Soledad y Karina deslumbraron en la tercera luna del Poncho 2026

La tercera luna de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tuvo como sello distintivo el protagonismo de dos de las artistas más convocantes de la música argentina. Soledad Pastorutti y Karina "La Princesita" encabezaron una programación que reunió emoción, potencia interpretativa y una permanente conexión con el público que colmó el Escenario Mayor durante la noche del domingo 19 de julio.

Las dos cantantes ofrecieron espectáculos de más de una hora, con repertorios que recorrieron los momentos más destacados de sus respectivas trayectorias. La respuesta de los asistentes fue constante a lo largo de toda la velada, acompañando cada interpretación con aplausos, ovaciones y un clima festivo que caracterizó la tercera jornada del tradicional festival catamarqueño.

Junto a ellas, artistas locales y propuestas de danza completaron una programación que combinó el folclore, la cumbia, el tango y diversas expresiones de la cultura provincial y nacional.

El regreso de Soledad

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el regreso de Soledad Pastorutti al Escenario Mayor del Poncho, luego de un par de años de ausencia. La reconocida artista santafesina volvió al festival para celebrar sus 30 años de trayectoria artística, ofreciendo un espectáculo cargado de energía, emoción y un recorrido por las canciones que marcaron su carrera.

Su presentación comenzó cerca de la medianoche y durante más de una hora repasó parte de su amplio repertorio, alternando nuevas composiciones con aquellas obras que la consolidaron como una de las principales figuras del folclore argentino.

Entre los temas que interpretó se destacaron "El tren del cielo", "A Don Ata" y "Propiedad privada", canciones que fueron acompañadas por un público que respondió con entusiasmo desde los primeros acordes. El permanente intercambio con los asistentes, los aplausos sostenidos y la calidez del ambiente hicieron de su actuación uno de los puntos más altos de la tercera luna del festival.

Durante su presentación, Soledad compartió uno de los momentos más emotivos de la noche junto al cantante catamarqueño Agustín Isasmendi, ex participante de La Voz Argentina.

Ambos interpretaron "Paisaje de Catamarca", generando una especial conexión con el público presente. Como reconocimiento a su participación en esta edición del Poncho, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, le entregó el Poncho Bandera, una pieza confeccionada por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría.

El gesto simbolizó el reconocimiento institucional a la artista por su presencia en la edición número 55 del festival.

Karina vivió su primera vez en el Poncho

Otro de los momentos destacados de la noche estuvo marcado por el debut de Karina "La Princesita" en el escenario mayor de la Fiesta del Poncho. La cantante de cumbia realizó por primera vez una presentación en el tradicional festival y respondió con un concierto de más de una hora que confirmó su convocatoria y el vínculo construido con su público a lo largo de su carrera.

Desde el inicio del espectáculo quedó en evidencia el acompañamiento de los asistentes, que cantaron cada una de las canciones interpretadas por la artista.

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El recital comenzó con "A esa" y continuó con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos "Corazón Mentiroso", "Con la misma moneda" y "Traicionero Corazón", temas que recibieron las mayores ovaciones de la noche.

Para el cierre eligió interpretar "Con Otra", despedida que provocó una nueva ovación del público.

Además, durante su actuación también hubo espacio para una versión de la zamba "Porqué Será", incorporando al espectáculo una obra perteneciente al repertorio folclórico.

El protagonismo de los artistas catamarqueños

La programación también reservó un lugar importante para los representantes de la música catamarqueña. Desde Pomán, Fernanda Cruz protagonizó una destacada presentación en la que volvió a demostrar su vigencia artística y su compromiso con el cancionero tradicional de la provincia.

Por su parte, Néstor Pacheco ofreció un repertorio integrado por composiciones inspiradas en los paisajes de Catamarca.

Entre las obras interpretadas se destacaron "Recuerdos de mis Valles" y "La Catamarqueña", dos de las canciones más representativas de su trayectoria dentro de la música popular.

También subió al escenario Cololo Macedo, quien realizó un recorrido por las canciones que lo acompañaron durante sus 25 años de carrera artística, compartiendo con el público parte de su historia musical.

La danza también tuvo su espacio

La tercera luna del Poncho no estuvo dedicada únicamente a la música. En otro tramo de la programación, los bailarines Yanel Pedraza y Miguel Quinteros ofrecieron una destacada exhibición de tango.

La pareja, que lleva más de diez años bailando junta y ha enseñado esta disciplina en países como Japón e Indonesia, mostró sobre el escenario la esencia del tango a través del abrazo, la conexión y el movimiento compartido.

A esa propuesta se sumó la participación de la solista Nena Herrera, quien también aportó su interpretación dentro del segmento dedicado a la música ciudadana.

La programación artística se completó con la participación del ensamble musical de la Caravana Catucha, la propuesta encabezada por Nico Galleguillo y la presencia del Ballet Argentina, que aportó color, coreografías y danza a una noche que reunió múltiples expresiones culturales.