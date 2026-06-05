Lleguemos al Barrio desembarca en Ribera del Valle con un amplio operativo

Con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y promoción de la salud en distintos sectores de la comunidad, el Ministerio de Salud de la provincia, de manera conjunta con la Vicegobernación, llevará adelante un nuevo operativo del programa Lleguemos al Barrio.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a acercar servicios sanitarios y asesoramiento especializado a los vecinos, facilitando el acceso a distintas prestaciones de salud en espacios cercanos a la comunidad. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en el sector de Ribera del Valle, donde se concentrará una amplia oferta de servicios destinados a la atención, orientación y prevención.

El operativo tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio, en el horario de 14 a 18 horas, y se realizará en el CIF 2 de Ribera del Valle, ubicado en la intersección de Villa Eumelia y Monte Cristo.

Atención integral para vecinos de la zona

Durante la jornada, quienes se acerquen al lugar podrán acceder a diferentes prestaciones sanitarias brindadas por profesionales y equipos de salud.

Entre los servicios previstos se encuentran consultas y atención en diversas especialidades, con el propósito de ofrecer respuestas a distintas necesidades de la población y promover el cuidado integral de la salud.

Las áreas que estarán presentes durante el operativo son:

• Médico clínico.

• Nutrición.

• Odontología.

• Obstetricia.

• Enfermería.

La presencia de estas especialidades permitirá que los vecinos puedan realizar consultas, recibir orientación y acceder a controles vinculados con diferentes aspectos de su salud, en un mismo espacio y durante una misma jornada.

Vacunación, veterinaria y testeos rápidos

Además de las prestaciones médicas previstas, el operativo contará con la participación del móvil del vacunatorio, que acercará los servicios de inmunización a la comunidad, y también estará presente el área de veterinaria, ampliando el alcance de las acciones previstas para la jornada.

Otro de los aspectos destacados será la participación de la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS y Hepatitis Virales, cuyos equipos realizarán testeos rápidos de VIH y sífilis.

La incorporación de estos dispositivos busca fortalecer las acciones de detección y prevención, facilitando el acceso a herramientas de diagnóstico en el propio territorio y acercando servicios que forman parte de las políticas de promoción de la salud impulsadas por el organismo provincial.

Asesoramiento y orientación

La jornada no estará enfocada únicamente en la atención médica directa. También incluirá espacios de información y asesoramiento destinados a brindar orientación a quienes requieran acompañamiento o información específica sobre diferentes temáticas sanitarias.

En este marco, se ofrecerá asesoramiento sobre:

• Prevención de cáncer.

• Requisitos para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Estas acciones permitirán a los asistentes acceder a información relevante vinculada con programas y servicios que forman parte del sistema de salud, despejar dudas y conocer los requisitos necesarios para distintos trámites y prestaciones.

Trabajo conjunto para fortalecer la prevención

Desde la organización destacaron que en el operativo participarán diferentes Programas de Salud, cuyos equipos estarán presentes para asesorar a las personas que visiten la jornada.

La articulación entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Vicegobernación y las distintas áreas involucradas permitirá desarrollar una propuesta integral orientada a fortalecer las acciones de prevención, promoción y acompañamiento sanitario en la comunidad.

Con una amplia oferta de servicios que incluye atención médica, vacunación, testeos rápidos, asesoramiento especializado y la participación de diversos programas sanitarios, el operativo de Lleguemos al Barrio volverá a acercar herramientas y recursos de salud a los vecinos de Ribera del Valle, consolidando una estrategia de trabajo territorial destinada a promover el acceso a la atención y a la información sanitaria.