Manuela Ávila: "Se están fortaleciendo acciones de rastreo de contactos estrechos y el bloqueo"

La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Manuela Ávila, informó como se viene llevando a cabo el trabajo en la pandemia de Covid-19 en una entrevista con los medios de prensa.

Al ser consultada sobre el contexto actual de la pandemia, la secretaria señaló que “es una situación de salud compleja a nivel mundial y por supuesto que en Catamarca también. En otro momento vivimos la de H1N1, que era la Gripe A, y me tocó estar desde lo operativo como médica de guardia, así que, fue otra vivencia. Ahora es más logística y gestión de tener tanto el recurso humano como todo lo necesario para hacer frente a esta pandemia”.

La médica del Ministerio de Salud, en relación al trabajo diario desde su lugar, expresó que: “veo que a la comunidad le costó tomar conciencia de la gravedad que tiene esta situación, y me parece que no ha dimensionado, no se han dado cuenta de la gravedad de todo esto; por lo que se nos hace mucho más a contramano a los equipos de salud”.

Además, detalló como se preparó el ministerio para la llegada de la pandemia. "Pusimos en marcha un plan operativo y fuimos preparándonos para cuando llegara ese día, tanto para el nivel central como así también con la realidad del interior. Como esta patología es muy dinámica y va cambiando día a día es revisado y se le van haciendo las modificaciones necesarias sobre la marcha”, dijo. Seguidamente, Ávila explicó que se están fortaleciendo acciones como, por ejemplo, el rastreo de contactos estrechos y el bloqueo. "En el caso de Andalgalá el equipo actuó muy bien y pudo bloquear a tiempo el brote que tuvieron”, resaltó.

Trabajo con los privados

La secretaria de Salud Pública aseguró el trabajo articulado con el sector privado y dijo que dentro de este plan operativo está planteada la importancia de tener reuniones regulares con este sector. "Es necesario, porque son muchos los protocolos que debemos compartir y, por ejemplo, si un paciente que va a una clínica privada es detectado con Covid positivo se deriva directamente al Malbrán donde será asistido. Además, se acordó que la atención de otras patologías, si llegara a tener que usarse para COVID el Hospital San Juan Bautista, van a ser cubiertas por la parte privada y nosotros desde lo público nos haríamos cargo de Covid”, explicó la médica.

Para finalizar, Ávila remarcó las acciones de prevención como primer aspecto para no enfermarse de Covid, y dijo que “tenemos que continuar con las medidas de prevención, la única vacuna es esto: el uso del barbijo cubriendo nariz y boca, el distanciamiento, evitar reuniones sociales y permanente lavado de manos. No subestimemos estas cuestiones, porque es la única forma de resguardar nuestra vida”.