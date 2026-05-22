La fotógrafa italiana Isabella Tabacchi retrató la inmensidad de la puna catamarqueña

La puna catamarqueña volvió a convertirse en escenario de admiración internacional con la visita de la fotógrafa italiana Isabella Tabacchi, una de las referentes contemporáneas más destacadas de la fotografía de paisaje a nivel mundial, quien recorrió distintos puntos de la provincia capturando con su cámara la inmensidad, el silencio y la singularidad de algunos de los paisajes más impactantes del territorio catamarqueño.

Reconocida internacionalmente por sus trabajos vinculados a la fotografía de naturaleza y paisaje, Tabacchi desarrolló un recorrido por escenarios emblemáticos de altura, donde volcanes, lagunas, salares y extensiones desérticas conforman una geografía de fuerte identidad visual y emocional.

Durante su estadía en Catamarca, la artista visitó lugares como:

Campo de Piedra Pómez .

. Carachi Pampa .

. Volcán Peinado.

Se trata de espacios caracterizados por sus paisajes extremos y por una estética natural marcada por la amplitud del horizonte, las formaciones volcánicas y los contrastes de luz y color propios de la puna.

Una referente internacional de la fotografía de paisaje

Isabella Tabacchi es reconocida internacionalmente por su trabajo dentro de la fotografía de paisaje contemporánea. A lo largo de su trayectoria obtuvo premios como el International Landscape Photographer of the Year y publicó trabajos en medios de alcance global como National Geographic.

Su estilo visual se caracteriza por composiciones minimalistas y por una fuerte carga emocional, elementos que, según expresó, encontró de manera natural en los paisajes catamarqueños. Durante su recorrido, la fotógrafa describió la experiencia como profundamente inspiradora y señaló que los escenarios de la puna transmiten sensaciones difíciles de encontrar en otros lugares.

"Son paisajes surrealistas, silenciosos, casi fuera del mundo. Esa sensación para mí es profundamente inspiradora. Más allá de lo visual, sentí una conexión muy fuerte con este territorio, como si cada lugar me transmitiera una emoción diferente", expresó la artista.

Paisajes "puros, intactos y salvajes"

La fotógrafa destacó especialmente el impacto sensorial y emocional que le generaron los escenarios naturales de Catamarca. Según manifestó, la experiencia de recorrer estos territorios excede lo estrictamente visual y se transforma en una percepción emocional vinculada a la inmensidad y al carácter casi irreal de los paisajes.

"Hay algo en estos paisajes que se percibe como muy puro, intacto, salvaje, casi irreal. Todo eso genera una experiencia emocional muy intensa. Al verlos, me sentí como si estuviera viviendo un sueño, como si todo fuera fantasía", señaló.

La artista remarcó que encontró en Catamarca una geografía que dialoga directamente con su forma de mirar y construir imágenes, especialmente por la presencia de grandes espacios abiertos y elementos naturales de fuerte potencia visual.

Volcanes, salares y geometrías naturales

La búsqueda fotográfica de Tabacchi se centra en el simbolismo, las formas y la composición visual del paisaje. En ese sentido, explicó que la geografía catamarqueña reúne múltiples elementos que coinciden con su universo creativo. Entre los aspectos que destacó aparecen:

Las formas y geometrías naturales .

. Los contrastes de color y luz .

. La morfología cambiante de lagunas y salares .

. La presencia imponente de volcanes.

"Busco formas, geometrías, juegos de color y de luz, y la morfología del paisaje que puedo traducir a mi lenguaje fotográfico. Catamarca, con sus lagunas y salares que cambian constantemente de aspecto y sus volcanes imponentes, tiene exactamente lo que busco", afirmó.

La fotógrafa también señaló su interés particular por trabajar la relación entre la escala humana y la inmensidad del paisaje, una característica presente en gran parte de sus producciones visuales.

"Amo fotografiar animales y personas perdidos en la infinitud y la majestuosidad del lugar", sostuvo.

La conexión con los paisajes volcánicos

Dentro de su recorrido creativo, Tabacchi explicó que siempre sintió una especial atracción por los paisajes volcánicos debido a la fuerza visual y emocional que transmiten.

En Catamarca, indicó, encontró un territorio que se encuentra en sintonía con esa búsqueda estética y simbólica. "Siempre me sentí atraída por los paisajes volcánicos porque tienen una fuerza visual increíble, pero también una carga emocional muy profunda. En Catamarca encontré exactamente eso: un territorio que entra en sintonía con mi deseo de crear imágenes que no solo muestren un lugar, sino que transmitan una sensación", expresó.

La combinación entre volcanes, salares y lagunas de altura conformó así un escenario ideal para el desarrollo de una mirada fotográfica centrada en la emoción y en el impacto visual del territorio.

Los cielos nocturnos y la experiencia en altura

Otro de los elementos que impactó profundamente a la fotógrafa italiana fueron los cielos nocturnos catamarqueños. Durante su estadía en la puna, Tabacchi realizó registros nocturnos que, según comentó, se encuentran entre sus trabajos favoritos.

"El cielo acá es una locura. Creo que hice una de mis nocturnas favoritas en Catamarca", señaló. La amplitud del paisaje, la altura y las condiciones naturales de la región permitieron generar imágenes vinculadas tanto al paisaje terrestre como a la observación del cielo nocturno.