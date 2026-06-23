Martes frío y soleado en Catamarca: la mínima fue de 1 grado

Catamarca transitará este martes bajo condiciones de estabilidad atmosférica, sin precipitaciones previstas y con un marcado contraste entre las bajas temperaturas matinales y un progresivo ascenso térmico durante la tarde. El pronóstico anticipa una jornada dominada por el buen tiempo, con escasa nubosidad en gran parte del día y vientos de intensidad leve a moderada.

Las primeras horas estarán caracterizadas por un ambiente frío. Durante la madrugada, el cielo se presentó algo nublado, mientras que la temperatura se ubicó en torno a los 6 grados. En ese período, los vientos soplarán desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Estas condiciones marcarán el inicio de un día que, si bien comenzará con nubosidad parcial, evolucionará rápidamente hacia un escenario de mayor estabilidad y predominio del sol.

La mañana con la temperatura más baja del día

A medida que avance la jornada, el descenso térmico alcanzará su punto más pronunciado durante la mañana. Según el pronóstico, la temperatura llegará a los 1 grados, convirtiéndose en el valor mínimo previsto para este martes.

En paralelo, el cielo permanecerá despejado, favoreciendo una amplia presencia del sol desde las primeras horas del día. El viento será prácticamente imperceptible en comparación con otros momentos de la jornada, ya que se espera que sople desde el sector Sudoeste con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La combinación de cielo despejado, temperaturas bajas y viento débil configurará un escenario típicamente invernal durante las primeras actividades de la jornada.

Una tarde agradable

Las condiciones meteorológicas alcanzarán su momento más favorable durante la tarde. El pronóstico prevé cielo completamente soleado y una temperatura máxima de 16 grados, el registro más elevado del día. El incremento térmico permitirá una marcada diferencia respecto de los valores observados durante la mañana, generando una amplitud térmica de 11 grados entre la mínima y la máxima previstas.

En cuanto a la circulación del aire, se producirá una rotación del viento hacia el sector Sudeste. Las velocidades se mantendrán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, aportando condiciones estables y sin cambios significativos en el estado del tiempo.

La tarde será, de acuerdo con las previsiones, el tramo más agradable de la jornada, con predominio absoluto del cielo despejado y temperaturas más templadas en comparación con las primeras horas del día.

La noche cerrará con nubosidad parcial y tiempo estable

Hacia el final del martes se espera un incremento moderado de la nubosidad. El cielo volverá a mostrarse algo nublado, aunque sin que ello implique cambios en las condiciones generales del tiempo. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 9 r, mientras que los vientos rotarán nuevamente, esta vez desde el Oeste, manteniendo velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pese al regreso de algunas nubes, el pronóstico indica que la estabilidad continuará predominando y que no se registrarán fenómenos meteorológicos significativos.

Sin lluvias ni ráfagas durante toda la jornada

Uno de los aspectos más destacados del pronóstico para este martes es la ausencia total de precipitaciones. En todas las franjas horarias, la probabilidad de lluvia será del 0%, tanto durante la madrugada como en la mañana, la tarde y la noche.

Ráfagas significativas: no previstas.

De esta manera, Catamarca tendrá un martes de características plenamente invernales, con mañanas frías, tardes más templadas y un predominio de condiciones estables que garantizarán una jornada sin lluvias y con amplios períodos de cielo despejado.

