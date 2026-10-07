Más allá de las páginas: el Espacio Infantil redefine la Feria del Libro de Catamarca

La Feria del Libro de Catamarca ha abierto sus puertas en el Predio Ferial Catamarca, ofreciendo un punto de encuentro que se extiende hasta el domingo 11 de octubre bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión", con entrada libre y gratuita. En este marco, las infancias cuentan con un espacio concebido de manera integral para vivir la experiencia cultural de un modo diferente, transformando la visita convencional en un trayecto de exploración activa, libre y participativa.

La apropiación del espacio y la construcción colectiva

El Espacio Infantil propone un recorrido inmersivo y sensorial donde los chicos pueden participar de talleres, espectáculos y actividades, pero también explorar libremente, leer, pintar, jugar y dejar su propia huella. Mariana Santillán, coordinadora y conductora de este sector, destacó que la propuesta está pensada para que las infancias puedan apropiarse del lugar y descubrirlo a su propio ritmo.

Entre las atracciones principales se encuentra el denominado Sector de Colores, un mural en blanco y negro que cada niño puede intervenir con el color que elija y acompañar con su firma, dejando así su propia obra como parte de la construcción colectiva del espacio. A esto se suman túneles sensoriales, un escenario abierto y distintos rincones pensados para jugar y explorar, complementados con una programación que se renueva cada día a través de talleres, lecturas, cuentacuentos, obras de teatro de grupos catamarqueños, charlas, entrevistas, actividades especialmente preparadas para las escuelas, sorteos y propuestas para compartir en familia.

El valioso aporte de la Biblioteca Popular Juan Oscar Ponferrada

Dentro del Espacio Infantil participa activamente la Biblioteca Popular Juan Oscar Ponferrada, la cual cuenta con un sector propio provisto de libros, títeres, juegos y materiales para pintar. Liz Herrera, presidenta de la institución, explicó que los niños pueden acercarse a leer y utilizar libremente los libros y juegos disponibles, los cuales luego son reintegrados a la biblioteca.

La agenda de la institución comprende talleres de encuadernación, lectura y títeres, así como actividades especiales desarrolladas desde el viernes en el escenario del espacio. De este modo, la visita a la feria trasciende la asistencia a una actividad puntual, invitando a quedarse un rato, descubrir los libros, jugar, crear y compartir en familia durante las cinco jornadas del evento.

Agenda detallada de propuestas del Espacio Infantil

La programación abarca los cinco días de la feria con actividades diversas para cada jornada:

Jueves 8 de octubre:

9 hs — Taller Videojuego Guardianes de las Coplas, presentado por Gabriela Granizo y Gabriela Brouwer (Dirección de Patrimonio y Museos).

10 hs — Taller Veniqueteleo, a cargo de la narradora oral Silvia Pérez.

10:30 hs — La flor del cocodrilo, función de títeres.

11 hs — Taller Cuentos para niños sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú: Esquiú y la cajita perdida, con Sofía Sosa, Tutila Romero, Tiziana Monayar y Milagros Barrionuevo (Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú).

15 hs — Artaban y el Libro Mágico, función de títeres.

16 hs — Taller Dibujando lo que siento, dictado por Pablo Daniel Gurovich.

16:30 hs — Cuento que te Canto, por Brotecitos Canticuentos.

17 hs — Taller Braille en tus manos. Leer, escribir y descubrir, dictado por la Prof. Sandra Brizuela.

18:30 hs — Hotel Buena Vista, a cargo del Grupo Sin-vergüenzas Teatro.

Viernes 9 de octubre:

9 hs — Taller Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico.

9:30 hs — Cuentacuentos Los cuentos de Laura, con Silvia Pérez.

10:30 hs — Una aventura desopilante, a cargo de Teatro Clown.

11:30 hs — Hasta que baile la abuela, presentado por el Grupo Los Tíos.

15 hs — Taller Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico.

16 hs — Cuentacuentos Un Barquito... muchos bichitos, a cargo del Grupo voluntario CATALEE.

17 hs — Una ventana para contar historias. Experiencia de Kamishibai en familia, por Teatro de Papel.

17:30 hs — Taller de Kamishibai, por Teatro de Papel.

18 hs — Saltimbanquis, comedia musical.

Sábado 10 de octubre:

15 hs — Taller Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico.

17 hs — Canciones para las infancias, a cargo del dúo integrado por Eugenia Martínez y Agustín Varela.

18 hs — El Mundo de Ronda, presentado por Ronda Vázquez.

19 hs — Taller Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico.

Domingo 11 de octubre:

15 hs — Taller ¿Para qué sirve un monstruo?, dictado por Lucía Zaghis y Juegos Pumpeli.

17 hs — Taller Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico.

18:30 hs — Librín, el libro mágico de los niños, presentado por el Mago Martín.

19 hs — Taller de Pop Up Del papel a la sorpresa, a cargo de Pablo Gurovich.