Lleguemos al Barrio desembarca en Ancasti con una amplia jornada de atención médica

El Ministerio de Salud continúa desarrollando acciones destinadas a fortalecer el sistema de salud pública mediante la implementación del programa Lleguemos al Barrio, una iniciativa orientada a garantizar el acceso a prestaciones sanitarias para toda la población, con especial énfasis en aquellas personas que residen en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

En el marco de este trabajo territorial, se anunció una nueva jornada de asistencia integral que tendrá lugar en el departamento Ancasti, donde vecinos y familias podrán acceder a distintos servicios de salud en forma directa y cercana a su lugar de residencia. La propuesta busca consolidar la presencia del sistema sanitario en el interior provincial, facilitando el acceso a consultas, controles y prestaciones que resultan fundamentales para el seguimiento de la salud de niños, adolescentes y adultos.

Hospital Distrital de Ancasti

La actividad se desarrollará el jueves 11 de junio en el Hospital Distrital de Ancasti "Dr. Jorge Wiedman", ubicado en la Villa de Ancasti. La atención estará organizada en dos franjas horarias para brindar mayores posibilidades de acceso a los habitantes de la zona:

• De 08.00 a 12.30 horas.

• De 14.00 a 18.00 horas.

Durante ambas jornadas de atención, los equipos de salud recibirán a los vecinos que requieran controles, consultas o servicios vinculados a las distintas especialidades que formarán parte del operativo.

Al servicio de la comunidad

Uno de los aspectos centrales de esta nueva edición de Lleguemos al Barrio será la participación de profesionales de múltiples disciplinas, lo que permitirá brindar una atención integral y responder a diversas necesidades sanitarias de la población.

Durante el operativo estarán presentes profesionales de:

• Clínica médica.

• Pediatría.

• Enfermería.

• Nutrición.

• Odontología.

• Obstetricia.

• Vacunación.

• Fonoaudiología.

• Veterinaria.

La presencia de estas especialidades permitirá abordar distintos aspectos relacionados con la salud de las personas y ofrecer respuestas a consultas específicas en un mismo espacio de atención.

Requisitos para acceder a las consultas

Desde la organización recordaron la importancia de cumplir con la documentación requerida al momento de concurrir al operativo. En el caso de los menores de edad, deberán asistir acompañados por su padre, madre o tutor responsable. Además, será necesario presentar la correspondiente Libreta Sanitaria, documento fundamental para la realización de los controles y registros pertinentes.

Asimismo, se informó que en todos los casos los concurrentes deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para acceder a las prestaciones previstas durante la jornada.

La importancia de la Libreta Sanitaria

Las autoridades también recordaron la vigencia de la Resolución Ministerial de Salud y Educación que establece a la Libreta Sanitaria como el único documento válido para el ingreso escolar.

Según se indicó, este documento puede ser presentado hasta el último día hábil del mes de mayo del año en curso. No obstante, la falta de presentación en ese plazo no constituye un impedimento para la inscripción ni para el cursado del ciclo lectivo, ya que los estudiantes podrán continuar asistiendo a clases mientras completan los estudios y controles necesarios para regularizar la documentación requerida.

La normativa alcanza tanto a los establecimientos educativos públicos como a los privados, consolidando a la Libreta Sanitaria como una herramienta fundamental para el seguimiento de la salud de niños y adolescentes en edad escolar.