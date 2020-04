Más de 160 mil reproducciones obtuvo la procesión de la Virgen

A raíz de la pandemia por el Covid-19, el domingo último, la gente participó desde sus hogares de la procesión de la Virgen del Valle, a partir de la transmisión de una señal única, que fue tomada por la televisión, las redes sociales y otras plataformas.

Según los datos estadísticos, la transmisión de la noche del domingo por el Facebook de la Catedral, identificado con el usuario “Santuario Catedral Virgen del Valle Catamarca”, logró 168.000 reproducciones.

Por otra parte, también se dio a conocer otros números que responden a las Festividades Marianas y que corresponden a 998.313 personas alcanzadas, 681.237 reproducciones de videos, 37.216 me gusta y 45.978 del Facebook de la Catedral; personas alcanzadas, 425.319; reproducciones de video, 197.388; 12.092 seguidores; 7.275 me gusta, que corresponden al acumulado de toda la Fiesta de la Virgen y no solo a la Procesión.

El registro ofrecido por las redes sociales, acerca de la cantidad de reproducciones que tuvo la transmisión, puede dar una noción aproximada de la cantidad de devotos que siguieron la ceremonia. A esos datos hay que sumarles el número de personas que vieron la transmisión por la Televisión Pública de Catamarca y de los canales de aire o de cable que tomaron esa emisión. Y se pueden agregar los devotos que la escucharon a través de sistemas de audio, como el propio de la Catedral, el de radio Valle Viejo y el de las emisoras que tomaron estas emisiones.

Cabe señalar, que para la procesión del 8 de diciembre último, según datos consignados en medios de comunicación locales, informados por la Policía de la Provincia, se habían registrado 186.367 visitantes y 44.051 vehículos que arribaron al Valle Central para caminar junto a la Virgen. Esa cantidad de devotos fue superior a la que se registró en diciembre de los dos últimos años: en 2017, habían ingresado 135.268 personas y 35.538 vehículos; en tanto que en 2018, fueron 138.570 peregrinos y 43.906 vehículos.

Es posible considerar que hay mucha gente que en oportunidades anteriores no pudo participar de la procesión por razones de salud, de edad u otras, y que estas transmisiones les posibilitaron hacerlo.

Por otra parte, se informa que retomaron las misas en el Camarín de la Virgen y podrán seguirlas por las redes sociales y radio de lunes a sábado a las 20 y domingo a las 8 y 20.