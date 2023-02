La gran caída de árboles nos dejó al descubierto: más calor y mucha menos sombra

El verano golpea fuerte otra vez y se hizo sentir este fin de semana con más intensidad. Mientras el termómetro llegó a marcar 40° este domingo en horas de la siesta, muchos son los recursos naturales a los que se recurre o valora en circunstancias como estas. Además de el agua, lo que sigue en la lista de cualquier ambientalista o defensor de los recursos naturales, son los árboles.

Lamentablemente, en el caso de Catamarca, estos han sufrido hace casi un mes un golpe certero de la propia naturaleza. Este viernes 17 se va a cumplir un mes del tornado, para algunos o temporal para otros. Todos tienen conocimiento del daño que el fenómeno dejó en el Valle Central, en específico en la Capital, solo con recorrer las calles y principales paseos, donde no solo todavía se acumulan las pilas de ramas y troncos, sino que también se puede ver con tristeza a los árboles caídos de raíz por efecto del fuerte viento.

El caluroso fin de semana que nos toca, nos encuentra con espacios públicos donde ha dejado de estar la sombra amiga de un eucaliptus, una brea, una tipa y hasta de un algarrobo. Solo por nombrar algunas de las especies que quedaron por el piso en el Parque de los Niños, en el Adán Quiroga, el CAPE y en varias plaza capitalinas. Ejemplar en el Parque de los Niños

Ya se sabe, que la remoción de lo que el viento dejó efectivamente va a cumplir un mes, tal como lo indicara el director de Defensa Civil, Martín Castelli y prueba de esto es justamente el Parque de los Niños. Es justo mencionar que otros sectores ya recuperaron su limpieza, como la Plaza de La Chacarita pero lo que no se ha podido reponer, por lo lógicamente imposible son los más de 200 árboles que el tornado destrozó en el Parque Adán Quiroga. Esas sombras ya no están y por eso se valoran.

Al respecto a escrito el Profesor Roberto Salinas, justamente quien dio su parecer sobre que lo que azotó el 17 de enero fue un tornado, quien calificó como “víctimas” de este fenómeno a los árboles. Y al plantear este punto hace referencia “al valor de la sombra”. El docente y catedrático de la UNCa marca que las especies afectadas han sido tanto las exóticas, como “el Eucalyptus, Moras, Olivos, Jacaranda y Tipas (de las Yungas), y también lo sufrieron los árboles nativos, como Algarrobos, Mistoles y Palo Borrachos. Muchos dicen sólo los arboles exóticos y viejos los que fueron derribados por la tormenta. Sin embargo, ejemplares jóvenes y saludables también fueron abatidos o dañadas en sus copas”. En el CAPE

Al plantear el valor de la sombra que cualquiera de estas especies solía proporcionar, es que se percibe que su ausencia no solo es necesaria en días calurosos como este sino también, porque al no estar más, la radiación se hace más intensa generando otros efectos aún más dañinos. “Muchos de esos árboles que nos brindaban bondadosamente su sombra, ya no están. De otros quedan vestigios, algunos muestran sus heridas, con sus brazos (ramas) quebrados. El Chaco Arido del Valle Central, donde está ubicada gran parte de la ciudad Capital, es implacable en cuanto al calor. La sombra aquí vale mucho. Aquí cada árbol vale mucho, y como digo, sean nativos de esta tierra como aquellos que fueron implantados siendo originarios de otras regiones del país y del mundo, todos valen”, reflexionó Salinas.

Las sombras que se fueron

Al ennumerar los árboles caídos y la falta que hacen, Salinas hizo hincapié en tres especies. Una de las primeras y que mayor impacto le provocó al docente es una Brea que estaba ubicada en Avda. Recalde y la rotonda del acceso al CAPE. Brea - Foto tomada por Roberto Salinas

“Las ráfagas del tornado ( no quedan dudas que así fue), fueron crueles con los árboles. Veo esta hermosa Brea ( Parkisonia praecox), abatida por la violencia de las ráfagas. Este hermoso árbol nativo adornaba con su radiante floración a fines de Setiembre. Sus fuertes raíces no soportaron la intensidad de las ráfagas del fenómeno meteorológico. Una tristeza profunda, verla abatida a esta hermosa brea”, indicó el profesor. La misma brea con su floración de septiembre.

El otro caso es el de una Tipa blanca ( Tipuana tipu) y de una Ibira pita (Peltophorum dubium), ambas cayeron en el temporal. Foto Roberto Salinad

“Las plantas jóvenes de especies arbóreas tienen un follaje más flexible por lo que podría esperar soporte el paso de las fuertes ráfagas de viento. Sin embargo esta vez no pudieron y las imágenes hablan por sí solas. Algunas plantas ya están rebrotando, dando la esperanza de la recuperación”, sostuvo dando esperanza al duro cuadro que se pinta tras el fenómeno climático.

Por último y quizás sea la caída de estos gigantes, lo que mayor dimensión del desastre de hace casi un mes, porque fueron muchos los Eucalyptus que recibieron el impacto directo de las ráfagas de viento. “Su descomunal tamaño no fue suficiente para resistir la potencia de las ráfagas que los sacudían desde distintas direcciones, y al final cayeron, y con su peso destruyendo algunas edificaciones”, sostuvo en el final el catedrático.

Ahora, resta saber, si lo anunciado sobre la reforestación va a ser una realidad pero, en el mientras tanto, y con todo el verano por delante, no nos quedará otra cosas que añorar las sombras de los que no están y cuidar la de los que se mantuvieron en pie en el resto del Valle Central y la provincia.