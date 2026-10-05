Más de 20.000 personas se anotaron como voluntarias para la visita de León XIV: los requisitos

Más de 20.000 personas se postularon en apenas 20 días para participar como voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La convocatoria, impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, busca conformar un equipo que acompañe las distintas actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La inscripción continuará abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 y se realiza a través del sitio oficial del episcopado.

Pueden postularse argentinos y residentes en el país de entre 18 y 65 años, cumplidos al 8 de octubre de 2026. Una vez finalizada la etapa de preinscripción, la organización seleccionará a los voluntarios e iniciará las instancias de formación obligatoria.

Qué datos deben completar los postulantes

El formulario solicita información personal y de contacto, ocupación, nivel de conocimiento de inglés, italiano y portugués, disponibilidad horaria y datos relacionados con posibles discapacidades.

Además, quienes se postulen deberán leer las condiciones generales del voluntariado y firmar un acuerdo de compromiso.

Desde la organización aclararon que la preinscripción no garantiza la incorporación al equipo. La selección dependerá de las necesidades del operativo, el perfil de cada postulante y su disponibilidad. Algunas funciones, además, podrían requerir presencia y disponibilidad antes de la llegada del Papa.

Los voluntarios seleccionados deberán participar obligatoriamente de las instancias de formación y cumplir los protocolos establecidos, mantener la confidencialidad de la información recibida y respetar las indicaciones de los responsables de cada área.

Qué perfil buscan

Según las condiciones difundidas por la organización, el voluntariado será entendido como "un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás", que deberá desarrollarse con responsabilidad, humildad, alegría y espíritu de entrega.

Se espera que los participantes puedan transmitir acogida, respeto, paciencia, cercanía y fraternidad, independientemente de la tarea que les sea asignada.

La organización también aclaró que no todos los voluntarios estarán cerca del Papa ni tendrán acceso a los espacios centrales. Muchas de las funciones se desarrollarán en otros sectores y el criterio será "servir donde la organización lo requiera".

Por ese motivo, se valorarán especialmente la flexibilidad, la capacidad de adaptación y el trabajo coordinado, ya que durante la visita podrían producirse modificaciones en las funciones, los horarios o los lugares asignados.

Una participación solidaria y sin remuneración

La participación será libre, solidaria y gratuita. El voluntariado no implica una relación laboral ni genera derecho a remuneración.

Cada integrante deberá utilizar de manera responsable su acreditación y los materiales que se le asignen, además de desenvolverse dentro de la estructura organizativa establecida.

Desde la organización señalaron que el objetivo es que cada voluntario viva su participación de acuerdo con los valores del Evangelio, con la humildad, la comunión y la esperanza como ejes de su servicio.