Martes, ¿con tormentas?: este es el clima para Catamarca

El tiempo este martes se presentará con condiciones inestables, con llevias leves desde la madrugada, mientras se anuncian un incremento de la intensidad para la mañana, continuando co chaparrones hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 19 grados y los 26 grados. En cuanto a la lluvia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, arrancaron desde las primeras horas y van a estar acompañadas de vientos del sector Norte entre 13 y 22 km/h.

Ya para la mañana, se vendrán tormentas fuertes, en un rango de entre 40 y 70%. La temperatura ascenderá a 23 grados, con viento del mismo sector con velocidades iguales a la hora anterior.

Durante la tarde, las condiciones mejorarán levemente con chaparrones y una temperatura máxima prevista de 26 grados. En este tramo del día, el viento rotará al Noreste, con la misma intensidad de 13 a 22 km/h.

Ya en la noche, el pronóstico indica que continuarán los chaparrones, con una probabilidad de lluvias ya de entre 10 a 40%. La temperatura descenderá a 22 grados, mientras que el viento persistirá del mismo sector.

Así, Catamarca atravesará una jornada con alta inestabilidad en las primeras horas y precipitaciones aisladas hacia el cierre del día, en un contexto de temperaturas templadas a cálidas.

