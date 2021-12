La Provincia analizaría cobrar la atención médica a los no vacunados con dos dosis

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil advirtió este miércoles que en la provincia van a " evaluar " la posibilidad de que no sea gratuita la internación para aquellas personas que sean hospitalizadas por coronavirus pero no cuenten con el esquema completo de vacunación. "Tenemos un hospital Monovalente muy equipado donde atendemos a todos los pacientes de Covid en un solo lugar en forma gratuita, tenga o no obra social. Hoy un sindicalista me preguntó qué posibilidad había de que no sea gratuito para el que no se quiera vacunar. Fue una idea de una reunión que tuvimos con los sindicatos de la salud y vamos a ver si la podemos implementar ", anticipó Jalil a medios radiales.

En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario provincial precisó: "La idea es convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar. Nos queda muy poco porcentaje en Catamarca, la verdad que en el Norte la gente se vacuna mucho más. No tenemos esas campañas antivacunas" .

"En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan obra social o no, pero lo que vamos a evaluar es que los que tienen obra social y no se vacunen que tengan que pagar a través de la obra social, que tengan que abonar un coseguro", puntualizó.? En este punto se debe recordar que el ahora valorado Hospital Malbrán estuvo a punto de ser cerrado, por considerar el mismo primer mandatario, que la pandemia había terminado. La medida fue resistida y fundamentada por los trabajadores del Monovalente, quienes adviertieron que el Covid no se había retirado de la provincia.

Vacunación

En ese marco, Jalil indicó que la vacunación en Catamarca "viene bien", y argumentó: "Ya tenemos más de 10 mil personas con tercera dosis. El avance de la vacunación en Catamarca es del 90% con dos dosis".

"El pase sanitario es importante, pero también los cuidados. La gente que está en los hoteles, los restaurantes y los bares también se tienen que hacer responsables del control del pase sanitario, en eso estamos trabajando", manifestó el mandatario provincial.?

Además, destacó que "ninguna vacuna" de las que recibió Catamarca fue pagada por el Gobierno provincial, sino que "todas las abonó el Gobierno nacional". "La idea es que haya responsabilidad en el sector privado respecto del control de la vacunación", señaló el gobernador, y ejemplificó: "Hay empresas internacionales que no permiten trabajar a los empleados que no estén vacunados".