Limpian los canales de riego en Colonia del Valle

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Administración de Riego y la Dirección Provincial de Obras por Administración y Emergencias, lleva adelante trabajos destinados a mejorar la circulación del agua de riego en Colonia del Valle, departamento Capayán.

Las tareas se desarrollan en coordinación con la empresa Aguas de Catamarca y están concentradas en la limpieza y el desembanque de los canales de riego de la zona.

La intervención busca recuperar las condiciones de funcionamiento de estos canales mediante la remoción del material que se encuentra sedimentado en sus fondos. De esta manera, los trabajos apuntan directamente a mejorar la capacidad de conducción del sistema y a optimizar el caudal de agua que circula por la red destinada al riego.

La obra tiene un impacto directo sobre quienes utilizan este recurso para sus actividades productivas, ya que alcanza a 140 usuarios y productores de Colonia del Valle.

Un sistema mecánico para remover los sedimentos

Las tareas de limpieza y desembanque se realizan mediante un sistema de arrastre mecánico con tractor y cadena tipo oruga.

El procedimiento permite desprender y desplazar el material sedimentado que se acumula en el fondo de los canales. La remoción de estos sedimentos constituye el eje de los trabajos ejecutados sobre la red de riego. Según la información suministrada, el mecanismo empleado permite intervenir sobre el material acumulado y liberar el fondo de los canales, con el objetivo de recuperar su capacidad de conducción.

El procedimiento contempla:

Arrastre mecánico mediante tractor.

Utilización de cadena tipo oruga .

. Desprendimiento del material sedimentado.

Desplazamiento de los sedimentos acumulados en el fondo de los canales.

Recuperación de la capacidad de conducción .

. Optimización del caudal de agua.

La intervención se orienta así a mejorar el funcionamiento de la infraestructura de riego existente en la zona de Colonia del Valle.

Una obra con impacto directo

Uno de los principales aspectos de la intervención está relacionado con su impacto social directo. Los trabajos benefician a 140 usuarios y productores de Colonia del Valle. La mejora en la circulación del agua permite avanzar hacia un uso más eficiente del recurso hídrico, un aspecto directamente vinculado con las actividades productivas que se desarrollan en la localidad del departamento Capayán.

La intervención sobre los canales no se limita, de este modo, a una tarea de mantenimiento de la infraestructura. De acuerdo con la información aportada, la recuperación de la capacidad de conducción y la optimización del caudal permiten generar mejores condiciones para la utilización del agua de riego por parte de quienes dependen de este sistema.

El beneficio alcanza tanto a usuarios como a productores, conformando un impacto directo sobre un conjunto de 140 personas vinculadas con el uso del recurso hídrico en la zona.

Recuperar capacidad y optimizar el caudal

El objetivo central de los trabajos es recuperar la capacidad de conducción de los canales mediante la eliminación del material sedimentado.

La acumulación de sedimentos en el fondo de los canales es precisamente el aspecto sobre el cual se concentra la intervención. Para ello, los equipos destinados a la obra ejecutan el sistema de arrastre mecánico, permitiendo desprender y desplazar ese material. Una vez realizada esta tarea, se busca que los canales puedan recuperar sus condiciones de conducción y, en consecuencia, optimizar el caudal de agua destinado al riego.

El trabajo articula la intervención de distintas áreas del Estado provincial con la participación de Aguas de Catamarca. En ese esquema intervienen el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Administración de Riego y la Dirección Provincial de Obras por Administración y Emergencias, en coordinación con la empresa.

El recurso hídrico como apoyo al desarrollo productivo

La intervención tiene como uno de sus principales objetivos asegurar un uso más eficiente del recurso hídrico para el desarrollo productivo de Colonia del Valle.

El mejoramiento de la circulación del agua de riego representa el eje de las tareas ejecutadas sobre los canales. La recuperación de su capacidad de conducción permite optimizar el caudal y mejorar las condiciones para la utilización del agua por parte de los usuarios y productores beneficiados.

En este sentido, la obra combina una intervención concreta sobre la infraestructura de riego con un beneficio directo para la comunidad productiva de la localidad.