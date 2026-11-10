León XIV en Córdoba homenajeó a Brochero, Mama Antula y al Beato Esquiú

El Papa León XIV encabeza este martes una multitudinaria misa en Córdoba, durante el tercer día de su visita a la Argentina. La ceremonia se desarrolla en la Escuela de Aviación Militar, ubicada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde una importante cantidad de fieles se congregó para participar de la celebración religiosa presidida por el Sumo Pontífice.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el reconocimiento a la tradición religiosa cordobesa y a las figuras que, desde distintos lugares y mediante diferentes misiones, contribuyeron a la historia espiritual del país. En particular, León XIV destacó la vida y la tarea evangelizadora de san José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula.

Sin embargo, el homenaje no se limitó a estos dos referentes. A lo largo de su homilía, el Papa amplió la mirada hacia otros santos y beatos argentinos, entre ellos el beato Fray Mamerto Esquiú, nacido en Catamarca y obispo de Córdoba, y el cardenal Eduardo Pironio. También recordó a mártires, fundadoras de congregaciones religiosas, consagradas dedicadas a la educación y la atención de enfermos, y laicos que vivieron su vocación cristiana en la vida cotidiana.

Córdoba, tierra de santos y tradición evangelizadora

León XIV comenzó ese tramo de su mensaje con una referencia directa a la historia eclesiástica de la provincia. "La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos", expresó.

El Pontífice recordó que por los conventos, las iglesias, las calles y los hospitales cordobeses transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, entregaron su vida al Evangelio. En ese marco, mencionó al Cura Brochero y a Mama Antula como ejemplos de personas llamadas por el Señor y enviadas a cumplir una misión, aun cuando no fueran plenamente conscientes de la dimensión que alcanzaría su tarea evangelizadora.

"En Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula —por poner solo dos ejemplos—, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión, sin que ellos mismos fueran siquiera conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser", sostuvo.

A continuación, explicó que todos los cristianos deben comprenderse como servidores y asumir con humildad la responsabilidad que les corresponde. "Porque todos los cristianos somos simples servidores, no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber", señaló, en una referencia al Evangelio de Lucas 17,10.

La reflexión sobre el servicio fue uno de los puntos centrales de la homilía. Para León XIV, cumplir con la misión encomendada por Dios constituye un deber que debe asumirse con alegría y que está vinculado con la vocación universal a la santidad.

La santidad como compromiso cotidiano y misionero

El Papa sostuvo que todos están llamados a alcanzar la perfecta unión con Dios y que esa vocación tiene, además, una dimensión misionera: dar a conocer a los demás la belleza encontrada en Cristo.

En ese sentido, convocó a los cristianos a enseñar aquello que está conforme con la sana doctrina, citando la carta a Tito 2,1. También hizo referencia a san León Magno, cuya memoria litúrgica se celebraba ese día y a cuya protección dijo encomendarse.

León XIV recuperó una exhortación del santo: "Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la divina naturaleza, y no quieras volver a la antigua vileza con una vida depravada". El fragmento citado también recuerda que los cristianos forman parte de un cuerpo y que fueron trasladados del poder de las tinieblas a la luz y al reino de Dios.

El Pontífice afirmó que no existe una forma mejor de enseñar que dar ejemplo con la propia vida. Para reforzar esa idea, citó a san Juan Pablo II, quien había señalado que "el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración", durante una homilía pronunciada en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires el 10 de abril de 1987.

De acuerdo con León XIV, ese compromiso exige una adhesión total a Jesucristo y constituye el testimonio que dejaron los santos, capaz de sostener la esperanza incluso en medio de las dificultades.

El homenaje a Brochero y Mama Antula

Al referirse a los frutos de santidad surgidos en la Argentina, el Papa planteó que la diversidad de carismas y misiones puede compararse con la variedad y armonía de las sierras cordobesas. Desde esa imagen, explicó que los santos y beatos representan distintas expresiones de la vocación universal de los bautizados a conformarse con Cristo.

También destacó que en quienes tienen un acento argentino se reconoce una unidad entre la pasión por el Evangelio y el compromiso con la construcción de una patria fraterna y solidaria. Según expresó, estas figuras supieron asumir los desafíos de su tiempo histórico y convertirlos en oportunidades para anunciar la Buena Noticia, mediante una vida que hiciera creíble y eficaz el amor de Cristo.

En primer lugar, invitó a hacer memoria agradecida de san José Gabriel del Rosario Brochero. Lo describió como un sacerdote verdaderamente enamorado del Señor, que encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su vida y su tarea apostólica.

León XIV recordó que los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola transformaron la existencia de Brochero y la configuraron con Cristo. Vinculó esa experiencia con el salmo responsorial: "Confía en el Señor y practica el bien" (Sal 36,3).

El Papa sostuvo que solamente quien conoce la amistad con Jesucristo puede emprender una tarea apostólica y que quien se sabe amado por el Señor está en condiciones de extender su reino de caridad y justicia, entregando sus fuerzas al anuncio del Evangelio. En ese pasaje, destacó que Brochero llevó adelante su misión sin más armas que el crucifijo y el santo rosario.

Luego recordó a María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, también cautivada por la espiritualidad ignaciana. Señaló que supo unir la contemplación con el auxilio al prójimo y comprendió que una de las mayores expresiones de caridad consiste en acercar a los demás a Dios.

En esa parte de la homilía, León XIV recuperó una reflexión de su venerado predecesor, el papa Francisco, sobre la necesidad que tienen los pobres de Dios y de personas que expresen con su vida la fuerza del amor cristiano. La referencia correspondió al mensaje para la III Jornada Mundial de los Pobres, del 13 de junio de 2019.

El Pontífice destacó que Mama Antula recorrió incansablemente el territorio argentino para mostrar a numerosas personas el camino hacia el cielo. También recordó su máxima: andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer.

"Dos santos, dos ejemplos, dos formas de identificarse con Cristo, que Él mismo hizo surgir en esta región, desde la cual hoy le damos culto", expresó al concluir esa parte del homenaje.

Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio, los pastores recordados

La homilía también incluyó una mención especial a los pastores que, según el Pontífice, fueron un regalo de Dios para la Iglesia. En ese contexto, León XIV agradeció por quienes consideró pastores según el corazón del Señor y nombró expresamente a Fray Mamerto Esquiú y al cardenal Eduardo Pironio.

La referencia al beato Mamerto Esquiú tuvo un significado particular para Catamarca, provincia en la que nació y con la que está vinculada su trayectoria, además de haber sido obispo de Córdoba.

De esta manera, el mensaje papal incorporó al religioso catamarqueño dentro de la memoria agradecida de los santos y beatos que contribuyeron a la vida de la Iglesia en la Argentina. Su nombre fue incluido junto al del cardenal Pironio, en el reconocimiento a quienes ejercieron responsabilidades pastorales.

Mártires, religiosas y laicos que dejaron su testimonio

El recorrido de León XIV por las figuras de santidad argentinas continuó con el recuerdo de los mártires que confesaron su fe hasta entregar la vida. Entre ellos mencionó a san Héctor Valdivielso Sáez y a los beatos martirizados durante la Guerra Civil española y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta.

El Papa también dedicó una parte de su mensaje a la vida consagrada y expresó su gratitud por las fundadoras de congregaciones religiosas. En esa enumeración incluyó a:

Santa Nazaria Ignacia.

Beata María del Tránsito Cabanillas.

Beata Catalina de María Rodríguez.

Asimismo, reconoció a las religiosas que dedicaron su vida a la educación de los niños y a la atención de los enfermos, con una mención particular a las beatas María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.

La homilía también incorporó a los laicos que, después de recibir el anuncio del Evangelio, vivieron plenamente su vocación bautismal mediante el amor a Dios y a sus hermanos en la sencillez de las actividades cotidianas.

Como ejemplos de ese compromiso, el Papa nombró a san Artémides Zatti y a los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

La convocatoria a continuar el camino de santidad

Después de recordar a estas figuras, León XIV señaló que todos los santos y beatos mencionados ya habían cumplido su misión en la tierra y que ahora correspondía a los fieles continuar el camino que dejaron como legado.

El Pontífice explicó que la misa se celebraba por la santificación del pueblo argentino y de todas las personas presentes. Desde esa perspectiva, invitó a abrir el corazón y asumir el llamado a la santidad con la gracia de Dios.

Su exhortación estuvo dirigida a los distintos ámbitos de la vida cotidiana: "¡Vayan y sean santos!", expresó, al mencionar la escuela, la plaza, la familia, los amigos, el campo, la ciudad, el tambo y la oficina. La convocatoria concluyó con un llamado directo a la evangelización: "¡Vayan y evangelicen!".

El Cristo pobre y el cierre de la homilía

En el tramo final de su mensaje, León XIV hizo referencia a la imagen del Cristo pobre que presidía la celebración. Explicó que fue el propio Cura Brochero quien había mandado tallarla desde su lecho del dolor y que en el rostro de la figura quedaron plasmados artísticamente los rasgos de ese pueblo.

El Papa invitó a los fieles a dejarse interpelar por la mirada de Cristo y a encontrar, a la sombra de su cruz, la salvación, la vida y el camino hacia la santificación personal.

Finalmente, pidió a Dios, por intercesión de san León Magno, que continuara bendiciendo al pueblo argentino y concediera la gracia de confesar siempre: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo" (Mt 16,16).

Karina Milei, Martín Menem y Juan Schiaretti en primera fila

La misa también contó con la presencia de representantes de distintos espacios institucionales y políticos. En la primera fila se ubicaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti.

Los tres participaron de la Santa Misa celebrada este martes desde las 10 en la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA, y acompañaron directamente la ceremonia encabezada por León XIV.

La celebración reunió así a una multitud de fieles y representantes institucionales en torno a un mensaje que tuvo como eje la memoria de los santos y beatos argentinos, la vocación de servicio y el llamado a la santidad. En ese recorrido, el Papa puso en primer plano a Brochero y Mama Antula, pero también incorporó a Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, mártires, religiosas y laicos, para presentar una memoria amplia de quienes, desde distintas vocaciones, dejaron su testimonio de fe en el país.