En la noche del sábado, la catamarqueña María Magdalena Castro Carrizo realizó su profesión perpetua como integrante del Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, durante una emotiva celebración religiosa que tuvo lugar en el templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de la Capital.

La ceremonia representó un momento trascendental en su camino de consagración, al asumir definitivamente su compromiso de entrega a Dios mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia, bajo el carisma de esta institución religiosa.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc y concelebrada por el padre Héctor Moreno, párroco de San Jorge (Capital), y el padre Carlos Rodríguez, administrador parroquial de Santa Rosa (Bañado de Ovanta). Por su parte, el padre Armengol Acevedo, párroco de la comunidad anfitriona, a la que pertenece la nueva consagrada, estuvo a cargo de atender las confesiones.

La celebración contó con una importante participación de miembros de la comunidad religiosa y eclesial. Estuvieron presentes la delegada de la Madre General, hermana María Adriana Pucci, y otras integrantes del Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, además de religiosas pertenecientes a distintas congregaciones de Capital y del interior diocesano.

También acompañaron este acontecimiento integrantes de instituciones y grupos eclesiales, particularmente de la Unión Eucarística Reparadora (UNER), junto con familiares, amigos y fieles en general, quienes compartieron con María Magdalena una jornada especialmente significativa en su vida de consagrada.

El Adviento y la espera de la segunda venida de Jesús

Durante su homilía, Mons. Urbanč vinculó el significado de la profesión perpetua con el tiempo litúrgico del Adviento, que marca el comienzo de un nuevo año para la Iglesia y propone un camino de preparación espiritual hacia la Navidad.

En ese contexto, el Obispo explicó que se trata de un período que requiere compromiso y esfuerzo interior, porque la comunidad cristiana vive entre la certeza de la primera venida de Jesús y la esperanza de su regreso.

"Es un tiempo de mucho esfuerzo, de trabajo espiritual de nuestro corazón, porque sobre la certeza de que Jesús vino por primera vez, también tenemos la certeza -Él lo anunció- de que viene por segunda vez, y tenemos que esperarlo. Estamos en un clima de atenta espera, de vigilancia", expresó.

A partir de esa reflexión, el prelado relacionó el sentido de vigilancia espiritual con la decisión de María Magdalena de entregar definitivamente su vida al Señor. Señaló que su consagración se concreta precisamente en un tiempo litúrgico que invita a permanecer atentos y preparados para recibir a Cristo.

En ese sentido, recordó el origen y la identidad de la congregación a la que pertenece la nueva consagrada, las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, fundada por San Manuel González, a quien definió como un referente querido de la Iglesia.

"Esto nos tiene que alegrar mucho, porque la hermana María Magdalena, poniendo en práctica lo que dice Jesús que tenemos que estar en permanente vigilancia, porque quien se consagra de un modo perpetuo al Señor se ha tomado en serio esto de ser un portero que está esperando al Señor que viene", manifestó.

Una consagración que representa un regalo para toda la comunidad

Mons. Urbanč destacó que la decisión de María Magdalena no constituye solamente un acontecimiento personal, sino también un motivo de alegría y agradecimiento para toda la comunidad eclesial.

"Esto es un regalo para toda la comunidad", afirmó, antes de dirigirse especialmente a la nueva consagrada y señalar el valor testimonial que tendrá su vida de oración y adoración. "Cuando te veamos a vos, María Magdalena, viviendo, rezando, adorando a Cristo en la Eucaristía, estaremos sabiendo que lo que nos estás diciendo es que debemos estar atentos, alertas, porque el Señor viene", expresó.

Para profundizar esa idea, el Obispo tomó como referencia el ejemplo de Pablo en su carta a los corintios, cuando el apóstol agradece a Dios por la fe de aquella comunidad. Desde esa perspectiva, manifestó que también los presentes debían dar gracias por la fe y la consagración de María Magdalena.

Asimismo, resaltó que su entrega permitirá valorar los distintos carismas, dones y gracias que Dios concede a su pueblo y a los creyentes, para ayudarlos a permanecer atentos durante la espera del Señor.

De esta manera, la profesión perpetua fue presentada como un testimonio que trasciende a quien realiza los votos y alcanza al conjunto de la comunidad, invitándola a profundizar su propia vida espiritual.

La oración y la adoración eucarística como centro de la misión

Otro de los aspectos centrales de la homilía estuvo relacionado con la responsabilidad que implica la consagración perpetua. Mons. Urbanč remarcó que se trata de una entrega que supone poner la totalidad de la propia existencia al servicio de Dios y de la salvación del mundo.

"Esta consagración al Señor es una tarea, es un servicio, toda tu vida, toda tu energía, toda tu salud, todas tus fuerzas puestas al servicio de la salvación del mundo", sostuvo. En ese marco, explicó que la oración y la adoración ante Jesús Sacramentado constituyen elementos esenciales de la misión que María Magdalena asumió para siempre.

El Obispo hizo hincapié en la necesidad de permanecer junto a Cristo mediante distintas expresiones de espiritualidad y servicio:

Adorar a Jesús Sacramentado, como centro de la vida de consagración.

Suplicar e interceder, poniendo ante Dios las necesidades del mundo.

Pedir perdón por los pecados, asumiendo una actitud de reparación por las ofensas cometidas contra Dios.

Acompañar espiritualmente a Jesús, especialmente mediante la devoción a los Sagrarios abandonados.

Sobre este último aspecto, Mons. Urbanč señaló que la función reparadora recibe poca consideración, pese a formar parte de la identidad del carisma de las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret.

"La función reparadora muy poco se la tiene en cuenta... y parte de este carisma es que podamos estar al lado de Jesús, la devoción de los Sagrarios abandonados, cuánto abandono sufre Jesús", expresó.

De esta manera, destacó que la espiritualidad de la congregación está estrechamente vinculada con la adoración eucarística, la reparación y la compañía permanente a Cristo.

El llamado del Obispo: ser una mujer de oración

Hacia el final de su mensaje, Mons. Urbanč volvió a dirigirse directamente a María Magdalena y le expresó sus deseos para esta nueva etapa de su vida religiosa.

"María Magdalena, que seas siempre una mujer de oración, de contemplación del misterio del amor de Dios, y que nos puedas contagiar ese amor, ese cariño, esa cercanía de Dios a todos aquellos que te conocemos y los que pasan a tu lado", manifestó.

Sus palabras sintetizaron el sentido espiritual de la celebración y el compromiso que la nueva consagrada asumió ante Dios y la comunidad: vivir desde la oración, la contemplación y la entrega, haciendo visible el amor de Cristo a través de su testimonio cotidiano.

maría magdalena

Los votos perpetuos y el signo de la alianza para siempre

Concluida la homilía, llegó uno de los momentos centrales de la celebración. Frente al Obispo y acompañada por toda la asamblea reunida en torno a la Eucaristía, María Magdalena Castro Carrizo realizó su consagración perpetua a Dios, mediante la profesión de los votos de castidad, pobreza y obediencia, conforme al carisma del Instituto Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret.

Durante el rito, todos los presentes invocaron la intercesión de los santos en favor de la nueva consagrada y de quienes participaban de la celebración.

Posteriormente, María Magdalena leyó la fórmula de consagración perpetua, un texto que había escrito de su propio puño y letra y que representa la alianza de amor para siempre que establece con el Señor.

La lectura se realizó en presencia de los testigos y de la comunidad que acompañó este compromiso definitivo.

Otro momento significativo fue la entrega del anillo, signo de su consagración a Cristo como misionera eucarística seglar de Nazaret. La entrega fue rubricada con el saludo del Obispo y el aplauso de todos los presentes, que acompañaron con emoción este paso definitivo en su camino de fe.

El acompañamiento de la comunidad

Después de la profesión perpetua y de los distintos momentos propios del rito, la Santa Misa continuó de la manera acostumbrada. Al finalizar la celebración, María Magdalena recibió las muestras de afecto de los familiares, amigos, integrantes de la congregación y fieles que se acercaron para compartir con ella este acontecimiento.

La ceremonia en el templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús dejó así expresado el significado de una consagración que, según las palabras del obispo Luis Urbanč, representa una tarea y un servicio que comprometen toda la vida.

La profesión perpetua de María Magdalena Castro Carrizo, realizada en el comienzo del Adviento, quedó marcada por el llamado a la vigilancia espiritual, la adoración eucarística, la oración y la reparación. Una entrega definitiva que también fue presentada como un regalo para la comunidad, invitada a encontrar en su testimonio una referencia para vivir con mayor profundidad la fe y la espera del Señor.