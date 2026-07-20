La línea de emergencia 107 del SAME quedó momentáneamente fuera de servicio

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad que la línea de emergencia 107 del SAME se encuentra, de manera momentánea, fuera de servicio.

La comunicación oficial fue emitida con el objetivo de informar a la población sobre la situación y garantizar que quienes requieran asistencia puedan acceder a un canal de contacto alternativo mientras se resuelve el inconveniente técnico que afecta al servicio habitual.

Desde la cartera sanitaria se indicó que la interrupción es de carácter provisorio y que ya se encuentran realizando las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de la línea de emergencias en el menor tiempo posible.

Número alternativo para solicitar asistencia

Ante la imposibilidad de utilizar el 107 SAME, el Ministerio de Salud dispuso un número telefónico alternativo para garantizar la continuidad de las comunicaciones relacionadas con emergencias.

De manera provisoria, las personas que necesiten contactarse con el servicio deberán hacerlo al siguiente número:

383 443 2802

Las autoridades solicitaron a la comunidad utilizar este teléfono mientras permanezca fuera de funcionamiento la línea habitual, a fin de asegurar la recepción de los llamados durante el tiempo que demande la solución del inconveniente.

Trabajos para restablecer el servicio

El Ministerio de Salud también informó que se está trabajando para solucionar el problema a la brevedad. Según se indicó oficialmente, las tareas se desarrollan con el objetivo de restablecer cuanto antes el funcionamiento de la línea 107 SAME, considerada el canal habitual para la recepción de llamados de emergencia.

Mientras continúan esos trabajos, el número alternativo permanecerá habilitado para atender las comunicaciones que deban realizar los usuarios.