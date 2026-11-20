Los disruptores endócrinos químicos (EDCs, por sus siglas en inglés) se encuentran en numerosos productos de uso cotidiano y representan una preocupación creciente por sus posibles consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe de más de 240 páginas, considerado el mayor análisis sobre esta problemática desde 2013, en el que profundizó la evidencia científica acerca de los efectos que estas sustancias pueden provocar en el organismo.

La advertencia de la agencia sanitaria de Naciones Unidas pone el foco en productos que forman parte de las actividades habituales de la población, desde los envases y juguetes hasta los cosméticos, los productos de higiene personal y los plaguicidas. Aunque estas sustancias poseen determinadas propiedades por las cuales son utilizadas en los procesos de fabricación, también pueden interferir en los sistemas hormonales, alterando mecanismos fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano.

La preocupación radica en que la exposición no necesariamente se limita a una única fuente. Los disruptores endócrinos aparecen a lo largo de distintas cadenas de valor y pueden estar presentes en diferentes elementos con los que las personas mantienen contacto diariamente.

Entre los principales usos y fuentes identificados se encuentran:

Plásticos: utilizados en envases, juguetes y productos sanitarios.

Plaguicidas: sustancias empleadas en diferentes actividades.

Productos de higiene personal: incluidos artículos de uso cotidiano.

Cosméticos y maquillajes: productos que pueden contener sustancias químicas de riesgo.

El informe menciona, entre los compuestos más conocidos, el bisfenol A, los ftalatos y los bifenilos policlorados (PCB), identificados como ejemplos de sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

Cómo afectan los disruptores al funcionamiento hormonal y celular

Para explicar el mecanismo por el cual estas sustancias pueden perjudicar al organismo, el médico toxicólogo Francisco Dadic, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología, describió las alteraciones que pueden producir sobre el sistema endocrino y sus consecuencias en distintos niveles de funcionamiento biológico.

El especialista explicó que estas sustancias alteran el denominado eje endocrino-gonadal, relacionado con las glándulas que secretan hormonas. Estas hormonas cumplen la función de transmitir información necesaria para regular diferentes procesos del organismo. Sin embargo, cuando intervienen los disruptores endócrinos, esa comunicación puede modificarse.

Dadic señaló que el efecto de estos compuestos puede provocar alteraciones en la señalización y en la estructura celular. En determinadas circunstancias, pueden llevar a que una célula muera o experimente mutaciones, generando un contexto en el que podrían desarrollarse enfermedades, incluido el cáncer o patologías asociadas a fenómenos inmunológicos.

La explicación del toxicólogo también comprende la posibilidad de modificaciones en el ADN y de alteraciones en la expresión de determinados genes, lo que puede favorecer el desarrollo de enfermedades. A esto se suma la posibilidad de una comunicación intercelular deficiente y, como consecuencia, un funcionamiento inadecuado de los órganos.

Se trata, por lo tanto, de una problemática que no se limita a una alteración hormonal aislada, sino que puede involucrar diferentes mecanismos celulares y afectar sistemas que cumplen funciones esenciales para la salud.

Fertilidad, desarrollo cerebral y enfermedades metabólicas

De acuerdo con la OMS, la evidencia científica ya había señalado distintas consecuencias asociadas a la exposición a estas sustancias, y el nuevo documento ratifica esos hallazgos, al tiempo que incorpora nuevas advertencias. Entre los principales efectos identificados se encuentran las alteraciones en la fertilidad y el desarrollo reproductivo, además de posibles consecuencias sobre el desarrollo cerebral y las funciones neurológicas.

También se describen efectos relacionados con la regulación de la tiroides y de otras hormonas, así como problemas metabólicos, alteraciones del sistema inmunitario y consecuencias sobre la salud cardiovascular.

A estos antecedentes se suman nuevos hallazgos que generan preocupación por su posible vinculación con la enfermedad metabólica hepática y eventuales fallas en el funcionamiento de los riñones.

La amplitud de los efectos mencionados refleja que los sistemas hormonales intervienen en numerosos procesos del organismo. Por esa razón, la interferencia de sustancias químicas sobre esos mecanismos puede tener consecuencias que exceden el funcionamiento de una glándula o un órgano específico.

El informe también advierte sobre la presencia de estos compuestos en diferentes muestras biológicas humanas, entre ellas la sangre, la leche materna y el cordón umbilical. Este dato adquiere particular relevancia por la posibilidad de que la exposición ocurra durante etapas tempranas del desarrollo.

La exposición puede comenzar antes del nacimiento

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la OMS es que la exposición a los disruptores endócrinos puede producirse incluso antes del nacimiento. La presencia de estas sustancias en el cordón umbilical y en la leche materna evidencia que pueden alcanzar etapas especialmente sensibles del desarrollo humano.

La exposición temprana puede provocar alteraciones hormonales con consecuencias duraderas sobre el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva. El documento también incorpora observaciones realizadas en animales, donde se encontraron alteraciones relacionadas con la reproducción, el desarrollo y el comportamiento.

La preocupación no se limita, entonces, a los efectos que pueden manifestarse inmediatamente después de la exposición. También contempla posibles consecuencias a largo plazo, especialmente cuando el contacto con estas sustancias ocurre durante períodos fundamentales del desarrollo.

La detección de disruptores endócrinos en muestras biológicas humanas refuerza la importancia de analizar las distintas vías de exposición y de establecer medidas que permitan reducir el contacto con los compuestos más problemáticos.

La OMS pide fortalecer las regulaciones

Frente a la evidencia reunida, la Organización Mundial de la Salud plantea la necesidad de que los gobiernos refuercen sus marcos legales y avancen hacia la eliminación progresiva de las sustancias químicas más problemáticas. La propuesta también contempla impulsar alternativas más seguras y garantizar que la ciudadanía cuente con información suficiente para tomar decisiones sobre los productos que utiliza.

El objetivo es que la prevención no dependa exclusivamente de las elecciones individuales, sino que también exista un marco regulatorio capaz de intervenir sobre las sustancias utilizadas en los procesos de fabricación y comercialización.

En ese contexto, Francisco Dadic procura transmitir una advertencia sin generar alarma innecesaria. El especialista explica que todas las sustancias tienen algún nivel de riesgo y beneficio, y que su utilización depende de la relación entre ambos factores.

Como ejemplo, menciona los hidrocarburos: pueden resultar peligrosos, pero la nafta constituye el principal combustible y se manipula mediante medidas de seguridad.

Desde esa perspectiva, el toxicólogo sostiene que la presencia de disruptores endócrinos en numerosos productos no significa que cualquier contacto genere automáticamente una enfermedad. El aspecto central es el tiempo acumulativo de exposición, que puede incrementar los riesgos a lo largo de la vida cotidiana.

Cosméticos y productos de limpieza

Entre las primeras recomendaciones para reducir la exposición, Dadic destaca la necesidad de elegir productos que cuenten con un adecuado control sanitario. El consejo adquiere especial importancia en el caso de los cosméticos y maquillajes, particularmente ante la creciente presencia de productos importados en el mercado.

El especialista advierte sobre la posibilidad de encontrar labiales con plomo y otros componentes potencialmente perjudiciales. Por ese motivo, considera fundamental prestar atención al origen de los artículos y priorizar aquellos que ofrezcan garantías de control sanitario.

Otra de las recomendaciones está relacionada con los productos de limpieza. Dadic aconseja evitar la compra de artículos sueltos o comercializados por establecimientos clandestinos que realizan mezclas de sustancias potencialmente peligrosas.

La advertencia apunta a la importancia de conocer qué productos se utilizan y bajo qué condiciones fueron elaborados, evitando adquirir preparaciones cuya composición y seguridad no estén debidamente controladas.

Plásticos: evitar el calentamiento y priorizar el vidrio y el acero

Los plásticos constituyen otra de las principales fuentes de exposición mencionadas en el informe de la OMS. Frente a esta situación, el toxicólogo recomienda minimizar su utilización, especialmente cuando los materiales son sometidos a temperaturas elevadas.

Dadic advierte que el calor puede producir modificaciones fisicoquímicas en los plásticos. Entre los ejemplos menciona el uso de recipientes en el microondas, una práctica cotidiana que puede incrementar la preocupación por la exposición a determinados compuestos.

Como alternativa, propone recuperar el uso de materiales como el vidrio y los metales, particularmente el acero, a los que considera opciones más seguras.

En aquellos casos en los que se utilicen recipientes plásticos, recomienda elegir productos rígidos, ya que presentan menores riesgos en comparación con otros tipos de materiales.

Las recomendaciones específicas para reducir la exposición a través de los plásticos son:

Minimizar su utilización en la vida cotidiana.

Evitar calentarlos, especialmente mediante el uso del microondas.

Priorizar recipientes y utensilios de vidrio.

Considerar materiales metálicos como el acero.

Cuando sea necesario utilizar plástico, elegir preferentemente aquellos que sean rígidos.

Juguetes: controles de seguridad y atención a los materiales

La prevención también comprende los juguetes que utilizan los niños. En este punto, Dadic recomienda verificar que los productos cuenten con los correspondientes sellos de seguridad y que provengan de fabricantes confiables.

El especialista incorpora una observación práctica para identificar algunos artículos que deberían descartarse: el plástico de baja calidad tiene olor.

La recomendación adquiere relevancia por la posibilidad de que los niños tengan contacto directo con los materiales e incluso se lleven los juguetes a la boca.

Por eso, además de comprobar los sellos y el origen de fabricación, el toxicólogo aconseja evitar, en lo posible, que los chicos introduzcan estos elementos en la boca.

Dadic también explica cuáles son las principales vías de ingreso de estas sustancias al organismo. Según señala, la absorción se produce fundamentalmente por vía oral e inhalatoria, mientras que la incorporación a través del contacto directo con la piel es muy baja.

Reducir la exposición sin generar alarma

Las advertencias de la OMS y las recomendaciones del especialista argentino permiten dimensionar una problemática vinculada con sustancias químicas presentes en numerosos productos cotidianos. Los posibles efectos abarcan desde alteraciones reproductivas y neurológicas hasta problemas metabólicos, inmunológicos y cardiovasculares.

La presencia de disruptores endócrinos en la sangre, la leche materna y el cordón umbilical, junto con los riesgos asociados a la exposición durante etapas tempranas de la vida, constituye uno de los principales motivos de preocupación.

Sin embargo, el planteo de Dadic apunta a evitar interpretaciones alarmistas y a concentrar la atención en medidas concretas: elegir productos con controles sanitarios adecuados, evitar artículos de limpieza de procedencia clandestina, reducir el uso de plásticos y prestar atención a los materiales de los juguetes.

En paralelo, la OMS considera necesario fortalecer las regulaciones y promover alternativas químicas más seguras.

La advertencia central es que los disruptores endócrinos forman parte de numerosas cadenas de producción y consumo, por lo que reducir los riesgos requiere tanto decisiones informadas de la población como políticas destinadas a controlar y eliminar progresivamente las sustancias más problemáticas.