La línea 135 de "Salud Mental, Escucha" fuera de servicio

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad que la línea 135 "Salud Mental, Escucha" se encuentra, de manera momentánea, fuera de servicio, por lo que dispuso un número alternativo para garantizar la continuidad del contacto con la población hasta que el sistema sea restablecido. La comunicación oficial apunta a advertir sobre la interrupción temporal del canal habitual y, al mismo tiempo, a brindar una vía de contacto inmediata para quienes necesiten comunicarse con el servicio.

De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera sanitaria, mientras la línea 135 permanezca inhabilitada, la comunidad deberá contactarse al número 3834195820, habilitado provisoriamente hasta que se normalice el funcionamiento del servicio. La información fue emitida con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios y asegurar que quienes requieran comunicarse con "Salud Mental, Escucha" dispongan de una alternativa clara y directa durante el tiempo que dure la contingencia.

El mensaje oficial pone el foco en dos aspectos centrales: por un lado, la confirmación de que la línea habitual no se encuentra operativa en este momento; por el otro, la indicación precisa de un número sustituto para mantener abierta la posibilidad de contacto. En ese marco, el Ministerio de Salud apeló a una comunicación breve y concreta para advertir sobre la situación y orientar a la comunidad frente a la interrupción del servicio.

Habilitan línea alternativa

La decisión de difundir un número alternativo responde a la necesidad de sostener un canal de comunicación mientras persista la falla que afecta a la línea 135 "Salud Mental, Escucha". El Ministerio de Salud no anunció la suspensión del servicio en sí mismo, sino que informó que la línea telefónica habitual está momentáneamente fuera de funcionamiento, razón por la cual dispuso un contacto provisorio para evitar que la interrupción técnica deje sin respuesta a quienes intenten comunicarse.

En este contexto, el número 3834195820 pasa a ser la referencia inmediata para la comunidad hasta tanto se restablezca el funcionamiento de la línea principal. El comunicado remarca expresamente que la utilización de ese número debe mantenerse "hasta que se normalice la línea", una formulación que subraya el carácter transitorio de la medida y que sitúa el inconveniente dentro de un esquema de contingencia.

La información difundida por la cartera sanitaria no detalla plazos sobre cuándo se restablecerá el servicio habitual, pero sí deja en claro que el número alternativo debe ser utilizado de forma inmediata por quienes necesiten establecer contacto con el área de Salud Mental. De esa manera, el eje del comunicado no está puesto únicamente en informar una falla, sino en ofrecer una solución operativa mientras persista el problema.

El origen del inconveniente

El Ministerio de Salud también precisó en su comunicación el origen de la interrupción que afecta a la línea 135. Según se indicó, el problema reside en inconvenientes de la empresa Telecom, dato que ubica la falla fuera del funcionamiento interno del servicio y la vincula a una dificultad en la prestación de la empresa responsable de la conectividad o soporte de la línea.

Ese señalamiento es uno de los puntos relevantes del comunicado, ya que permite identificar que la salida de servicio de la línea "Salud Mental, Escucha" no responde a una decisión de la cartera sanitaria ni a una suspensión del dispositivo, sino a una contingencia técnica vinculada a la empresa Telecom. En ese marco, la solución provisoria a través de un número alternativo aparece como la respuesta adoptada para sostener la comunicación con la comunidad mientras se resuelve el inconveniente.

La aclaración sobre el origen del problema también funciona como un elemento de contexto para quienes intentaron comunicarse con la línea 135 y no pudieron hacerlo. Al informar que la falla está asociada a un inconveniente externo, el Ministerio delimita la naturaleza del problema y, al mismo tiempo, refuerza la necesidad de utilizar el número alternativo hasta nuevo aviso.