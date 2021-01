Los niños pacientes oncológicos necesitan que la donación de sangre sea constante

La pandemia, desde su inicio puso el ojo en los servicios de salud y en el esfuerzo tanto de los profesionales como en los pacientes. Más allá del Covid-19, otras sintomatologías y enfermedades siguen latentes y requiriendo que los tratamientos se cumplan y no se corten. Uno de ellos en nuestra provincia, es el que se brinda en el Servicio de Hemato Oncología del Hospital de Niños “Eva Perón”. Allí, la lucha contra el cáncer pediátrico se sigue dando y prueba de ello es el incesante trabajo que se lleva a cabo, siempre cuidando y respetando todos los protocolos.

Creado en Agosto de 2005, la remodelación del Servicio fue en Abril de 2019, donde se incluyó un sector ambulatorio y luego en Julio del año pasado se habilitó el sector de Internación. La responsable del Servicio, Dra. Marisol Vides refirió que todo el equipo, tanto médicos, enfermeros y personal de limpieza “trabajan con mucha pasión por los pacientes oncológicos, tratando de que pasen esta etapa de la mejor forma, y sobre todo para que se curen, que es el objetivo”.

Para lograr esto, y ante el Coronavirus, los cuidados se debieron extremar. Los protocolos que se aplican los detalló la profesional: “se ven menos pacientes por día, se respetan las distancias, se cumplen las medidas de higiene, se hace un triage de ingreso y se realiza PCR en los pacientes que es necesario para su internación”. Y agregó “esperamos que pase esto de la pandemia pronto y siguiendo en la lucha por el tratamiento de los pacientes”.



Donación de sangre

El Servicio de Hemato Oncología es justamente un servicio de salud de gran calidad en nuestra provincia, y aunque es un duro trance la enfermedad, tanto los niños como sus familias, son contenidos por quienes trabajan allí. Y a esta labor, todos pueden sumar su granito de arena con la donación de sangre. Así lo aseguró la Dra. Marisol Vides a La Unión “la importancia de la solidaridad y el donar sangre, como pasó el otro día con el caso del pequeño Simón, donde hubo una gran respuesta de la gente. Siempre debe ser así. La sangre no se fabrica. Si alguien no va a donar, no vamos a tener sangre. Y durante la pandemia disminuyó el número de donantes pero sin embargo los niños pacientes oncológicos siguen necesitando sangre”.



Casos y tratamientos

En cuanto a los tratamientos, la oncóloga confirmó que estos no se interrumpieron en ningún momento “todo sigue igual. Los pacientes que tienen que hacerlo, deben seguir adelante a pesar de la pandemia”.

Vides luego comentó a nuestro diario que “la incidencia del cáncer en los niños en Catamarca sigue siendo la misma. Es decir, catorce a quince casos nuevos por años y esa una cifra esperada pero la que se registra es un poquito menos, llega a los 13. Catamarca es una provincia pequeña por eso para sacar algún dato significativo, se tiene que hacer el estudio de varios años pero lo que se registra en el Oncopediátrico Argentino marca esa incidencia en relación a la población de nuestra provincia”.

Las leucemias agudas, siguen siendo el tipo de cáncer infantil de mayor tasa en la provincia. “Son el 33% de los casos en la provincia y después siguen los tumores en el sistema nervioso central y en tercer lugar, los linfomas”, acotó la Dra. Vides. En nuestra provincia se tratan los primeros casos que no tengan que ir a trasplante, en esos casos, los pacientitos son derivados al Hospital Garraham. “Hay patologías que se las deriva a Buenos Aires y después regresan a control. Lo mismo todos los pacientitos que viajan a esta provincia o a Córdoba, cuando terminan esa etapa tan complicada, vuelven y siguen el Hospital de Niños”.



Juguetes

Días después de la celebración de Reyes Magos, siete niños que estaban para control en el Servicio de Hemato Oncología, más los dos que se encuentra en hospital de día y el que se encuentra internado recibieron la visita de la ministra de Salud, Claudia Palladino y la secretaria de Asistencia Pública, Manuela Avila, quienes hicieron entrega de juguetes gestionados estos por la Fundación Garrahan y la Fundación Banco Nación Argentina. Los pacientitos, que estaban acompañados además de sus padres, por la Dra. Marisol Vides, encargada del Servicio, recibieron con alegría los regalos. “Fue un muy lindo y agradable momento. Los pacientitos estaban muy contentos”, destacó la profesional.

El momento fue oportuno para que la ministra Palladino recorriera las salas del Servicio, donde tuvo la oportunidad de saludar tanto al paciente que se encontraba internado, como también a los dos niños que ese día se encontraban haciendo medicación en el hospital de día.