Vecinos de Loro Huasi levantaron el corte de ruta: ya trabajan en el Río Ormachea

Luego de las medidas de reclamo que mantuvieron durante dos días, los vecinos de Loro Huasi, en el departamento Santa María, levantaron el corte sobre la Ruta Nacional N° 40, tras arribar a un acuerdo con autoridades municipales. La protesta tenía como eje la necesidad de reforzar las defensas del río Ormachea, ante la preocupación de los pobladores por la seguridad de las familias que viven en las inmediaciones del cauce.

La decisión de liberar la ruta se produjo después de reuniones mantenidas entre los habitantes de la localidad y la intendenta Érica Inga, durante la noche anterior y la mañana de este día. En esos encuentros, las partes abordaron la necesidad de avanzar con los trabajos en el río y de disponer de maquinaria para concretar las intervenciones reclamadas.

Según informaron los propios vecinos, el acuerdo contempla que tres máquinas trabajen durante los próximos días en el río Ormachea. La presencia de los equipos en el lugar permitió avanzar hacia el levantamiento de la medida, aunque los manifestantes dejaron en claro que el cumplimiento de los compromisos asumidos será determinante para sostener la decisión de no volver a interrumpir el tránsito.

Tres máquinas ya trabajan en el río Ormachea

A esta hora, tres máquinas se encuentran trabajando en el río Ormachea, en el marco de las tareas acordadas con los vecinos. Los pobladores señalaron que la intención es que los equipos continúen con las labores durante los próximos días y, especialmente, a lo largo de todo el fin de semana.

La maquinaria ya está desplegada en el lugar, pero los trabajos requieren la incorporación de otros equipos para poder concretar las intervenciones previstas. La necesidad de contar con más maquinarias fue señalada como uno de los puntos pendientes para avanzar con las tareas de refuerzo de las defensas.

Los vecinos que participaron de la protesta indicaron que el compromiso alcanzado contempla la continuidad de los trabajos en el río. La expectativa de la comunidad está puesta en que las tareas no se detengan y que los recursos necesarios sean incorporados para responder al reclamo que originó la manifestación.

El acuerdo se produjo luego de que los habitantes sostuvieran la interrupción de la Ruta 40 como forma de exigir respuestas ante la situación del río Ormachea. La presencia de maquinaria en el sector y el compromiso de mantenerla operativa durante los próximos días fueron parte de los elementos que permitieron avanzar en la resolución del conflicto.

Reuniones con la intendenta y compromisos asumidos

Las conversaciones entre los vecinos y la intendenta Érica Inga se desarrollaron durante la noche y continuaron esta mañana. El tema central de las reuniones fue la necesidad de reforzar las defensas del río Ormachea, una demanda que había motivado el corte de la ruta.

Tras el diálogo con las autoridades municipales, los pobladores resolvieron levantar la medida de fuerza. De acuerdo con la información brindada por los propios vecinos, se acordó que tres máquinas trabajen durante los próximos días en el río, con la previsión de que las tareas se extiendan durante todo el fin de semana.

La continuidad de las intervenciones resulta central para los habitantes de Loro Huasi, que reclaman trabajos concretos en el cauce. Si bien el corte fue levantado, el acuerdo no implica que la preocupación haya quedado definitivamente resuelta, ya que los manifestantes mantienen la advertencia de volver a la ruta si los compromisos no se cumplen.

La advertencia de los vecinos

El levantamiento de la protesta estuvo acompañado por una advertencia explícita de los pobladores: volverán a cortar la Ruta Nacional 40 si no se cumple lo prometido.

La posición de los vecinos refleja que la decisión de liberar el tránsito está vinculada directamente con la continuidad de los trabajos comprometidos. La comunidad espera que las tres máquinas permanezcan operativas durante los próximos días y que se sumen los equipos necesarios para concretar las tareas en el río Ormachea.

Los manifestantes señalaron que la idea es que la maquinaria trabaje durante todo el fin de semana. Ese plazo aparece como una referencia inmediata para el desarrollo de las intervenciones acordadas, mientras que la necesidad de incorporar más equipos continúa siendo uno de los requerimientos mencionados.

La protesta había generado una interrupción sobre una de las principales vías de comunicación de los Valles Calchaquíes. Con el levantamiento del corte, la circulación quedó liberada, aunque la posibilidad de una nueva medida permanece sujeta a la evolución de los trabajos.