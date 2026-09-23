Más de 400 alumnos de la Capital se preparan para rendir exámenes de Cambridge

La educación pública de la Capital atraviesa un proceso de consolidación y expansión del Programa Municipal de Inglés (PMI), una iniciativa que durante el presente ciclo lectivo reúne a más de 400 candidatos de los niveles primario y secundario que se preparan para rendir evaluaciones internacionales de la Universidad de Cambridge.

El crecimiento alcanzado por el programa representa un avance significativo dentro del Sistema Educativo Municipal (SEM), tanto por la cantidad de estudiantes involucrados como por la incorporación progresiva de nuevas instancias de certificación y preparación académica.

La implementación del dispositivo se lleva adelante a partir del convenio de cooperación institucional entre la Municipalidad y Academia Argüello, centro evaluador oficial de la entidad británica. A través de este acuerdo, los estudiantes del sistema educativo municipal pueden acceder a instancias de certificación de validez global, acompañados por un proceso de formación sistemática, intensiva y gratuita.

El esquema combina de esta manera la enseñanza del idioma con la preparación específica para evaluaciones internacionales, generando un recorrido que busca fortalecer las competencias de los estudiantes y ofrecerles la posibilidad de acreditar sus conocimientos mediante estándares reconocidos internacionalmente.

Más de 170 alumnos participaron del Mock Exam

Durante este período lectivo, el programa registró un salto cuantitativo y cualitativo particularmente destacado en el nivel primario. Más de 170 estudiantes de las escuelas municipales participaron de un simulacro general presencial denominado Mock Exam, una instancia diseñada para reproducir las condiciones de las evaluaciones formales.

Los alumnos que participaron pertenecen a las siguientes instituciones:

Escuela Municipal N.º 1 «El Principito».

Escuela Municipal N.º 2 «Juan Oscar Ponferrada».

Escuela Municipal N.º 3 «Gustavo Gabriel Levene».

El Mock Exam reproduce rigurosamente las dinámicas, los tiempos y los componentes metodológicos de la prueba formal. De esta manera, los estudiantes tienen la posibilidad de familiarizarse con la modalidad de evaluación antes de afrontar la instancia definitiva.

La preparación no se limita, por lo tanto, al aprendizaje de contenidos. El simulacro también permite que los niños desarrollen seguridad operativa frente a las características concretas del examen y lleguen a la evaluación con un conocimiento previo de su dinámica. Al mismo tiempo, la experiencia ofrece a los equipos docentes indicadores pedagógicos precisos, que pueden ser utilizados para identificar aspectos a reforzar y afianzar los saberes adquiridos por los estudiantes.

Más de 300 alumnos secundarios rendirán sus preparatorios

El cronograma continuará durante octubre con una nueva instancia de evaluación destinada a los estudiantes del nivel secundario. En ese período, más de 300 alumnos llevarán adelante sus respectivos exámenes preparatorios. Las evaluaciones estarán vinculadas con distintos niveles y herramientas de certificación:

Key for Schools.

Preliminary for Schools.

Cambridge English Placement Test (CEPT), en modalidad digital.

La incorporación de estas instancias permite ampliar el recorrido de los estudiantes dentro del programa y avanzar en una preparación progresiva para las certificaciones internacionales de Cambridge.

El crecimiento de la participación estudiantil se complementa así con una ampliación de los niveles contemplados por el PMI, consolidando un trayecto que comienza en la escuela primaria y continúa durante la educación secundaria.

La incorporación de A1 Movers

Uno de los principales cambios pedagógicos incorporados en esta edición del programa es la inclusión del nivel A1 Movers en la escuela primaria. Hasta el año anterior, el esquema evaluativo estaba concentrado exclusivamente en el trayecto inicial PreA1 Starters. La adopción de A1 Movers representa, de acuerdo con la información proporcionada, un nuevo estándar internacional alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

La modificación supone una ampliación del recorrido formativo previsto para los estudiantes del nivel primario. El objetivo es que, antes de ingresar a la secundaria, los egresados puedan certificar competencias sólidas en diferentes dimensiones del aprendizaje del idioma.

Entre las capacidades contempladas se encuentran:

Lectoescritura.

Comprensión auditiva.

Producción oral.

La incorporación de este nivel no solo incrementa la exigencia académica de los diseños curriculares municipales, sino que también amplía las posibilidades de certificación para los estudiantes de las escuelas públicas de la Capital.

El crecimiento del programa y el trabajo docente

La coordinadora general del Programa Municipal de Inglés, Patricia Lobo, destacó el alcance que tuvo este proceso y vinculó el crecimiento del programa tanto con el incremento de los postulantes como con la incorporación de niveles que anteriormente parecían difíciles de proyectar dentro de la escuela pública.

"El crecimiento alcanzado por el programa se refleja tanto en el incremento de postulantes como en la incorporación de niveles avanzados que años atrás parecían impensados para la escuela pública", señaló Lobo.

La coordinadora también destacó el papel de los docentes y consideró que este proceso evidencia su compromiso pedagógico y solvencia profesional. En ese marco, sostuvo que la evolución del PMI reafirma la decisión institucional de mantener propuestas educativas innovadoras, inclusivas y de alta calidad.

El crecimiento, de acuerdo con este enfoque, no se expresa únicamente en la cantidad de estudiantes que participan, sino también en la progresiva incorporación de nuevas instancias y estándares de evaluación dentro del sistema educativo municipal.

Una preparación integral y sin costo para las familias

La consolidación del trayecto de inglés se apoya además en un esquema que contempla tanto aspectos pedagógicos como materiales. La Municipalidad de la Capital sostiene diferentes recursos destinados a acompañar la preparación de los alumnos y de los docentes.

El dispositivo incluye:

Intensificación horaria curricular.

Clases de apoyo en contraturno.

Talleres temáticos.

Jornadas de inmersión.

Material bibliográfico especializado para alumnos y profesores.

A estas herramientas se suma uno de los aspectos centrales del programa: el Estado municipal asume la cobertura total de los aranceles de examen.

Esta decisión permite que el acceso a las certificaciones internacionales no quede condicionado por la capacidad económica de las familias. De esta manera, el programa plantea la formación y la evaluación como una política de acceso gratuito para los estudiantes que participan del Sistema Educativo Municipal.

La cobertura de los aranceles se integra así con el resto de las medidas de acompañamiento, conformando un recorrido que contempla la enseñanza, la preparación, la práctica, la evaluación y la certificación.