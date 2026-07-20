Los sabores del Poncho: Gastronomía para disfrutar desde el mediodía hasta la madrugada

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país, ofreciendo a sus visitantes una experiencia que integra distintas expresiones de la identidad catamarqueña. Además de la música, la danza, las artesanías y las múltiples propuestas culturales, la gastronomía ocupa un lugar destacado dentro del Predio Ferial con espacios especialmente diseñados para que el público pueda disfrutar de una amplia variedad de platos y sabores durante toda la jornada.

Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la madrugada, quienes visitan la Fiesta pueden recorrer los diferentes sectores gastronómicos distribuidos estratégicamente en el predio. La propuesta reúne desde la cocina tradicional catamarqueña y del norte argentino hasta alternativas contemporáneas, ofreciendo opciones para distintos gustos y preferencias.

El recorrido gastronómico acompaña cada momento de la jornada, permitiendo que los visitantes encuentren espacios para almorzar, merendar, cenar o simplemente hacer una pausa mientras continúan disfrutando de las distintas actividades que ofrece la Fiesta.

Los ranchos mantienen viva la tradición

Uno de los sectores más representativos continúa siendo el de los tradicionales ranchos, donde se preserva el espíritu de la cocina regional y se ponen en valor los sabores característicos de Catamarca y del norte argentino.

En este espacio, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de preparaciones típicas que forman parte de la identidad gastronómica provincial. Entre las propuestas disponibles se encuentran:

Locro.

Tamales.

Humitas.

Empanadas.

Estofado.

Cabrito.

Lechón.

Carne vacuna a la parrilla.

Pollo a la parrilla.

Choripanes.

Otras especialidades regionales.

Los ranchos cuentan además con mesas destinadas al encuentro entre familias y grupos de amigos, mientras que las peñas animan tanto el mediodía como la noche, convirtiendo este sector en uno de los principales puntos de reunión dentro del Predio Ferial.

La combinación entre la gastronomía tradicional y las expresiones musicales permite que este espacio conserve el espíritu característico de la Fiesta del Poncho, donde la comida también forma parte de la celebración cultural.

Food trucks con propuestas para todos los gustos

Al final de la caminería del predio se encuentra otro de los espacios más concurridos por el público: el sector de food trucks, integrado por 25 propuestas gastronómicas que amplían la oferta culinaria con opciones urbanas y contemporáneas. En este sector los visitantes pueden elegir entre distintas alternativas, entre ellas:

Hamburguesas.

Pizzas.

Shawarma.

Carnes mechadas.

Conos de papas.

Sándwiches.

Tragos.

El lugar dispone de mesas para que el público pueda disfrutar de sus comidas con comodidad, mientras que un DJ acompaña las noches con música, generando un ambiente pensado para compartir y prolongar la experiencia festivalera hasta altas horas de la madrugada.

Este espacio complementa la oferta tradicional con propuestas de rápida preparación, permitiendo que los asistentes encuentren diferentes alternativas sin salir del Predio Ferial.

Cafeterías para hacer una pausa

En el corazón del Predio Ferial, sobre la pérgola que conecta el Mercado Cultural con la caminería central, funcionan nueve cafeterías que invitan a realizar una pausa durante el recorrido por la Fiesta.

La propuesta incluye diversas alternativas gastronómicas pensadas para distintos momentos del día, entre ellas:

Café.

Pastelería.

Heladerías.

Sándwiches artesanales.

Opciones para personas celíacas.

Alternativas para quienes eligen una alimentación vegana.

Estos espacios permiten a los visitantes descansar mientras continúan recorriendo las distintas propuestas culturales, comerciales y artísticas distribuidas en el Predio Ferial.

La incorporación de opciones destinadas a públicos con diferentes necesidades alimentarias amplía la oferta disponible y permite que un mayor número de personas pueda disfrutar de la experiencia gastronómica durante su visita.