Los Nocheros volverán al Escenario Mayor en la segunda noche del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa sumando nombres destacados a su programación y confirmó la presencia de Los Nocheros para la segunda noche del festival mayor, que se desarrollará en el Predio Ferial Catamarca del 17 al 26 de julio.

El grupo salteño regresará al escenario principal del tradicional evento catamarqueño el sábado 18 de julio, en una presentación que marcará un nuevo reencuentro con el público local y con miles de visitantes que cada año participan de una de las celebraciones culturales más importantes del país. Con una trayectoria que se acerca a las cuatro décadas, Los Nocheros llegan nuevamente a Catamarca con un repertorio atravesado por canciones que forman parte de la historia reciente del folklore romántico argentino y que consolidaron una fuerte conexión con distintas generaciones.

Un regreso esperado al Escenario Mayor

La presentación de Los Nocheros aparece como uno de los anuncios destacados de la edición número 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Las voces de Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel volverán a ocupar el Escenario Mayor del Predio Ferial en una noche que promete reunir clásicos, canciones emblemáticas y momentos de fuerte vínculo con el público.

La agrupación salteña mantiene desde hace años una relación cercana con el público catamarqueño y sus presentaciones dentro del festival suelen transformarse en algunas de las jornadas más convocantes y emotivas. La expectativa por este nuevo show crece además por el peso simbólico que tiene la Fiesta del Poncho dentro del circuito cultural y folklórico nacional.

Casi cuatro décadas de trayectoria

Los Nocheros lograron consolidarse a lo largo del tiempo como uno de los grupos más representativos del folklore romántico argentino. Con casi cuarenta años de carrera artística, la banda construyó una identidad musical reconocida por:

La armonía vocal.

El repertorio romántico y popular.

La presencia de clásicos del folklore contemporáneo.

La conexión permanente con el público.

Esa combinación les permitió sostener una vigencia atravesando distintas generaciones que continúan acompañando sus canciones y sus presentaciones en escenarios de todo el país. La nueva participación en la Fiesta del Poncho representa un nuevo capítulo dentro de esa relación histórica entre el grupo y el público catamarqueño.

El recuerdo de una noche emotiva en el Poncho

La última presentación de Los Nocheros en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho dejó uno de los momentos más recordados de las ediciones recientes del festival. En aquella oportunidad, el grupo ofreció un show marcado por la emoción, la interacción con el público y un recorrido por algunos de sus mayores éxitos.

Durante esa presentación sonaron canciones emblemáticas como:

"Juan de la calle".

"Canto nochero".

"Amor de papel".

Los temas fueron acompañados por miles de personas en el Predio Ferial, en una escena que reflejó la fuerte identificación del público con el repertorio del conjunto salteño. La música, las voces y la complicidad construida con los asistentes se transformaron entonces en los elementos centrales de una noche que quedó instalada entre las más destacadas del festival.

La edición 55 de la Fiesta del Poncho

La edición 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a desarrollarse en el Predio Ferial Catamarca y se extenderá del 17 al 26 de julio. Durante diez jornadas, el evento reunirá artistas nacionales y provinciales, espectáculos musicales, presentaciones de danza, artesanías y expresiones culturales catamarqueñas.

La fiesta se consolidó con el paso de los años como uno de los principales encuentros culturales y turísticos del país y como el evento más importante del invierno argentino. La programación incluirá nuevamente actividades artísticas y culturales destinadas a mostrar la identidad y las tradiciones de Catamarca en distintos espacios del Predio Ferial.

La música popular

La incorporación de Los Nocheros a la programación reafirma el perfil musical que históricamente caracterizó al festival. El folklore popular argentino continúa ocupando un lugar central dentro del Escenario Mayor, donde cada edición reúne a artistas de amplia trayectoria junto a nuevas propuestas provinciales y nacionales.

La presencia del grupo salteño también fortalece la expectativa en torno a una de las noches centrales de la fiesta, especialmente por el vínculo que la agrupación mantiene con el público del noroeste argentino.

Entradas y canales oficiales

Desde la organización se informó que las entradas para el festival estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. Además, toda la programación oficial de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrá seguirse mediante los canales oficiales del evento.

La información estará disponible en:

Web oficial: fiestadelponcho.gob.ar

Instagram: @fiestanacionaldelponcho

Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

TikTok: @fiestanacionaldelponcho

Con la confirmación de Los Nocheros para la segunda noche del festival, la Fiesta del Poncho continúa delineando una programación que volverá a reunir música, cultura y tradición en el principal encuentro cultural de Catamarca.