Investigan la muerte de un niño de dos años y la justicia arrestó a la madre y a su pareja

La progenitora de 20 años, había referido en un primer momento que el menor de dos años se había broncoaspirado, lo que no se comprobó. Aunque no tenía golpes a simple vista, sí fueron constatadas otras enfermedades, destacando que el niño no tenía movilidad en sus piernas. Leé la nota completa...

Francisco Acevedo suma respaldo: Hoy habrá marcha y varios sectores prometen apoyo

Esta semana la jueza Martínez del Juzgado N°5 debería emitir un dictamen donde se le dé posesión sobre una herencia millonaria de la que asegura ser el único heredero. Leé la nota completa...

Homicidio del ingeniero: Se resolvió no enviar la causa a juicio y que se investigue posible mala praxis

Lo decidió el juez Fabricio Gershani Quesada en una audiencia la semana pasada. La fiscalía había enviado a juicio a un adolescente y a dos adultos por homicidio en riña. Leé la nota completa...

La gran caída de árboles nos dejó al descubierto: Más calor y mucha menos sombra

El fenómeno climático que va a cumplir un mes, dejó sin valioso material arbóreo a una gran zona de la ciudad Capital. La protección que la gran cantidad de especies brindaba, tardará mucho en ser repuesta. Leé la nota completa...

Mañana se conocerá el contenido de los celulares y la fiscalía aguarda los resultados de ADN

Desde la fiscalía que lleva adelante la investigación del crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos rojas, se citó para mañana martes a las partes, donde se le hará entrega del informe del análisis de los dispositivos secuestrados en el marco de la causa. Otra novedad de importancia, serán los resultados de las pruebas de ADN. Leé la nota completa...