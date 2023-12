"La vida consagrada" renovó su entrega a Jesús a los pies su Madre en la advocación del Valle

Durante Santa Misa presidida por el padre Sebastián Vallejos, de la Comunidad Fasta, y concelebrada por el padre Ángel Nieva, párroco de San Antonio de Padua, en la mañana de este sábado 2 de diciembre, la Vida Consagrada le rindió su homenaje a la Madre del Valle en el marco de sus festividades: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Monasterio Inmaculada del Valle, Hermandad Dominicana, FASTA, Fraternidad Eclesial Franciscana, Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas del Verbo Encarnado, Hermanas Nazarenas, Hermanas Misioneras Redentoristas, Padres Lourdistas, Hermanas del Huerto, Instituciones Cristiferas, Instituto Amigas y Amigos en el Señor Jesús en Comunión con Chemin Neuf.

Tanto aquellos que estuvieron presentes como quienes no pudieron hacerlo por distintos motivos, renovaron su amor y entrega a Jesús a los pies de su Madre, en la tierna advocación del Valle.

En parte de su homilía, el padre Vallejos expresó: “Hoy celebramos con mucho gozo esta Eucaristía. Es hermoso detenernos también en los signos, y el signo más hermoso que se nos da es que la Virgen viene a nosotros, la Virgen baja, está haciendo permanentemente ese camino de humildad que permite que todo trono, toda dominación sea vencido por la Madre de Dios, y de manera especial nos invite también a nosotros, hijos suyos en Cristo, a reconocer la necesidad de ser peregrinos en la humildad”.

“La Virgen baja a nosotros hoy, queridos hermanos consagrados, como enseñándonos que caminar en esta Iglesia sinodal, junto a Jesucristo y a este pueblo santo de Dios, se hace gastando las sandalias, los zapatos”, afirmó.

También hizo memoria de “tantos misioneros que han hecho posible la fe de nuestro pueblo de Catamarca y de nuestra Patria. Que no es menos que darles gracias a todos los que están aquí presentes y a los que estuvieron antes, porque los discípulos de María guardan en su corazón el llamado a escuchar la voz del Señor. Desde allí comienza el misterio más insondable en el corazón del creyente. Un Dios que habla y un corazón que responde”. El día que un joven o una joven elige el camino de la vida consagrada sucede algo hermoso. Se deja de lado el ritmo frenético del mundo y se empieza a poner el corazón en el silencio de Dios”.

Recordando el testimonio del próximo beato, el cardenal Eduardo Pironio, dijo que “la única forma segurísima de llegar al Cielo para un consagrado es ser totalmente mariano. Es que no hay otra forma. María es aquella que consagra su vida al Señor y no tiene miedo de contar los motivos de su consagración. Por eso San José la entiende, y por eso nosotros no podemos callar las obras grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que vivir con felicidad, comunicar el motivo de nuestra elección”.

Se rezó de manera particular para que nuestra Madre del Valle y el interceda ante su Hijo Jesús para que suscite vocaciones consagradas.

También estuvo presente la figura de nuestro Beato Mamerto Esquiú con su ejemplo de humildad y de búsqueda del bien común.