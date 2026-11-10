León XIV en Córdoba: "Sigan haciendo lío como dijo el Papa Francisco"

El Papa León XIV continuó su agenda en Córdoba con una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, después de su paso por el Arzobispado, donde participó de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Durante la mañana, una multitud acompañó al pontífice en su recorrido por las calles de la ciudad, con banderas y cánticos que marcaron su paso por distintos sectores. Posteriormente, el Santo Padre se dirigió a la Catedral, donde pronunció un mensaje centrado en la vocación religiosa, el servicio a los demás y la misión evangelizadora de la Iglesia.

En su intervención, León XIV puso especial énfasis en la necesidad de que la Iglesia mantenga una presencia activa frente a las dificultades sociales, sin perder de vista su misión espiritual. Para ello, recuperó expresiones y enseñanzas de su antecesor, el papa Francisco, y destacó la importancia de que las comunidades religiosas continúen acercándose a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

El mensaje estuvo dirigido a quienes entregaron su vida al servicio del Señor y de su pueblo, con una convocatoria a renovar el compromiso pastoral y a sostener una Iglesia cercana, presente y capaz de transmitir el Evangelio.

La atención espiritual de los pobres, uno de los ejes del mensaje

Durante su discurso, León XIV destacó la sensibilidad social de la Iglesia argentina y las numerosas iniciativas solidarias que nacieron de esa cercanía con quienes más sufren. Sin embargo, advirtió que esa tarea debe ir todavía más lejos y estar acompañada por una dimensión espiritual que permita a cada persona encontrarse con Cristo.

En ese sentido, expresó: "La Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos. De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren. Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él".

A continuación, recordó una de las expresiones del papa Francisco que consideró especialmente importante para comprender la misión de la Iglesia: "La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual".

La referencia estuvo vinculada con la necesidad de que el compromiso social no se limite a responder a las necesidades materiales, sino que también contemple el acompañamiento espiritual de quienes atraviesan situaciones difíciles.

El pontífice enumeró distintas problemáticas que requieren una respuesta concreta de la comunidad cristiana. Entre ellas mencionó el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y la ausencia de una vivienda digna.

"El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello. Sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo", sostuvo.

De esta manera, León XIV planteó que la asistencia a las personas necesitadas debe estar acompañada por la transmisión de la fe y por la posibilidad de acercarlas a Jesucristo.

La Iglesia no debe perder su misión de llevar a Cristo

En otro tramo de su intervención, el Papa volvió a recurrir a las palabras de Francisco para remarcar que la identidad de la Iglesia no puede quedar reducida a una organización de asistencia social o humanitaria.

"Mi querido Predecesor lo manifestó con particular claridad: 'La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio'", expresó. A partir de esa reflexión, el Santo Padre enfatizó que la misión evangelizadora constituye el centro de la vocación religiosa y que cualquier tarea pastoral debe mantener ese horizonte.

"Y si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia muerta", afirmó. El pontífice vinculó esa responsabilidad con el trabajo cotidiano de obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales, a quienes convocó a ser portadores de la presencia de Cristo y a facilitar el encuentro de las personas con Él.

"¡Qué grande es, entonces, nuestra vocación! Ser portadores de la presencia de Cristo, hacer posible el encuentro con Él por la Palabra, los sacramentos y una cercanía que ayude a reconocer su presencia en la propia vida", manifestó. También señaló que el pueblo confiado a los responsables pastorales espera recibir aquello que la Iglesia lleva siglos custodiando, en referencia al mensaje y los dones espirituales que forman parte de su misión.

Mama Antula, el Cura Brochero y Francisco

León XIV también dedicó un espacio de su discurso a recordar la tradición espiritual de Córdoba y la importancia que tuvieron distintas figuras religiosas en la difusión de los Ejercicios Espirituales. Al comenzar su intervención, agradeció las palabras del Cardenal Rossi, los testimonios compartidos durante el encuentro y el recibimiento que le brindaron los presentes.

"Me alegra mucho encontrarme hoy con ustedes que han entregado la vida al servicio del Señor y de su pueblo", expresó.

Luego explicó que, mientras preparaba su mensaje, recordó los Ejercicios Espirituales, una práctica profundamente presente en la historia de esa tierra.

En ese contexto, mencionó que había sido una coincidencia escuchar a la Hermana María Elisabeth evocar una de sus contemplaciones.

El pontífice recordó especialmente a Mama Antula, quien recorrió enormes distancias cuando la práctica de los Ejercicios Espirituales corría el riesgo de perderse, con el propósito de mantenerlos al alcance de todos. También destacó la tarea del santo Cura Brochero, quien décadas después convirtió esos ejercicios en una pieza central de su ministerio. Para ello, atravesaba las sierras junto a sus paisanos hasta llegar a la ciudad, buscando que pudieran encontrarse personalmente con Dios.

Finalmente, incorporó a esa tradición al papa Francisco, a quien definió como un jesuita argentino que llevó consigo la riqueza de la espiritualidad ignaciana y la compartió con la Iglesia universal.

Las referencias permitieron vincular la historia religiosa de Córdoba con la misión actual de la Iglesia y con el compromiso de quienes continúan desarrollando su tarea pastoral.

"Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios"

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando León XIV convocó a los presentes a imaginar una Iglesia con mayor participación juvenil, comunidades parroquiales vivas y estructuras religiosas capaces de recuperar la audacia de sus fundadores.

"¡Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios!", expresó el pontífice. En esa misma línea, invitó a soñar con jóvenes que se pregunten si Cristo los llama, parroquias que sean verdaderas comunidades vivas de fe, familias religiosas que mantengan la audacia de sus fundadores y seminarios y noviciados donde se formen santos.

La convocatoria culminó con una referencia directa al legado de Francisco y una de las expresiones más significativas de su pontificado.

"¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!", manifestó León XIV. Y agregó que ese lío debe llevar a la Iglesia a todos los rincones y hacer resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo.

La expresión sintetizó el llamado del Papa a construir una Iglesia dinámica, comprometida con su tiempo y capaz de salir al encuentro de las personas, manteniendo como eje central la transmisión de la fe.

El testimonio de un seminarista de Mendoza

Durante el encuentro también se escucharon testimonios de integrantes de la comunidad religiosa. Uno de ellos fue el de Julián, seminarista de Mendoza, quien destacó la presencia de León XIV en la Argentina y expresó la importancia que representa para quienes participan de la vida de la Iglesia.

"Nos hace muy bien tenerlo entre nosotros", sostuvo. Al compartir su experiencia personal, relató parte del camino que atravesó mientras intentaba definir su vocación y su destino dentro de la vida religiosa.

Contó que, cuando estaba decidiendo su destino, participó de la pastoral y acompañó a hermanos y hermanas que atravesaban circunstancias difíciles.

En ese proceso, aunque todavía no tenía completamente claro cuál sería su camino, aseguró que sintió internamente que Dios lo invitaba a entregar su vida al servicio de quienes viven en la intemperie. "Sin tener muy claro mi camino, internamente sentí que Dios me invitaba a gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie. Experimenté que, entre ellos, estaba e iba a estar el desarrollo de mi vida", relató.

Julián también destacó la importancia de desarrollar sensibilidad ante el sufrimiento de las personas y evitar que quienes atraviesan situaciones difíciles queden solos.

"Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos", expresó al describir el sentido de su experiencia pastoral.

El relato de un sacerdote con parálisis

Uno de los momentos más conmovedores del encuentro se produjo cuando un sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba compartió su historia personal frente al pontífice y los demás participantes.

El religioso relató que hace once años sufrió una pérdida de oxígeno durante una cirugía menor, situación que le provocó múltiples discapacidades que afectaron su capacidad para hablar, mover las manos y controlar algunas partes del cuerpo.

A partir de ese episodio, debió atravesar un profundo proceso personal para discernir cómo continuar su vida como sacerdote y discípulo de Jesús.

"Hace 11 años, por una pérdida de oxígeno sufrida durante una cirugía menor, quedé con múltiples discapacidades para hablar, mover mis manos y algunas partes del cuerpo. Desde ese momento, tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús", manifestó.

En su testimonio explicó que tuvo que enfrentar la negatividad y encontrar una manera de continuar adelante, acompañado por las personas que lo cuidan.

"Tuve que abatir la negatividad, pero iluminado por el buen espíritu de las personas que me cuidan, elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo", relató.

El sacerdote también describió su decisión de continuar ofreciendo su vida como un servicio a Dios y destacó que, hace un par de años, recibió la posibilidad de volver a presidir celebraciones religiosas.

"Ser una ofrenda de Dios como regalo de la vida. Hace un par de años me pidieron que presida las misas y eso fue un gran regalo de Dios para mí", expresó. Además, explicó que gracias a la tecnología pudieron recuperar su voz, lo que actualmente le permite comunicarse y compartir su testimonio.

Tras escuchar sus palabras, León XIV se acercó al sacerdote y lo abrazó, en un momento de profunda emoción que conmovió a todos los presentes.