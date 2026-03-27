Medicamentos gratuitos de PAMI Catamarca: ¿Qué deben saber los jubilados para obtener el beneficio?

El acceso a medicamentos gratuitos a través del PAMI volvió a ubicarse en el centro de la escena, especialmente luego de modificaciones en el sistema que obligan a los afiliados a cumplir nuevos requisitos y realizar trámites adicionales para mantener el beneficio. La situación, si bien fue detallada en Mendoza, tiene alcance nacional y repercute también en jubilados de Catamarca.

En ese contexto, el proceso para acceder o recuperar la cobertura total presenta pasos definidos, aunque con condiciones que pueden dejar afuera a algunos beneficiarios si no cumplen con los criterios establecidos.

Para obtener el 100% de cobertura en medicamentos, el primer requisito es contar con una receta electrónica emitida por el médico de cabecera. Las recetas en papel dejaron de ser válidas para este beneficio.

El subsidio está orientado a afiliados en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellos con ingresos bajos y sin cobertura de medicina prepaga, entre otros requisitos.

Además, una reciente disposición judicial determinó que, para calcular los ingresos, no deben sumarse la jubilación y la pensión. Este cambio amplía el universo de beneficiarios que pueden acceder nuevamente a la cobertura total.

Los afiliados que cumplan con los requisitos pueden solicitar hasta cuatro medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales de manera virtual. En caso de necesitar una mayor cantidad, deberán realizar el trámite de forma presencial en su agencia de PAMI.

Entre las condiciones exigidas para acceder al beneficio se encuentran: tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos —o hasta 3 haberes en hogares con convivientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD)—; no contar con afiliación a medicina prepaga; no poseer más de un inmueble; no tener aeronaves ni embarcaciones de lujo; no ser titular de vehículos con menos de diez años de antigüedad (con excepción de casos con CUD); y no registrar activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

En situaciones en las que no se cumplan los criterios de ingresos, pero el costo de los medicamentos represente al menos el 15% de los ingresos del afiliado, existe la posibilidad de solicitar la cobertura total mediante una vía de excepción. Para ello, se requiere la presentación de un informe social, la evaluación de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica.

Por su parte, los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, aunque igualmente deben gestionar el trámite correspondiente.

El procedimiento puede ser realizado por el propio afiliado, un apoderado o un familiar. La documentación requerida incluye el Documento Nacional de Identidad y la receta electrónica, que debe estar emitida por un médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado o codificado según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

En cuanto a la renovación, no será necesario repetir el trámite siempre que se mantengan las condiciones que dieron origen al subsidio.

El trámite se realiza de forma digital, a través de dispositivos como celular, tablet o computadora, aunque quienes necesiten asistencia o deban gestionar excepciones deberán acudir a una agencia del organismo.