La Virgen del Valle continúa su recorrido por instituciones de Catamarca

La imagen peregrina de la Virgen del Valle continúa recorriendo instituciones civiles y organismos públicos de Catamarca, en el marco de las actividades preparatorias para las próximas fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.

A través de estas visitas, la presencia de la Madre del Valle llega a diferentes espacios de la comunidad, donde comparte su bendición con quienes desarrollan sus actividades cotidianas en cada institución. El recorrido tiene como propósito preparar los corazones de sus hijos para las celebraciones marianas, mediante encuentros que permiten expresar el cariño, la fe y la devoción hacia la patrona.

La continuidad de estas visitas permite que distintos ámbitos de la vida institucional y social reciban la imagen peregrina, generando momentos de encuentro en torno a la espiritualidad y a la preparación para las festividades religiosas que se aproximan.

En esta oportunidad, la jornada del martes 10 de noviembre incluyó tres destinos: el Nodo Tecnológico de la Municipalidad de Capital, las oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca y el geriátrico Rosa del Ángel.

Una visita al Nodo Tecnológico de la Municipalidad de Capital

Uno de los lugares incluidos en el recorrido fue el Nodo Tecnológico de la Municipalidad de Capital, donde llegó la imagen peregrina para compartir su bendición con las personas que trabajan en ese espacio.

La visita formó parte de este itinerario por instituciones civiles y organismos públicos, acercando la presencia de la Virgen del Valle a quienes desarrollan allí sus tareas.

Como ocurrió en cada uno de los destinos de la jornada, la recepción estuvo marcada por el afecto y la preparación de quienes aguardaban su llegada, en un ambiente dispuesto especialmente para recibirla.

La Virgen del Valle llegó al Rectorado de la UNCA

El recorrido también comprendió las oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca, ubicadas en la intersección de las calles Tucumán y Esquiú, en la ciudad Capital.

La presencia de la imagen en esta dependencia universitaria permitió que las personas que trabajan en el lugar participaran del encuentro y recibieran su bendición.

La visita al Rectorado se sumó así a las actividades que la imagen peregrina viene desarrollando en diferentes instituciones, como parte de la preparación espiritual para las próximas fiestas marianas en honor de la Inmaculada Concepción.

Un encuentro especial en el geriátrico Rosa del Ángel

Otro de los destinos de la jornada fue el geriátrico Rosa del Ángel, donde la imagen peregrina también llevó su bendición. La visita incorporó a este establecimiento al recorrido que la Virgen del Valle continúa realizando por distintos espacios de la comunidad catamarqueña, acercando su presencia a las personas que se encuentran en cada institución.

De esta manera, el itinerario del martes 10 de noviembre incluyó tanto dependencias públicas y universitarias como un establecimiento dedicado a la atención de personas mayores.