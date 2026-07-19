Los Tekis, Los Nocheros y Nadia Larcher hicieron vibrar el Poncho en la segunda luna

El Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 volvió a convertirse en el epicentro de la música popular argentina durante la segunda luna del festival. La programación ofreció una propuesta artística de alto vuelo que logró conjugar diferentes estilos y sensibilidades, desde la alegría del carnaval norteño hasta las expresiones más íntimas del folclore tradicional, pasando por el romanticismo de uno de los grupos más representativos del género.

La jornada estuvo marcada por la presencia de Los Tekis, Los Nocheros y el ensamble conformado por Nadia Larcher, Chango Spasiuk y Marcelo Dellamea, quienes encabezaron una programación que también tuvo una destacada participación de artistas catamarqueños. Cada una de las propuestas aportó una identidad propia, permitiendo que el clima festivalero se mantuviera durante toda la noche ante un salón principal completamente colmado.

Los Tekis llevaron la alegría del carnaval al Poncho

Al grito de "Soltame Carnaval", la banda jujeña volvió a demostrar por qué se transformó en uno de los grandes emblemas de cada edición del Poncho. Con un espectáculo renovado, aunque sin dejar de lado las canciones que el público espera escuchar, Los Tekis hicieron bailar y cantar a los asistentes, que ocuparon cada espacio libre del salón para acompañar el ritmo de la música.

Encabezados por Sebastián López, Mauro Coletti y Walter Sader, el grupo presentó composiciones que formarán parte de su nuevo material discográfico, entre ellas "Besos de Carnaval" y "Todo va a estar bien", las cuales convivieron naturalmente con clásicos que ya forman parte de su historia musical.

Entre las canciones interpretadas sobresalieron:

"Besos de Carnaval".

"Todo va a estar bien".

"Hasta el otro Carnaval".

"No te vayas".

"Todos nos vamos a morir igual".

Cada interpretación fue recibida con extensos aplausos por parte de un público que acompaña al grupo desde hace muchos años.

Momentos antes de subir al escenario, los integrantes de la banda expresaron: "Es un orgullo estar nuevamente en Catamarca y más aún en esta bella fiesta que es el Poncho, la más grande de invierno en el país".

Los Nocheros celebraron cuatro décadas de trayectoria

Promediando la noche llegó el turno de Los Nocheros, quienes presentaron un repertorio perteneciente a su concierto "40 años", repasando las canciones que marcaron su extensa carrera artística.

El espectáculo comenzó con "Yo soy tu río" y continuó con un recorrido por aquellas composiciones que los identifican, caracterizadas por letras vinculadas con la nostalgia, el amor y el romanticismo, sello distintivo del trío integrado por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre.

Durante su presentación, Mario Teruel destacó la importancia de actuar en Catamarca al señalar: "Es un honor estar en el escenario más importante de la música latinoamericana".

El músico también recordó los comienzos del grupo y el vínculo construido con su público a lo largo de cuatro décadas: "Cuando iniciamos, soñábamos con salir a cantar canciones y, hoy, agradecemos esta familia que se formó entre nosotros y el público y que lleva cuarenta años".

Entre las interpretaciones más celebradas por los asistentes estuvieron:

"Canción del adiós".

"No saber de ti".

"Entre el cielo y la tierra".

"El amor es un viento que regresa", zamba perteneciente a Horacio Guaraní.

La actuación concluyó con una extensa ovación de pie para una de las agrupaciones más emblemáticas del folclore argentino, cuya presencia continúa jerarquizando las noches del Poncho catamarqueño.

El emotivo regreso de Nadia Larcher a su tierra

Uno de los momentos más emotivos de la segunda luna fue el regreso de la cantora Nadia Larcher al escenario principal de la fiesta. La artista andalgalense volvió a presentarse en su provincia acompañada por el reconocido instrumentista litoraleño Chango Spasiuk y el guitarrista chaqueño Marcelo Dellamea, con la propuesta artística denominada "Música Argentina".

El espectáculo permitió apreciar el crecimiento artístico de la cantante catamarqueña, quien, con su característico timbre de voz y su calidad interpretativa, ofreció un repertorio de marcada identidad.

Al finalizar su presentación expresó: "Estoy emocionada por haber regresado a mi tierra a entregar mi canto... son momentos inolvidables".

El trío desarrolló un formato íntimo en el que confluyeron las melodías y los paisajes sonoros del Litoral y del Noroeste Argentino, logrando una propuesta musical que emocionó profundamente al público, que respondió con un prolongado aplauso de pie.

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El talento catamarqueño también fue protagonista

La programación de la segunda jornada también otorgó un espacio destacado a músicos e intérpretes locales que enriquecieron la propuesta artística del festival.

El acordeonista tinogasteño Kaly Barrionuevo presentó un espectáculo compacto en el que volvió a demostrar que su propuesta festivalera continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo. Las voces femeninas de Itatí y Leticia Aranda también tuvieron un lugar destacado. La artista andalgalense ofreció un repertorio que renovó el vínculo afectivo con un público que la reconoce entre sus intérpretes preferidas.

Por su parte, la cantora oriunda de Pomán compartió escenario junto a la riojana Natalia Barrionuevo, aportando sus canciones y su propuesta artística a una edición del Poncho que nuevamente la tuvo como protagonista.

Otro de los momentos sobresalientes fue la actuación del vientista, compositor y productor Juan Ignacio Molina, quien presentó un espectáculo basado en su segundo trabajo discográfico, "Taku".

Su propuesta fusionó sonidos ancestrales y contemporáneos mediante canciones propias y obras pertenecientes al cancionero autóctono, consolidando un recorrido musical estrechamente ligado a la identidad de esta región del país.

La danza completó una noche inolvidable

El color y la puesta en escena también estuvieron presentes gracias a la participación de reconocidas academias de danzas folclóricas que acompañaron el desarrollo artístico de la velada.

Participaron:

Academia Atahualpa Yupanqui (Capital).

Academia Yawar Waina (Santa María).

Arribeño Ballet.

Con música, danza y una permanente conexión entre artistas y público, la segunda luna de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 confirmó el carácter del festival como uno de los grandes encuentros culturales del país. La diversidad de propuestas, la presencia de figuras nacionales y el protagonismo de los artistas catamarqueños dieron forma a una noche en la que la emoción, la celebración y el folclore convivieron sobre el Escenario Mayor, consolidando un clima festivalero que acompañó de principio a fin una velada que quedará entre los momentos más recordados de esta edición del Poncho.