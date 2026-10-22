Pomán recibe al operativo militar "Pegaso 6": paracaidísmo y movimiento de tropas

El Ejército Argentino realizará ejercicios de salto en paracaídas en la zona del Barrial de Suriyaco, departamento Pomán, entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, en el marco del Ejercicio Táctico "Pegaso 6". Las actividades forman parte de un despliegue militar que tendrá como sede a Pomán y que se extenderá durante varios días, con movimientos de personal, vehículos y medios aéreos.

Ante la realización de estas maniobras, las autoridades solicitaron a los vecinos de Pomán y de las comunidades cercanas que extremen las precauciones al circular por las zonas donde se desarrollará el operativo, especialmente en los sectores vinculados con la Ruta Provincial Nº 46.

El pedido fue realizado desde el municipio, encabezado por el intendente Francisco Gordillo, que instó a la población a respetar las medidas de seguridad y seguir las indicaciones impartidas por el personal policial y los responsables del operativo.

Si bien los ejercicios de paracaidismo se llevarán adelante fuera del casco urbano, se prevé una mayor circulación de efectivos militares y vehículos sobre la ruta provincial. Por ese motivo, las recomendaciones apuntan a prevenir inconvenientes durante el desarrollo de las maniobras y contribuir a que el despliegue se realice de manera ordenada y segura.

El operativo se extenderá hasta el 29 de octubre

La presencia del Ejército Argentino en Pomán no se limitará a las jornadas de saltos en paracaídas. De acuerdo con la información difundida, la ciudad será sede del Ejercicio Táctico "Pegaso 6" del 24 al 29 de octubre, en el marco de una semana de adiestramiento operacional conjunto.

El despliegue incluirá helicópteros, paracaidistas, vehículos y cientos de efectivos, con distintas actividades previstas a lo largo de la semana. La programación contempla tanto la llegada de personal como movimientos de tropas, una instancia de inscripción para el Servicio Militar Voluntario y un desfile de despedida.

La realización de este ejercicio implica una presencia militar que se extenderá más allá del área específica donde tendrán lugar los saltos. En ese contexto, las autoridades locales solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar las indicaciones de seguridad durante las diferentes etapas del operativo.

El cronograma difundido por el municipio permite conocer las principales actividades previstas entre el 24 y el 29 de octubre, con jornadas destinadas al despliegue militar y otras abiertas a la participación de la comunidad.

El cronograma de actividades de "Pegaso 6"

La programación anunciada para la semana de adiestramiento operacional conjunto incluye las siguientes fechas:

Sábado 24 de octubre: llegada al Polideportivo Municipal.

Del sábado 24 al lunes 26 de octubre: ejercicios de salto en paracaídas en el Barrial de Suriyaco, departamento Pomán.

Martes 27 de octubre: movimiento de tropas.

Miércoles 28 de octubre: inscripción para Soldado Voluntario en la Casa de la Cultura.

Jueves 29 de octubre, a las 9: gran desfile de despedida.

Estas actividades forman parte del despliegue previsto por el Ejército Argentino en Pomán. Mientras que los primeros días estarán marcados por la llegada de efectivos y las maniobras de paracaidismo, el cronograma continuará con movimientos de tropas y una jornada destinada a la inscripción para quienes deseen incorporarse como soldados voluntarios.

El cierre está previsto para el jueves 29 de octubre a las 9, con un desfile de despedida anunciado como parte de las actividades finales del ejercicio.

Precaución al circular por la Ruta Provincial Nº 46

Uno de los principales puntos de atención para los vecinos será la circulación vehicular durante las jornadas de entrenamiento. Aunque las maniobras de paracaidismo se desarrollarán fuera del casco urbano, el operativo prevé un incremento en el tránsito de vehículos militares y efectivos sobre la Ruta Provincial Nº 46.

Por ese motivo, el municipio recomendó transitar con precaución y atender las instrucciones del personal policial y de seguridad que intervenga durante las actividades.

Las medidas buscan evitar inconvenientes relacionados con el movimiento de tropas y vehículos, así como garantizar que las maniobras se desarrollen de manera ordenada. El pedido está dirigido tanto a los habitantes de Pomán como a quienes circulen desde otras localidades o residan en comunidades cercanas.

La recomendación central es respetar las indicaciones que se impartan en el lugar y mantener la precaución durante los desplazamientos, especialmente mientras se desarrollen los ejercicios de salto en paracaídas y las demás actividades del despliegue.