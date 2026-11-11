León XIV en Luján ante más de 3.500.000 de personas: "Argentina, levántate y camina"

El papa León XIV presidió su última misa en la Argentina desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una celebración que reunió a una multitud de fieles y que tuvo como eje un mensaje de esperanza, reconciliación, solidaridad y compromiso con quienes atraviesan situaciones difíciles. La convocatoria fue presentada con una cifra superior a los 3.500.000 asistentes, mientras que la descripción de la celebración también hizo referencia a más de dos millones y medio de personas y a más de dos millones de fieles.

La misa constituyó la última actividad del viaje apostólico del Pontífice en territorio argentino, antes de partir rumbo a Perú, donde continuará su recorrido en la tercera etapa de la visita.

La elección de la Basílica de Nuestra Señora de Luján como escenario de esta despedida tuvo un significado especial dentro de la celebración. Allí, en la casa de la santa patrona de los argentinos, León XIV desarrolló una extensa homilía en la que vinculó las enseñanzas bíblicas con la realidad del país, sus paisajes, su gente y las dificultades que atraviesan numerosas familias.

El mensaje estuvo atravesado por una expresión que sintetizó el llamado central de su intervención: «Argentina, levántate y camina». Con esas palabras, el Papa convocó a los argentinos a asumir una actitud activa frente a los desafíos, desde el amor, la reconciliación y la solidaridad.

La geografía argentina como expresión de la creación divina

En el comienzo de su homilía, León XIV tomó como referencia la lectura del profeta Isaías, que invita a imaginar diferentes tipos de terrenos: el desierto, la estepa y el monte. Según explicó, todos esos espacios están llamados a florecer y a cantar de júbilo al contemplar la gloria de Dios.

A partir de esa imagen bíblica, el Pontífice trasladó la reflexión al territorio argentino y destacó la diversidad geográfica del país, a la que presentó como una expresión de la belleza con la que el Creador del universo embelleció la tierra.

Mencionó las extensas pampas, los caudalosos ríos, las numerosas sierras y cadenas montañosas, las verdes mesetas, las amplias llanuras, los mares profundos, los glaciares majestuosos y los vastos desiertos.

«Toda la tierra del "fin del mundo", en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor», expresó.

El Papa también retomó las imágenes de Isaías sobre el agua que brota en la tierra árida y la vuelve fecunda. Relacionó esa transformación con la capacidad de Dios para saciar la sed profunda de los hombres y sanarlos de sus enfermedades, abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos.

Para León XIV, esas imágenes representan un tiempo nuevo y una promesa de liberación. Por eso, invitó a los presentes a no tener miedo, recordando que Dios está con su pueblo, y los convocó a alegrarse y fortalecerse con la fuerza que viene del Señor.

El reconocimiento a la gente y a la solidaridad del pueblo argentino

Durante la homilía, el Pontífice también compartió sus impresiones sobre los días que pasó en el país. Señaló que pudo observar la riqueza de la Argentina no solamente en su geografía, sino especialmente en su gente. Hizo referencia a los encuentros que mantuvo, a las plazas y calles, y destacó la creatividad, la espontaneidad y la vida que, según expresó, desborda a cada paso.

En ese contexto, vinculó su reflexión con el Magníficat, proclamado como salmo responsorial durante la celebración. Recordó que la Virgen María también desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella. León XIV agradeció a Dios la oportunidad de encontrarse con un pueblo al que definió como muy querido y destacó su disposición para recibir, compartir y acompañar.

«Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita», sostuvo, al describir una Argentina que abre sus puertas, comparte su pan y su música y siempre encuentra un lugar en la mesa para quien llega. También destacó los momentos gratuitos de conversación «entre mate y mate», como una expresión de cercanía y hospitalidad que forma parte de la vida cotidiana.

En su descripción, la solidaridad no apareció solamente como una actitud extraordinaria, sino como una práctica que se manifiesta en gestos sencillos: recibir al otro, compartir lo que se tiene y ofrecer ayuda a quien la necesita.

El recuerdo especial al papa Francisco

Uno de los pasajes más emotivos de la homilía estuvo dedicado al Papa Francisco, a quien León XIV recordó especialmente durante su última misa en la Argentina. Desde la Casa de Nuestra Madre de Luján, el actual Pontífice dirigió su pensamiento al Papa argentino, a quien describió como alguien que siempre llevó a la «Patroncita morena» en su corazón.

Señaló que Francisco enseñó con su propia vida a amar y venerar a la Virgen y que continúa indicando ese camino desde el lugar que eligió para ser sepultado, muy cerca de Santa María. León XIV también recordó las palabras que Francisco utilizaba frecuentemente al despedirse: «Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide».

La referencia adquirió un significado particular por el escenario de la celebración y por tratarse de la última misa del Pontífice en el país. El recuerdo de Francisco quedó integrado a una homilía que tuvo a María como figura de acompañamiento espiritual y como referencia para el camino de reconciliación, comunión y misión que propuso a los argentinos.

Los cuatro pasos para renovar la vida espiritual y comunitaria

Con el corazón agradecido por los dones que, según expresó, Dios derramó sobre la Argentina, León XIV propuso un itinerario de cuatro pasos, tomando como referencia el camino que se vive en cada celebración de la Eucaristía: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión.

En ese recorrido, destacó también la presencia de María al pie de la cruz, unida al sacrificio eucarístico y acompañando a los creyentes. Para fundamentar esa referencia, citó la carta encíclica Ecclesia de Eucharistia, de San Juan Pablo II (56-58).

El primer paso, la reconciliación, estuvo vinculado con el reconocimiento de las dificultades y los sufrimientos que atraviesan las personas. El Papa mencionó que muchos hermanos, e incluso las propias familias, pueden estar viviendo momentos de Calvario a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares.

Al describir esas situaciones, recordó los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Sin embargo, señaló que, así como ella recibió de su Hijo una nueva misión en aquel momento, también los creyentes están llamados a recibir la gracia de Dios y transitar procesos de perdón y reconciliación.

El objetivo, explicó, es renovar la paz, la esperanza y la caridad. En ese sentido, pidió sinceridad para reconocer las propias faltas y solicitar perdón al Señor.

Durante ese pasaje incorporó una referencia a la canción «Zamba del perdón», al expresar: «Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar».

También planteó la necesidad de reconciliarse con la propia historia y con el presente para poder generar un futuro nuevo, en el que el amor tenga la última palabra.

La Palabra de Dios como guía frente a las dificultades

El segundo paso propuesto por León XIV fue la iluminación por medio de la Palabra de Dios. Para explicar su importancia, recurrió al episodio de los discípulos de Emaús, quienes caminaban tristes, desalentados y abatidos por la dureza de la realidad.

En ese relato, recordó que Jesús resucitado se presentó ante ellos, les explicó las Escrituras y posteriormente compartió la cena. Fue entonces cuando reconocieron su presencia y comprendieron que sus corazones habían ardido durante el encuentro, según el pasaje de Lucas 24,13-35.

El Pontífice relacionó esa experiencia con las situaciones que atraviesan las personas en la actualidad. Reconoció que muchas veces los creyentes se sienten cansados, defraudados y desorientados, por lo que necesitan una brújula y una guía para continuar el camino.

Su respuesta fue una invitación a recurrir a las Sagradas Escrituras: «¡La tenemos en la Sagrada Escritura!». En esa línea, recordó el pasaje del Salmo 119,105, que presenta la Palabra de Dios como lámpara para los pasos y luz en el camino.

La propuesta consistió en dejarse iluminar por las enseñanzas bíblicas para encontrar orientación frente a las dificultades y evitar que el desaliento impida continuar avanzando.

La comunión y el lugar de los más necesitados

El tercer paso de este itinerario fue la comunión. León XIV explicó que Cristo invita a todos a su mesa y que en ella existe un lugar para cada persona, especialmente para quienes atraviesan mayores necesidades. Mencionó expresamente a los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, recordando que el Señor se identifica con ellos, de acuerdo con el Evangelio de Mateo 22,9-10 y 25,35-40.

En ese contexto, incorporó una referencia a la carta encíclica Magnifica humanitas, número 88, donde se expresa que la Eucaristía, como sacramento de la unidad, alimenta la pertenencia al cuerpo de Cristo y enseña a compartir.

También destacó que las diferentes sensibilidades presentes en la Iglesia y las convicciones fuertes que animan a cada persona pueden representar una riqueza cuando permanecen sostenidas por la certeza de la unidad, entendida como un don recibido y una tarea que debe asumirse.

El Papa advirtió que la comunión con Cristo no debe conducir al aislamiento en los asuntos personales, al aprovechamiento de las carencias ajenas ni a la evasión de las responsabilidades.

Por el contrario, sostuvo que la comunión impulsa a participar activamente de una comunidad, compartir gratuitamente los dones recibidos y ofrecer lo poco que cada uno tenga para el bien de muchos.

Para León XIV, este compromiso debe expresarse en una caridad semejante a la de Cristo, siguiendo también el ejemplo de María al pie de la cruz. Allí, tanto la madre como su Hijo amaron hasta el extremo, como señala Juan 13,1.

No se trata necesariamente de realizar grandes acciones, explicó, sino de permanecer fieles junto al Señor, como lo hizo María en los momentos de cruz y también durante los tiempos de gozo, gloria y luz. En ese sentido, invitó a mirar la vida con ojos de cielo y a pintar cada jornada de color esperanza, aun cuando existan numerosas dificultades.

Los gestos cotidianos de caridad y el llamado a la misión

El Pontífice destacó que, pese a los problemas, el pueblo argentino también expresa gestos heroicos de caridad en situaciones cotidianas. Para ilustrar esa afirmación, mencionó al padre que madruga todos los días para llevar el pan a su casa, a la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital y al buen amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

Esos ejemplos fueron presentados como expresiones concretas de solidaridad, compromiso y amor hacia los demás. Finalmente, León XIV desarrolló el cuarto y último paso de su propuesta: el envío a la misión. Recordó que, al finalizar cada Santa Misa, los fieles reciben el mandato de salir y anunciar el Evangelio.

«¡Vayan y anuncien!», expresó, citando Marcos 16,15, y agregó que los creyentes no pueden callar aquello que han visto y oído, en referencia a Hechos 4,20.

Su llamado fue a evangelizar y anunciar la alegría del Evangelio tanto con las palabras como mediante las obras de bien. Fue en ese momento cuando pronunció la frase que se convirtió en el eje de su mensaje para el país: «Argentina, levántate y camina».

Para reforzar esa convocatoria, citó a San Agustín y su enseñanza sobre la caridad: «Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor».

El pasaje, correspondiente a la Homilía sobre la primera carta de San Juan a los partos, 7, 8, concluye con una reflexión sobre la importancia de que la raíz de la caridad esté presente en el interior de cada persona, porque de ella solamente puede brotar el bien.

La oración final a la Virgen de Luján

En el cierre de su homilía, León XIV dirigió una oración especial a la Virgen de Luján y vinculó su propia misión pontificia con la celebración de la patrona de los argentinos.

«Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta», expresó, antes de recordar que millones de argentinos llegan a su casa para pedir su amparo maternal.

El Papa manifestó que también desea cobijarse bajo su manto y le pidió que lo guíe en la misión apostólica que el Señor le encomendó.

Asimismo, solicitó que María acompañe al pueblo argentino en su peregrinar y lo ayude a construir puentes de caridad y redes de solidaridad. En su oración, pidió que la Virgen suscite en los argentinos el impulso necesario para continuar recorriendo caminos de reconciliación, comunión y misión, iluminados por la Palabra de Jesucristo y cimentados firmemente en Él, a quien identificó como «la piedra angular», según Hechos 4,11.

La homilía concluyó con la expresión «Que así sea».

Un mensaje de esperanza antes de partir hacia Perú

La última misa de León XIV en la Argentina reunió distintos ejes de su mensaje pastoral: el reconocimiento de la riqueza natural y humana del país, el recuerdo de Francisco, la necesidad de reconciliación, la centralidad de las Escrituras, la comunión con los más necesitados y el compromiso de llevar el Evangelio a través de acciones concretas.

El recorrido espiritual de cuatro pasos que propuso buscó vincular la celebración eucarística con la vida cotidiana, desde el reconocimiento de los errores y la búsqueda del perdón hasta la participación comunitaria y el servicio a los demás.

La invitación a construir puentes de caridad y redes de solidaridad sintetizó buena parte de su reflexión sobre el presente y el futuro de la Argentina.

Ante una multitud de más de 3.500.000 personas, el Pontífice dejó como mensaje central una convocatoria a no permanecer inmóviles frente a las dificultades, sino a recuperar la esperanza y asumir un compromiso activo con el prójimo.

Después de esta celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV partirá rumbo a Perú, donde continuará la tercera etapa de su viaje apostólico.