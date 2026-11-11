La vitalidad de León XIV a los 71 años: qué hábitos adoptó en Perú y cuáles mantiene ahora

El Papa León XIV parece estar en todas partes. Con una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros institucionales, actividades pastorales y contacto directo con miles de personas, el pontífice protagoniza una gira histórica por la Argentina que puso de manifiesto su capacidad para sostener un ritmo de actividad intenso a los 71 años.

Este martes encabezó una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, ante 800 mil personas. La celebración se sumó a la actividad desarrollada el lunes frente a más de dos millones de asistentes en el Monumento de los Españoles, donde también presidió una ceremonia religiosa.

Entre ambas jornadas, León XIV realizó distintos desplazamientos en el papamóvil, participó de actos oficiales, mantuvo actividades con sectores sociales y protagonizó encuentros pastorales. La agenda continuó con una vigilia junto a jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires, que marcó el cierre de otra jornada de intensa actividad.

Su desempeño despertó sorpresa por la vitalidad que demuestra durante los compromisos públicos. Sin embargo, detrás de esa energía no solamente se encuentra su disposición para cumplir con las responsabilidades propias del pontificado, sino también una historia personal vinculada con el ejercicio físico, la disciplina y la práctica deportiva sostenida.

Desde sus primeros años, el deporte formó parte de su vida cotidiana. Esa relación continuó durante su misión religiosa en Perú, se mantuvo en su etapa como cardenal y llegó hasta el Vaticano, donde incorporó entrenamientos regulares a su rutina.

De los deportes de la infancia al tenis como gran pasión

La relación de León XIV con la actividad física comenzó durante su infancia. En aquellos años practicó béisbol y fútbol americano, además de recorrer en bicicleta las calles de su barrio junto a sus hermanos.

Con el paso del tiempo, el deporte continuó acompañándolo, incluso durante sus responsabilidades religiosas. Durante su misión en Perú participaba de partidos de fútbol con sacerdotes y seminaristas, una actividad que formaba parte de su vida comunitaria.

Sin embargo, entre las distintas disciplinas que practicó, el tenis ocupó un lugar especialmente importante. Su afición por este deporte se mantuvo durante años y encontró continuidad cuando residía en Roma, donde jugaba en la Curia Generalicia de la Orden de San Agustín.

Poco después de su elección como pontífice, el propio León XIV habló sobre esa pasión en una entrevista con la Orden Agustiniana. Allí dejó una definición que resume su relación con la disciplina: "Me considero un tenista aficionado". En la misma conversación reconoció que sus posibilidades de practicarlo habían disminuido desde que abandonó Perú. "Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista", expresó.

Su interés por regresar a las canchas también quedó expuesto pocos días después de su elección, cuando recibió en el Vaticano al tenista italiano Jannik Sinner. Durante el encuentro, el número uno italiano lo invitó a jugar un partido. La respuesta del Papa estuvo acompañada por una cuota de humor: "Mejor aquí no, porque todo se rompe".

La reunión también tuvo un intercambio de obsequios deportivos. Sinner le entregó réplicas de los trofeos de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, en un encuentro que permitió conocer otra faceta de la personalidad del pontífice.

El gimnasio del Vaticano y una rutina de entrenamiento

La actividad física de León XIV no se limita a sus recuerdos deportivos ni a su afición por el tenis. Durante su etapa previa al pontificado, mantuvo una rutina de entrenamiento en un gimnasio ubicado en las inmediaciones del Vaticano.

Uno de los testimonios más reveladores fue el de su exentrenador, Valerio Masella, quien contó que había supervisado sus entrenamientos durante casi dos años sin saber que el hombre al que asistía era cardenal.

Según relató, el actual pontífice concurría al gimnasio dos o tres veces por semana, con sesiones de aproximadamente una hora. Su constancia y el cumplimiento de los horarios eran algunas de las características que más llamaban la atención del instructor. La rutina comenzaba con ejercicios aeróbicos, realizados en una cinta de correr o en una bicicleta estática. Posteriormente, continuaba con actividades destinadas a trabajar la fuerza muscular y la postura.

Masella también se refirió a las condiciones físicas del religioso y destacó la relación entre los distintos componentes de su composición corporal.

"Tiene una relación perfecta entre masa muscular, masa ósea y masa grasa. Probablemente, nunca dejó de practicar deporte", afirmó. El entrenador lo describió como una persona reservada, amable y disciplinada, que respetaba los horarios establecidos y no transmitía señales de sentirse agobiada por sus responsabilidades laborales.

Por su parte, Alessandro Tamburlani, fundador del gimnasio donde entrenaba, resumió una característica de su personalidad al señalar que el actual Papa combinaba la "espiritualidad y entrenamiento deportivo".

Estos testimonios permiten reconstruir una rutina que no dependía de circunstancias ocasionales, sino de una práctica organizada y sostenida incluso cuando sus obligaciones religiosas ocupaban buena parte de su tiempo.

La concepción espiritual del deporte en la mirada de León XIV

La relación del pontífice con el ejercicio físico también está vinculada con su manera de entender la espiritualidad y la vida comunitaria. Proveniente de la Orden de los Agustinos, León XIV incorporó una visión en la que los buenos hábitos y el cuidado de la actividad física pueden relacionarse con una dimensión interior.

En una de sus reflexiones sobre el tema, explicó que el deporte no debería reducirse a la competencia individual ni a la búsqueda de resultados personales, sino que también puede convertirse en una experiencia de encuentro con los demás.

"El deporte puede ayudarnos a encontrar a Dios Trinidad: porque requiere un movimiento del yo hacia el otro, ciertamente exterior, pero también y sobre todo interior. Sin esto, se reduce a una estéril competencia de egoísmos", afirmó.

Esa perspectiva quedó desarrollada también en febrero de este año, cuando publicó la carta titulada La vida en abundancia. Allí sostuvo que el deporte constituye una instancia educativa que permite afrontar las derrotas, celebrar las victorias en comunidad y fomentar valores como la cooperación y la solidaridad.

En ese documento, el Papa profundizó su visión sobre la capacidad integradora de las actividades deportivas y su importancia para construir espacios de participación.

"El deporte puede y debe ser un espacio acogedor, capaz de involucrar a personas de diferentes orígenes sociales, culturales y físicos. La alegría de estar juntos, que nace del juego compartido, del entrenamiento común y del apoyo mutuo, es una de las expresiones más sencillas y profundas de la humanidad reconciliada", escribió.

De esta manera, su concepción del deporte no se limita al mantenimiento de una buena condición física. También lo presenta como una herramienta para fortalecer los vínculos humanos, aprender a convivir con los resultados adversos y compartir los logros con otras personas.

Equitación, natación y tenis en Castel Gandolfo

La actividad deportiva de León XIV continuó incluso durante sus períodos de descanso. En julio de este año, durante sus vacaciones en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, aprovechó la estadía para mantener distintas prácticas físicas.

Según informó The Times, durante esos días el pontífice jugó al tenis, nadó y montó a caballo en los jardines del palacio papal. La equitación, en particular, tiene una relación directa con su experiencia pastoral en Perú. Durante su etapa en Trujillo, aprendió a cabalgar para poder llegar a comunidades que no contaban con caminos y cumplir allí con sus actividades religiosas y la celebración de misas.

Aquella experiencia incorporó una nueva disciplina a su vida cotidiana y permitió que la actividad física estuviera vinculada también con las exigencias concretas de su misión religiosa.

La práctica de la equitación quedó así asociada a una etapa de su trayectoria en la que debía desplazarse hacia comunidades alejadas, utilizando los recursos disponibles para cumplir con sus responsabilidades pastorales.

Antes de ese período de descanso en Castel Gandolfo, el Papa también había recorrido a pie las rocas de Lampedusa durante una visita a la isla. A estas actividades se suma una decisión relacionada con su vida cotidiana en el Vaticano: instaló aparatos de gimnasia en su residencia, lo que le permitió disponer de equipamiento para continuar con sus entrenamientos sin depender exclusivamente de las instalaciones externas.

Su rutina combina, por lo tanto, distintas disciplinas y formas de actividad física:

Tenis: una de sus grandes aficiones, que practicaba durante su etapa en Roma y que desea retomar.

Gimnasio: entrenamientos de dos o tres veces por semana, con sesiones de aproximadamente una hora.

Ejercicios aeróbicos: utilización de cinta de correr y bicicleta estática.

Entrenamiento de fuerza y postura: actividades destinadas al acondicionamiento físico.

Equitación: aprendió a cabalgar durante su misión pastoral en Trujillo, Perú.

Natación: una de las actividades que realizó durante sus vacaciones en Castel Gandolfo.

Caminatas: entre ellas, el recorrido por las rocas de Lampedusa.

La reciente cirugía pulmonar y su recuperación

La vitalidad que demuestra León XIV durante sus actividades públicas también llama la atención por el antecedente médico que atravesó recientemente. El pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de confirmarse un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

La operación se realizó el pasado 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma y, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, no presentó complicaciones.

El procedimiento se había originado a partir de la detección de un nódulo pulmonar durante una revisión médica de rutina. Posteriormente, el análisis histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico. De acuerdo con la información difundida, el Papa permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Después de la operación, despertó con normalidad y regresó a su habitación.

La evolución posterior fue favorable y su recuperación le permitió iniciar la gira por la Argentina, durante la cual volvió a cumplir una agenda de gran exigencia física y numerosas actividades públicas.

Este antecedente médico adquiere relevancia al observar el ritmo que mantiene durante sus compromisos, aunque la información disponible sobre su estado posterior a la intervención señala que la recuperación fue buena y que pudo retomar sus actividades.