La tradición catamarqueña se celebró a pura música y sabores en Casa de la Puna

La tradición catamarqueña volvió a ocupar un lugar central en Casa de la Puna, donde una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas reunió a vecinos y turistas en torno a las artesanías, la gastronomía regional, la música y la danza. La jornada propuso un encuentro con distintas expresiones culturales de la provincia y convocó al público a disfrutar de una celebración vinculada con la identidad local.

Desde el mediodía, el movimiento estuvo marcado por la participación de más de quince academias de danza que formaron parte del Segundo Encuentro "Danzares de mi Tierra", impulsado por el Ballet Danzares. La propuesta tuvo como objetivo celebrar las tradiciones a través del baile y reunir a distintas agrupaciones en una actividad que puso en valor las expresiones artísticas populares.

En los alrededores de Casa de la Puna, los feriantes instalaron sus puestos para ofrecer sus productos. Más tarde, desde las 17, vecinos y visitantes comenzaron a llegar a la Plaza Quique Sánchez Vera y se ubicaron también sobre la calle frente al atractivo turístico, donde pudieron disfrutar del espectáculo organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

Danzares de mi Tierra, una celebración de las tradiciones

El Segundo Encuentro "Danzares de mi Tierra" fue uno de los ejes de la jornada. Con la participación de más de quince academias, la iniciativa impulsada por el Ballet Danzares convocó a bailarines que compartieron sus expresiones y celebraron las tradiciones a través de la danza.

La propuesta se integró a la Feria Manos Catamarqueñas, que reunió distintas manifestaciones culturales en un mismo espacio. La presencia de las academias permitió que el baile tuviera un lugar destacado desde las primeras horas de la actividad, mientras los puestos de los feriantes acompañaron el desarrollo de la convocatoria.

La jornada se extendió hacia la tarde con la llegada de vecinos y turistas a la Plaza Quique Sánchez Vera y a la calle ubicada frente a Casa de la Puna. Allí, el público pudo seguir la cartelera artística preparada para la ocasión.

Una cartelera con artistas locales y un momento emotivo

La programación artística estuvo presentada por el animador y artista Franco Ocaranza, quien acompañó el desarrollo del espectáculo. La cartelera incluyó las actuaciones de Noah Valentín Velázquez, Santino Elizondo, el Dúo Quyay, la Academia "Luna Catamarqueña" y los alumnos del Instituto Rubinstein.

Cada presentación formó parte de una jornada que combinó música y danza con la presencia de artesanos y propuestas gastronómicas regionales. La diversidad de artistas y agrupaciones integró el espectáculo organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la participación de don Juan Domingo Moya, conocido como el "Gaucho de la Democracia". Su presencia conmovió al público a través de su impronta, su indumentaria tradicional y sus rimas gauchescas.

La próxima edición será el 21 y 22 de noviembre

La Feria Manos Catamarqueñas tendrá una nueva edición el sábado 21 y domingo 22 de noviembre. De cara a esa convocatoria, Turismo Capital invitó a artesanos, diseñadores y emprendedores de toda la provincia a sumarse a la propuesta.

La inscripción podrá realizarse mediante el formulario disponible en las redes oficiales de Casa de la Puna. La invitación busca incorporar a quienes desarrollan actividades vinculadas con la producción artesanal, el diseño y los emprendimientos, para que puedan participar de la próxima feria.

La nueva edición volverá a ofrecer una oportunidad para disfrutar de la música, la danza, las artesanías y los sabores regionales. La propuesta también incluirá la participación de distintas colectividades extranjeras, que formarán parte del ciclo "Encuentros por el Mundo".

"Encuentros por el Mundo": cultura, gastronomía y diversidad

El ciclo "Encuentros por el Mundo" incorporará a las colectividades extranjeras como parte de la programación del próximo fin de semana. Sus integrantes compartirán su cultura, gastronomía y arte, ampliando las expresiones que confluirán en la celebración.

La iniciativa se sumará a la Feria Manos Catamarqueñas y ofrecerá al público la posibilidad de conocer distintas manifestaciones culturales, en una propuesta que reunirá identidad y diversidad.

De esta manera, la próxima convocatoria tendrá como ejes las artesanías, la música, la danza, los sabores regionales y las expresiones de las colectividades participantes. Turismo Capital invitó a artesanos, diseñadores y emprendedores de toda la provincia a incorporarse mediante el formulario difundido en las redes oficiales de Casa de la Puna.

La reciente edición de la feria, con la participación de vecinos, turistas, más de quince academias y una cartelera integrada por artistas y agrupaciones, volvió a reunir distintas expresiones de la tradición catamarqueña. La próxima cita, prevista para el 21 y 22 de noviembre, continuará con ese espíritu y sumará el intercambio cultural propuesto por "Encuentros por el Mundo", en un nuevo fin de semana de celebración de la identidad y la diversidad.