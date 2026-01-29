La Justicia presentó un listado de víctimas por fentanilo contaminado: las muertes ascienden a 111

La investigación por la mayor tragedia sanitaria de la historia reciente argentina ha dado un salto dramático en su escala y gravedad. El Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3, remitió al Cuerpo Médico Forense un paquete de información que redefine el alcance del proceso: los casos vinculados al fentanilo contaminado ascienden a un total de 159 víctimas, de las cuales 111 fallecieron y 48 lograron sobrevivir a cuadros infecciosos críticos.

Este potente opioide de uso hospitalario, esencial en unidades de terapia intensiva y procedimientos quirúrgicos, fue adulterado durante su fabricación por al menos dos bacterias que, según las pericias oficiales, incrementaron de manera directa el riesgo de muerte de los pacientes. La responsabilidad recae sobre los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, ambos de propiedad del empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra actualmente procesado y bajo prisión preventiva.

La causa, caratulada bajo el expediente FLP 17371/2025, no solo apunta al titular de los laboratorios. Junto a García Furfaro, otras 13 personas han sido procesadas, incluyendo a su hermano Diego (también detenido) y a su madre, Nilda Furfaro, quien cumple prisión domiciliaria. La defensa de los 14 involucrados ya ha apelado las medidas ante la Cámara Federal de La Plata, instancia que ahora deberá resolver los procesamientos con un escenario mucho más gravoso: la cifra de muertes investigadas pasó de 20 a 111 de forma oficial.

Hasta el momento, las imputaciones se centran en los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas. Ante la confirmación del nuevo listado de víctimas, el magistrado anticipó que los acusados "volverán a ser indagados", enfrentando una expectativa de pena que oscila entre los 10 y 25 años de prisión.

La depuración clínica: bacterias y hospitales bajo la lupa

Durante la feria judicial de enero, el equipo del juez Kreplak realizó una tarea minuciosa de análisis sobre más de 170 historias clínicas provenientes de centros de salud de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El objetivo fue identificar a aquellos pacientes a los que se les suministraron las dos partidas específicas contaminadas durante su elaboración.

El Hospital Italiano de La Plata, que actúa como denunciante y querellante, fue un punto de inflexión en la causa. En esta institución privada se acreditaron 15 fallecimientos derivados del suministro del opioide de HLB Pharma. No obstante, el entorno del magistrado advierte que el número de víctimas fatales podría ser aún superior, debido a las falencias detectadas en diversos hospitales y clínicas para identificar correctamente las cepas bacterianas.

Los estudios bacteriológicos realizados por el Instituto Malbrán y el Cuerpo Médico Forense identificaron una presencia letal en las ampollas:

Klebsiella pneumoniae y Klebsiella variicola .

y . Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

Estas bacterias multirresistentes generaron en los pacientes cuadros de sepsis, shock séptico y falla multiorgánica, actuando como un factor independiente de riesgo de mortalidad, especialmente en pacientes críticos cuya capacidad de respuesta orgánica ya se encontraba debilitada.

Uno de los mayores obstáculos para la Justicia ha sido la fragmentación y las irregularidades en los registros médicos. En el último peritaje sobre 23 casos, los profesionales advirtieron que en 22 de ellos no se remitió certificado de defunción o constaba simplemente "enfermedad" como causa de muerte. Solo en un caso se registró de forma específica un "shock séptico y falla multiorgánica".

Ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, el juez Kreplak fue enfático en la necesidad de reformas estructurales. Para el magistrado, la dispersión de los registros médicos no solo complica la determinación del impacto sanitario, sino que entorpece la justicia. En este marco, reclamó avanzar hacia un sistema estandarizado, uniforme y digital de historias clínicas, un mecanismo clave para evitar que la burocracia oculte la trazabilidad de medicamentos letales en el sistema de salud.

Con 52 infecciones bacterianas ya plenamente asociadas al fentanilo sobre 77 historias peritadas hasta la fecha, el dictamen final del Cuerpo Médico Forense será la pieza de cierre para elevar a juicio una causa que ha puesto en jaque la seguridad de los insumos médicos en todo el territorio nacional.