Los bares nocturnos volverán a manifestarse mañana e insisten con la extensión horaria

Tras dar a conocer ayer una carta dirigida al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, los bares nocturnos agrupados en Gastronómicos Unidos de Catamarca ya organizan una nueva movilización. La cita será mañana jueves, a las 11 hs, donde no solo reclamarán la extensión del horario hasta las 3 de la madrugada, sino también un encuentro cara a cara con el mismo primer mandatario. La movilización sumará a los trabajadores del rubro del sonido, DJ, Iluminadores, Plomos y todos los que también se ven afectados con la restricción de horario y trabajo. Y a ellos, se les acoplarán los convocados en los salones de eventos.



La carta

Los empresarios gastronómicos viralizaron ayer una larga carta al gobernador Jalil, en la cual manifestan su preocupación por la “tragedia económica” que vive el sector y allí solicitan que se extienda el horario de atención al público hasta las 3 am. Las actividades en torno a la prestación de servicios de distracción, socialización, ocio y entretenimiento generan un significativo movimiento económico del que no solo viven pequeños empresarios, sino muchos empleados y proveedores. “Hoy nos dirigimos a usted, para advertirle que a menos que se tomen medidas rápidas, estas PYMES están llamadas a sumarse a la triste saga de actividades económicas que sin morir de Covid-19, mueren por las medidas restrictivas que se impusieron a partir de la pandemia.

Le pedimos puntualmente que se deje trabajar a los bares hasta las 3 am, ya que es vital para la rentabilidad de los mismos tener 3 horas más de trabajo. No hay razón alguna para que el horario sea hasta las 22 o 24 según los días de semana, esta distinción es una abierta discriminación hacia los negocios que trabajamos en horario nocturno, sin justificación razonable ni científica alguna”, plantearon en el escrito.

Al igual que los otros rubros relacionados a la gastronomía nocturna, fundamentan su pedido en pos de dar una opción de por terminada las reuniones clandestinas.

Salones de eventos: trabajar para evitar la clandestinidad

Organizadores de eventos y propietarios de salones de fiesta protestaron nuevamente ayer, exigiendo al Gobierno provincial habilitar un protocolo sanitario que les permita trabajar. Los manifestantes inflaron un pelotero y colocaron mesas y sillas en medio del Paseo de la Fe. A ellos se sumaron los trabajadores del rubro del sonidos, DJ y Plomos, quienes al igual que este rubro, atraviesan una dura realidad económica.

Oscar Cejas, empresario local y vocero de los manifestantes, habló con diario LA UNIÓN: “Nos manifestamos por el solo hecho de pedir volver a trabajar. La familia que compone a las personas que hacemos eventos es muy grande. No estamos pidiendo ningún tipo de subsidio, solamente que nos den un protocolo para cumplir y volver a nuestros trabajos con la cantidad mínima de personas habilitadas y así, podamos generar para la gente que viene detrás nuestro”. Consideró, además, que con el retorno de la actividad se podrá evitar las fiestas clandestinas en toda la provincia, reuniones que para el empresario, “conlleva a que sea más peligroso el contagio” del virus a raíz que no existe “ningún tipo de control”.

“Queremos hacer eventos y evitar la clandestinidad. Hoy en día, hay eventos clandestinos por toda la provincia, de lo cual eso conlleva a que sea más peligroso el contagio porque no hay ningún tipo de control. En cambio, nosotros presentamos un protocolo de cual vamos a tener registro de todas las personas que vayan a los eventos, con sus respectivos barbijos, alcohol en gel, control de la temperatura y la distancia entre comensales”, indicó. Sobre el final, adelantó que el próximo jueves, habrá un nueva manifestación y, de no tener ninguna respuesta a su pedido por parte de las autoridades, “vamos a seguir con los reclamos y cortes de calle”.

Con sonido y castillos inflables, los eventeros dicen presente.