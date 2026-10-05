Mañana arranca El Ponchito con una jornada a pura música y danza

El escenario cultural de la provincia renueva su propuesta más masiva dedicada a la infancia. Este martes dará comienzo formal El Ponchito 2026, una celebración popularmente conocida como la fiesta grande de los chicos. A lo largo de seis jornadas consecutivas, el Escenario Mayor del Predio Ferial albergará a cientos de jóvenes artistas que desplegarán su talento a través de la música, el canto, la danza y diversas expresiones artísticas.
Las actividades programadas se extenderán de manera ininterrumpida hasta el domingo 11 de octubre, transformando al Predio Ferial en un punto de encuentro para las familias de toda la región. Durante este período, los niños y jóvenes que integran distintas academias, talleres, escuelas y colectivos artísticos tendrán la oportunidad de exhibir ante el público el resultado del trabajo técnico y formativo desarrollado durante todo el año.
El evento es organizado por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, garantizando el acceso universal mediante la modalidad de entrada libre y gratuita. De forma paralela, el predio albergará el desarrollo de la 18° Feria Provincial del Libro, consolidando una oferta cultural integrada.
La jornada inaugural
Las presentaciones en el escenario mayor estarán estructuradas diariamente en dos turnos de participación:
Turno mañana: De 10:00 a 13:00 horas.
Turno tarde: De 15:00 a 21:00 horas.
La jornada de apertura comenzará oficialmente durante la mañana del martes con la actuación inaugural de la Orquesta Infantil y Juvenil de Choya. A continuación, el bloque matutino ofrecerá una variada agenda de propuestas de danza y música representadas por las siguientes agrupaciones e instituciones:
SuperArte
Árabe Show Dance
Academia a Puro Ritmo
Ritmos Kids Team Dance
Ritmos Kids Urban Team
Jazmín Evangelina
EVEA
Academia con Brío
Estudio de Danzas Fusión
Por la tarde, desde las 15 horas, será el turno de nuevas propuestas que llegarán desde distintos puntos de la provincia, con la participación de las delegaciones de Los Varela y Huillapima, además de academias y grupos como Amanecer Danzando, Takiri Ballet, Rebelión Gaucha, El Malambo, Espíritu Gaucho y Stredancinglove, que cerrará la jornada con sus grupos Jefas del Flow, The Lockers y Pulso.
Canales de transmisión oficial en directo
Para quienes no puedan acercarse al Predio Ferial, todas las jornadas de El Ponchito serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de Catamarca Radio y Televisión YouTube de Catamarca Radio y Televisión y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y del Facebook de Fiesta del Poncho Facebook de Fiesta del Poncho, para que el público, familiares y amigos puedan acompañarlas desde cualquier lugar.
Programación Ponchito 2026
MARTES 6 DE OCTUBRE
Desde las 10 hs
Orquesta Infantil y Juvenil de Choya
Estudio de Danzas SuperArte
Árabe Show Dance
APR - Academia a Puro Ritmo
Ritmos Kids Team Dance
Ritmos Kids Urban Team
Jazmín Evangelina
Taller de Canto y Técnica Vocal de Niños - EVEA
Academia con Brío
Estudio de Danzas Fusión
Agrupación Virgen del Valle
Ballet Juvenil - Centro Educativo y Terapéutico Amaneceres
Desde las 15 hs
Estudio de Arte Katya Germán - Taller de Piano
Estudio de Arte Katya Germán - Taller de Canto
Academia de Inclusión Folklórica Luis F. Bazán
Academia Amanecer Danzando
Delegación Los Varela
Taller de Danza y Malambo El Ranchito
Takiri Ballet
Ballet Folklórico SOEM - Grupo Juvenil
Ballet Folklórico - Primaria I.S.E.G. Hood
Delegación Huillapima
Academia El Manchao
SG Estudio de Danza
Academia Rebelión Gaucha
Academia de Danzas Jardín de Luz y Fervor
Academia Espíritu Gaucho - Iniciales
Academia Espíritu Gaucho - Juvenil
Academia El Malambo
Estudio de Danzas Stredancinglove - Jefas del Flow
Estudio de Danzas Stredancinglove - The Lockers
Estudio de Danzas Stredancinglove - Pulso
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
Desde las 10 hs
Academia de Danza y Malambo La Legión del Matrero
Ballet Huayra Tusuy
Ballet Mishquila Pacha
Ballet Folklórico De Pura Cepa
EVEA - Infantil 2
Mateo El Baterista
Maia Rivera
Cali
Noel Cerrizuela
Estudio de Arte Katya Germán - Taller de Danza
Primaria del Colegio Privado Padre Ramón de la Quintana
Desde las 15 hs
Orquesta Infantil y Juvenil San Jorge
Academia La Magia de Bailar
Delegación Municipal Santa Rosa
Delegación Saujil
Delegación Municipal Pomán
Academia Ricardo Romero
Delegación Municipal Paclín
Taller Tusuy Nuna
F.R.I.D.A. Taller de Folklore - Escuela Municipal N°3
Andrés Solohaga
Reymundo Rivera
Hermanitos Herrera
Marcos Bringas
Coro Municipal de Niños y Niñas SFVC
Academia Yawar Waina - Grupo Infantil y Menor
Sach-a Tusuy - Grupo Infantojuvenil
Delegación Departamental Santa María
Instituto Rubinstein - Pulso
JUEVES 8 DE OCTUBRE
Desde las 10 hs
Taller Municipal de Danzas Clásicas para Infancias - Urbano Girardi
Ballet Raíz Chacarera
Ballet Folklórico Intercultural Aremai
Belgranitos Catamarqueños - Colegio Manuel Belgrano
Ballet Folklórico El Vallisto
Angelito Ruiz
Noah Valentín Velázquez
Escuela de Canto Ikigai
Coro del Colegio del Carmen y San José
Ballet Infantil Los Belgranitos
EVEA - Infantil 1
Taller Municipal Danzar Norteño
Desde las 15 hs
EncontrArte - Taller de Ensamble Musical
Taller de Música - Primaria de la Escuela Ribera del Valle
Taller de Música Mariscal Sucre
Estudio de Arte Katya Germán - Taller de Danza
Taller de Ritmos Urbanos - Escuela N°199 San Jorge
Escuela N°992 Libertador General San Martín
Centro Vecinal 20 de Febrero
La Magia del K-ryV
Alexia Natasha Roldán
Martina Molina
Gaturi Changuito Cantor
Anto Díaz
Estudio de Danzas Stredancinglove - Hace Calor
Estudio de Danzas Stredancinglove - Flow
Diamonds by Ememcis
Furor Urbano
Danzas Urbanas Kids - Estudio de Danza Black Move
Estudio de Danzas Stredancinglove - Origen
Instituto Rubinstein - Pulso
Zafiros Crew
VIERNES 9 DE OCTUBRE
Desde las 10 hs
Ballet Cuesta del Portezuelo
Conjunto de Danzas Folclóricas y Malambo - EVEA
Caporales San Andrés Virgen de Urkupiña
Ballet Juvenil - Centro Educativo N°4 Romis Amado Raiden
Show de Malambo - Escuela Municipal N°2 y N°3
Isabella Salas
Octavio Eschmüller Carrizo
Betiana Pereyra
Atahualpa
Escuela Especial N°10
Ballet Folklórico Santa Marta
Ballet El Colono
Desde las 15 hs
Ballet Municipal El Salado
Ballet Juntos
Ballet Estable - El Salado
Escuela N°378 Catalina Casilda Salguero
Katia Santillán y Thiago Gómez
Escuela de Folklore Añoranza
Luciano Valentín Vélez
Melody Gutiérrez
Julia del Valle Britos
Taller de Música de Monte Redondo
Delegación Londres
Las Panaderas - Grupo de Danza Flamenca
Escuela N°409 Gustavo Martínez Zuviría - La Aguada
Escuela de Arte Juan Chelemín
Comunidad Indígena Kolla Atacameña de Antofalla
Lourdes Bogolla
Frenesí
Isabel Frini
Orquesta Municipal Infanto Juvenil Ecos del Quimivil
Delegación Tapso
Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Desde las 10 hs
Academia de Danzas Alma de Horizonte
Ballet El Potro del Tiempo
Academia Reflejos de Tradición
Academia Atahualpa Yupanqui
Academia El Bagual
Academia de Danzas Maryam - Grupo Infantil y Juvenil
Delegación Municipal El Alto
Agrupación de Danza Aires Nuevos de Chumbicha
Las Primas
Zoé Vergara y Las Voces del Chamamé
En Clave - Colegio Privado Rodolfo Senet
Huellitas de mi Tierra
Desde las 15 hs
Hermanitos Rivera Villa
Jeremías Araya
Ignacio Aguirre
Almaa Rock
Delegación Mutquín
Ballet Folklórico Municipal Danzas de mi Tierra
Escuela de Folklore Puerto Viejo
Semillas de mi Pueblo - Grupo Infantil y Juvenil
Raymi Caporal
Escuela N°474 - Comunidad Indígena El Tolar
Delegación Municipal Belén
Delegación Municipal Andalgalá
Delegación Regional Antofagasta de la Sierra
Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer
Agrupación Folclórica El Malambo
Barrocos
50xCiento
Leandro Moreyra y su Violín
Antonella Solohaga La Catamarqueñita
Ballet Folklórico El Reencuentro - Sede Fiambalá
Estudio de Danzas Magaly
El Arribeño Ballet
EVEA - Grupo Infantojuvenil
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Desde las 10 hs
Taller Folklórico Las Américas
EVEA - Grupo de Folklore Adolescentes
Taller de Folklore - Inicial ESAE N°3 y Anexo Centro Vecinal D.F. Sarmiento
Agustina Carrizo
Francina Bizzotto
Abril Monjes Robles
Clara Flores Romero
Primera Escuela de Folklore Prof. Piriqui Pérez
Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas - Grupo Infantil
Ballet Aires de mi Tierra
Jeremías Carrizo
Benavidez Herrera María Victoria
Desde las 15 hs
Delegación Aconquija
Ballet Municipal Virgen de la Merced - Las Esquinas
Academia de Danzas Folclóricas, Malambo y Bombo Danzy Sumaj
Delegación Icaño
Ballet Orgullo Lapaceño
Ballet El Montaraz - Danza
Ballet El Montaraz - Percusión
Ballet Dueños del Tiempo
Delegación Fiambalá
Ballet Pasión y Cultura de mi Pueblo - Los Morteritos
Academia Municipal Amanecer Criollo - Manantiales
Escuela Municipal de Danza de San Fernando - Belén
Ballet Danzar Joven
Academia Municipal Raíces de mi Pueblo - Los Molles
Raíces de mi Pueblo
Delegación Villa Vil
Nahiara Brizuela
Lisandro & Alina
Alexander Gutiérrez
Victoria y su Acordeón
Benjamín Córdoba El Cantor del Pueblo
Compañía Escénica Municipal - Grupo Infanto Juvenil