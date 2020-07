Los taxistas exigen una ayuda económica de 20 mil pesos

Por segundo día consecutivo, taxitas de la Capital volvieron a reclamar asistencia estatal ante la caída de la actividad por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los trabajadores del volante se movilizaron esta mañana por las calle de la ciudad, y estacionaron en inmediaciones al Centro de Innovación y Desarrollo (CID), para expresar su pedido dirigido al Ejecutivo provincial. Tras la marcha, representante de los trabajadores tuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, a quien le formalizaron su pedido y entregaron una planilla con 400 nombres.

Uno de los trabajadores hizo una evaluación de la situación actual y sostuvo: "Pedimos 20 mil pesos para cada uno, y así poder quedarnos 15 días en casa y no salir a trabajar y contagiarnos. En La Rioja le pagaron a todos los taxistas y remiseros para que se queden en la casa cuando empezaron los contagios, y todavía siguen pagados. Acá se habla de pagar a los choferes de los colectivos un sueldo mensual para que no manejen y se queden en sus hogares y, ¿por qué a nosotros nos discriminan de esa manera? La solución tiene que ser económica y no un bolsón", sentenció.

Más tarde, el ministro de Gobierno habló con la prensa, y adelantó que en transcurso de la semana se va a trabajar en conjunto con el municipio capitalino en un "paleativo", y aseguró que por lo pronto, durante el día, entregarán un módulo alimentario a cada trabajador. "Están preocupados por la situación, el transporte publico es el que más se reciente. Estamos analizando de qué modo el Gobierno los puede ayudar. En el día de hoy le vamos a alcanzar un módulo alimentario, y vamos a hablar con el municipio de la Capital", dijo Moreno.

Y agregó: "Durante el fin de semana vamos a trabajar en alguna alternativa a lo que solicitaron. Estamos dialogando y tratando de encontrar un paleativo, que no llega a ser una solución".

Sobre la posibilidad de una ayuda económica de 20 mil pesos para los trabajadores, dijo: "Entiendo que si habría una posibilidad, pero los números nunca son los que uno quiere. Nos presentaron una panilla con 400 personas".