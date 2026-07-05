Turismo Capital capacitó al equipo de la Casa de Catamarca en CABA

Con el inicio de las vacaciones de invierno como escenario inmediato, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital desarrolló una capacitación virtual dirigida al equipo de Turismo de la Casa de Catamarca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La actividad tuvo como principal objetivo fortalecer las estrategias de promoción conjunta del destino, consolidando el trabajo coordinado entre ambas instituciones para incrementar la difusión de las propuestas turísticas de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en las acciones que el organismo municipal impulsa con vistas a la temporada invernal, período considerado estratégico para la actividad turística, y apunta a brindar herramientas e información actualizada a quienes tienen la responsabilidad de promocionar el destino entre potenciales visitantes desde la capital del país.

Un trabajo conjunto entre equipos técnicos

La capacitación estuvo a cargo de la administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, junto a integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Del organismo municipal participaron:

Antonella Rubio , administradora de Promoción Turística.

, administradora de Promoción Turística. Dayana Sachet , integrante del área de Producto Turístico.

, integrante del área de Producto Turístico. Jorge Cejas, coordinador del Observatorio de Turismo Municipal.

En representación de la Casa de Catamarca, formaron parte de la jornada:

David de la Barrera , del área de Turismo.

, del área de Turismo. Juan Maldonado, del área de Turismo.

La participación de ambos equipos permitió generar un espacio de intercambio orientado a unificar criterios de promoción y fortalecer el vínculo institucional entre la Municipalidad de la Capital y la representación provincial en Buenos Aires.

La oferta turística para la temporada de invierno

Durante el encuentro virtual, los representantes de la Secretaría presentaron en detalle la propuesta que la Capital pondrá a disposición durante la temporada invernal. La exposición incluyó la oferta turística, cultural y recreativa prevista para las vacaciones de invierno, permitiendo que el equipo de la Casa de Catamarca conozca en profundidad las alternativas disponibles para promocionar el destino entre quienes evalúan viajar durante este período.

Asimismo, se compartieron las principales acciones de difusión previstas y los distintos canales de promoción disponibles, herramientas que servirán para ampliar el alcance de la información y acercar las propuestas a potenciales visitantes. Entre los aspectos abordados durante la capacitación se destacaron:

La oferta turística prevista para la temporada de invierno.

Las propuestas culturales y recreativas.

Las acciones de promoción planificadas.

Los canales de difusión disponibles para promocionar el destino.

El objetivo fue que la información pueda ser utilizada de manera coordinada por ambas instituciones, favoreciendo una comunicación homogénea y fortaleciendo las acciones destinadas a posicionar a la Capital como destino turístico durante el receso invernal.

Avance hacia un Destino Turístico Inteligente

Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo vinculado al proceso de transformación de la Capital hacia un Destino Turístico Inteligente (DTI). En ese contexto, el Observatorio de Turismo Municipal presentó una innovadora herramienta digital que permitirá relevar e intercambiar información estadística en tiempo real entre la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y la Casa de Catamarca en Buenos Aires.

La incorporación de este sistema representa un paso dentro del proceso de modernización impulsado por el organismo, ya que facilitará el acceso a información actualizada y compartida entre ambas instituciones.

De acuerdo con lo expuesto durante la capacitación, esta herramienta permitirá:

Relevar información estadística en tiempo real.

Intercambiar datos entre ambas instituciones.

Favorecer la toma de decisiones basadas en información.

Planificar acciones promocionales más eficientes.

Coordinar estrategias de difusión del destino.

La utilización de información estadística en tiempo real permitirá fortalecer el análisis de la actividad turística y contribuir a una planificación más precisa de las acciones promocionales.