como educador.

Un trabajo nacido de la enseñanza

Al igual que el ensayo dedicado a Luis Franco, el trabajo sobre Esquiú surgió en un ámbito de enseñanza. Carrizo explicó que la investigación nació también en el contexto del IES Juan Manuel Chavarría, a partir de un desafío pedagógico concreto: introducir la figura de Fray Mamerto Esquiú en la cátedra de Epistemología de una institución de nivel terciario.

La lectura de los sermones de Esquiú permitió encontrar elementos que, de acuerdo con Carrizo, resultan útiles para abordar diferentes conceptos relacionados con la transmisión del conocimiento y las teorías epistemológicas.

"Si uno lee los sermones de Esquiu advierte que hay elementos muy importantes que te sirve para abordar, por ejemplo, la trasmisión del conocimiento, la didáctica, teoría del conocimiento, apriorismo, empirismo, racionalismo, y te sirve para abordar las diferentes corrientes de teorías epistemológicas", explicó.

Desde esa experiencia docente nació "El Esquiu Docente", concebido como una obra que busca introducir al análisis de un personaje emblemático y complejo como el Beato Esquiú, pero desde una perspectiva diferente a la biografía tradicional.

Los sermones como fuente de análisis conceptual

La propuesta de Carrizo no apunta a reconstruir la vida del santo, sino a examinar sus ideas desde la epistemología. En ese sentido, el autor remarcó que los nueve sermones de Fray Mamerto Esquiú constituyen una fuente particularmente amplia para desarrollar un análisis conceptual.

El eje de la investigación se encuentra, precisamente, en esa posibilidad de leer los textos de Esquiú desde categorías vinculadas con el conocimiento, la enseñanza y las distintas corrientes epistemológicas.

"No desde el punto de vista de la biografía de la vida del santo, sino a través de la epistemología, donde los nueve sermones de Fray Mamerto Esquiu tienen una veta inagotable de elementos que te permiten hacer un análisis de tipo conceptual", remarcó Carrizo.

Así, el ensayo propone una aproximación que se aparta de la reconstrucción biográfica para concentrarse en el pensamiento y en las herramientas conceptuales que pueden encontrarse en su producción.