León XIV en Argentina: así es la agenda del Papa para este martes

En el marco de la intensa agenda que el Papa León XIV desarrolla en la Argentina, este martes tendrá como escenario principal a la provincia de Córdoba, donde el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia Católica.

La visita constituye uno de los acontecimientos centrales de esta etapa de su recorrido por el país y concentrará una importante movilización de fieles provenientes de distintos puntos de la Argentina.

De acuerdo con el cronograma previsto, el Papa partió desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 7:30, a bordo de un avión que lo trasladará hacia la capital cordobesa. El arribo está programado para las 9:00, en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella, desde donde continuará con las actividades previstas para la jornada.

La primera gran convocatoria tendrá lugar una hora después de su llegada. A las 10:00, León XIV encabezará una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA), un predio que recibirá a numerosos asistentes para participar de la celebración religiosa.

La actividad será uno de los momentos centrales de su visita a Córdoba y estará acompañada por un importante operativo de organización, circulación y seguridad, debido a la llegada de contingentes y fieles desde diferentes lugares del país.

La misa multitudinaria en FAdeA

La celebración eucarística prevista para las 10:00 tendrá como escenario la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín", conocida como FAdeA.

El predio se convirtió en el punto de concentración de los preparativos para recibir al pontífice y a los miles de asistentes que participarán de esta jornada especial. Desde la tarde del lunes comenzaron a llegar a Córdoba los distintos contingentes que formarán parte de las actividades. La presencia anticipada de los grupos de peregrinos y asistentes puso en marcha una serie de tareas destinadas a ordenar los ingresos y garantizar el desarrollo de las actividades programadas.

Desde la apertura del predio, efectivos de la Policía de Córdoba acompañan el ingreso de las personas que participan de la vigilia, con presencia en los accesos y distintos puntos de control.

El despliegue policial tiene como finalidad organizar la circulación, acompañar a quienes llegan al lugar y brindar seguridad durante la jornada, especialmente en los sectores de mayor concentración de asistentes.

La celebración encabezada por León XIV representa el principal acontecimiento de la mañana y forma parte de una agenda que continuará durante la tarde con una actividad específicamente destinada a los integrantes de la Iglesia.

Controles para los peregrinos

La llegada de contingentes desde distintos puntos del país también motivó la implementación de controles preventivos en las rutas y principales accesos a Córdoba. En ese operativo trabajan conjuntamente la Policía Caminera y otras dependencias, que realizan verificaciones de documentación y de las condiciones de los vehículos que circulan hacia la capital provincial.

Las tareas están orientadas a la prevención y al acompañamiento de quienes se trasladan para participar de las celebraciones previstas en el marco de la visita papal. El dispositivo contempla tanto los controles en los corredores viales como la presencia de efectivos en las inmediaciones del predio de FAdeA, donde se desarrolla el ingreso de los asistentes.

Entre las principales tareas previstas se encuentran:

Controles en rutas: intervención de la Policía Caminera y otras dependencias en los principales corredores de acceso.

Verificación de documentación: revisión de los documentos correspondientes a quienes se trasladan hacia Córdoba.

Control vehicular: comprobación de las condiciones de los vehículos que participan de los desplazamientos.

Organización de los accesos: presencia policial en los ingresos al predio de FAdeA.

Acompañamiento y seguridad: asistencia a los contingentes y ordenamiento de la circulación durante las actividades.

El operativo busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y acompañar el desarrollo de una jornada que tendrá una importante concentración de personas en distintos puntos de la ciudad.

Encuentro con Obispos

Después de la misa multitudinaria, León XIV continuará con su agenda en Córdoba mediante un encuentro con integrantes de la comunidad religiosa. La actividad está programada para las 15:15 y tendrá lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Allí, el pontífice mantendrá una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales, en una convocatoria que reunirá a distintos representantes de la estructura eclesiástica. El encuentro permitirá que la visita cordobesa incluya no solamente una celebración abierta a los fieles, sino también un espacio de participación destinado a quienes desarrollan tareas pastorales y religiosas.

La presencia de los distintos sectores de la Iglesia refleja la amplitud de la convocatoria prevista para esta jornada, que combina una misa multitudinaria con una actividad institucional y pastoral en uno de los principales templos de la ciudad.

De esta manera, Córdoba será escenario de dos momentos centrales de la agenda papal: la celebración religiosa en FAdeA durante la mañana y el encuentro con representantes de la Iglesia por la tarde.

Regreso a Bs. As y Vigilia con los jóvenes

Una vez finalizadas las actividades en Córdoba, el papa León XIV emprenderá el regreso a Buenos Aires. El vuelo de retorno está previsto para las 16:55, horario a partir del cual continuará con otra de las actividades destacadas de su recorrido por la Argentina.

La jornada culminará con su participación estelar en una vigilia de oración con jóvenes, que se desarrollará en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. De esta manera, el martes estará marcado por una agenda que comenzará temprano en Córdoba y continuará durante la tarde y la noche en la Capital Federal.

El encuentro con los jóvenes constituye otro de los momentos previstos dentro de la visita del pontífice, que continuará desarrollando actividades religiosas y pastorales antes de concluir su paso por el país.