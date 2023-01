Las familias desalojadas se refirieron a la respuesta de la Municipalidad: "Queremos una solución ya, no de acá a tres meses"

Este martes las familias que fueron desalojadas el lunes de un predio ubicado en la zona norte de la ciudad decidieron salir a la calle exigiendo una solución a su situación. Horas más tarde, una de las manifestantes, en diálogo con LA UNIÓN, explicó que los dueños de las tierras fueron quienes realizaron la denuncia y, por ello, los desalojaron. Frente a esta situación, contó que desde la Municipalidad de Capital les dijeron que lo que deben hacer es presentar los correspondientes papeles, para que le adjudiquen un terreno a cada familia.

Además, les informaron que “están luchando cerca del motódromo allá en el sur, para comprar esas tierras”, para poder dárselas a las personas que están incluidas en sus planillas. Sin embargo, a ellos no les aseguraron ninguna solución, ya que todo está sujeto a una posibilidad, no a una certeza.

Ante esto, nada cambia, por lo que la manifestante expresó: “¿Cómo hacemos con la gente que no sabe dónde vivir? ¿Cómo hacemos con la gente que no sabe dónde estar?”, agregando que ella está quedándose provisoriamente con su hermano, pero que después no tiene adónde ir, por lo que para ellos es necesario una respuesta inmediata: “Queremos una solución ya, no de acá a tres meses”