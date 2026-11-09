León XIV: "La familia es la fuente de los valores fundamentales de la Argentina"

El Papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante aproximadamente dos millones de fieles. De la celebración participaron el presidente Javier Milei, dirigentes políticos y representantes de la Iglesia, en una jornada en la que el Sumo Pontífice centró su homilía en la importancia de la familia como pilar social y espiritual de la Argentina.

Durante su mensaje, el Papa destacó el papel histórico de las familias en la transmisión de los valores fundamentales del pueblo argentino y advirtió sobre las distintas precariedades que atraviesan los hogares. El trabajo precario, las adicciones, la violencia doméstica y las crisis sociales formaron parte de su diagnóstico, junto con un llamado a sostener la esperanza desde la fe cristiana.

"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo", afirmó León XIV ante la multitud. En ese sentido, recordó que la familia ha sido el ámbito donde se transmitieron la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

El Pontífice también exhortó a no dejarse llevar por las voces que consideran superada a la familia cristiana. "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo.

La familia frente a las dificultades sociales

En uno de los tramos centrales de su homilía, León XIV describió las situaciones complejas que atraviesan numerosas familias argentinas. Enumeró la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares.

El Papa vinculó estas realidades con las imágenes de fragilidad y caos presentes en las lecturas de la celebración. El salmo, señaló, habla de una tierra que tiembla y de montes que vacilan en el fondo del mar, imágenes que reflejan las dificultades de la experiencia humana.

Frente a ese escenario, remarcó que la Palabra de Dios constituye una fuente de esperanza. "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza", expresó. También recordó: "El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros".

León XIV sostuvo que, sobre Cristo, entendido como la roca que sostiene la casa, las familias y la sociedad pueden encontrar un fundamento capaz de protegerlas de las tormentas que las afectan.

La Iglesia como casa de comunión y esperanza

Al comenzar su homilía, el Pontífice manifestó su alegría por celebrar la Santa Eucaristía con los fieles argentinos y evocó la invitación del salmista: "Vengan a contemplar las obras del Señor". Dijo que su visita le permitía ver en los rostros de los presentes el entusiasmo de la fe, al que definió como un gran don del Espíritu.

También señaló que la obra más hermosa encomendada por el Señor es la Iglesia, visible cuando el pueblo de Dios se reúne alrededor de una misma mesa para dar gracias.

La celebración coincidió con la fiesta de la dedicación de la Basílica Lateranense, una fecha que, según explicó, conduce al corazón del ser Iglesia. León XIV recordó que la Basílica de San Juan de Letrán es la sede del Obispo de Roma, el Papa, y constituye un signo de unidad y comunión para todas las Iglesias del mundo. Por ese motivo, es llamada "Madre de todas las Iglesias".

El Papa describió la maternidad de la Iglesia de Roma como un servicio de comunión, destinado a que todos los bautizados se reconozcan hermanos y hermanas en una única casa. En ese marco, citó la imagen de la Iglesia como una familia edificada sobre los apóstoles y los profetas, con Jesucristo como piedra angular, para constituir un templo santo en el Señor.

El templo, la oración y la crítica a la lógica de "dar para tener"

León XIV relacionó las lecturas de la misa con la imagen del templo y se detuvo en el pasaje evangélico que describe a Jesús expulsando a los vendedores con un látigo de cuerdas. Según explicó, ese gesto busca devolverle su verdad a la casa del Padre.

El Pontífice advirtió sobre la tentación de negociar con Dios, a la que definió como la lógica pagana del "dar para tener": la ilusión de obtener el favor divino ofreciendo algo a cambio. "Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", afirmó.

En su reflexión, también recurrió a la visión del profeta Ezequiel, que describe un río que sale de la casa por debajo del umbral hacia el oriente. León XIV explicó que sus aguas saneaban todo lo que encontraban, daban vida a la creación y hacían madurar árboles cuyos frutos no se agotaban.

El texto bíblico menciona el flujo de esas aguas hacia la región de Arabá, territorio desértico que desciende hacia la gran depresión del Mar Muerto, donde no crece nada. Sin embargo, en la visión, sus aguas son saneadas, los peces se multiplican y todo ser vivo renace. El Papa sintetizó el sentido de esa imagen: donde había muerte, hay vida; donde había enfermedad, salud; y donde había aridez, fecundidad.

Asimismo, sostuvo que la Iglesia, como templo del Espíritu y cuerpo místico de Cristo, ofrece el agua viva que es Jesús, capaz de sanar y curar las heridas. En torno al Señor, afirmó, las familias encuentran vigor y salud y continúan dando fruto.

El recuerdo de Francisco y la misión evangelizadora de las familias

En otro tramo de la homilía, León XIV recordó a su antecesor, el papa Francisco, quien fue obispo de Buenos Aires. Citó una reflexión de Jorge Bergoglio sobre el papel espiritual del hogar: "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu".

El Pontífice invitó a las familias a abrir las puertas de sus casas a Cristo y hablar de Jesús con naturalidad a sus hijos. Explicó que la fe se transmite en la intimidad del hogar a través de gestos sencillos, como la bendición antes de comer, una oración antes de dormir, el perdón, la escucha mutua y los abuelos que enseñan a rezar.

También mencionó la participación en la misa dominical, la preparación para realizar retiros y peregrinaciones, y definió a la familia como el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo.

León XIV exhortó a las familias argentinas a convertirse en protagonistas de la evangelización y afirmó que la Iglesia local las necesita. Les pidió sostener la misión de los obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas. Según expresó, la vitalidad de la Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su misión de anunciar la Buena Noticia.

Además, destacó que la tarea educativa de las familias puede convertirse en un verdadero ministerio, a través del cual se transmite y se irradia el Evangelio. De ese modo, la propia vida familiar puede constituirse en un itinerario de fe, una iniciación cristiana y una escuela para los seguidores de Cristo.

La Virgen de Luján y San José

Hacia el cierre de la celebración, León XIV encomendó a todas las familias a la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo, San José. Recordó que en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo y expresó su deseo de que esa presencia también se manifieste en los hogares argentinos.

"Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia", concluyó.

La homilía del Papa reunió así un llamado a defender la familia como fuente de valores, una advertencia sobre las dificultades sociales que afectan a los hogares y una convocatoria a fortalecer la vida de fe. Ante dos millones de personas y con la participación del presidente Javier Milei, dirigentes políticos y representantes de la Iglesia, León XIV puso el acento en la transmisión de la fe, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada, al tiempo que invitó a las familias a sostener la esperanza y la misión evangelizadora de la Iglesia en la Argentina.