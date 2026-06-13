Solidaridad: alumnos impulsan un ropero comunitario en su escuela

En un contexto económico complejo, donde muchas familias deben priorizar los gastos esenciales y postergar otras necesidades básicas, estudiantes de la Escuela Secundaria Ramón S. Castillo pusieron en marcha una iniciativa solidaria destinada a brindar ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Se trata del "Ropero Comunitario", un proyecto impulsado por los alumnos que integran el Centro de Estudiantes y acompañado por personal de la institución educativa, con una destacada colaboración del trabajador Hugo Alem.

Una propuesta basada en la solidaridad

La iniciativa tiene como objetivo recibir prendas de vestir y calzado donados por la comunidad para ponerlos a disposición de las personas que los necesiten de manera totalmente gratuita.

Las prendas son exhibidas dentro del establecimiento para que quienes requieran algún abrigo o elemento de indumentaria puedan acceder a ellos sin ningún costo.

Desde la comunidad educativa destacaron que el proyecto busca fortalecer valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso social, promoviendo acciones concretas de ayuda desde el ámbito escolar.

Convocatoria a la comunidad

Los organizadores invitaron a los vecinos a sumarse a la propuesta mediante la donación de ropa, calzado y abrigo en buen estado.

Las colaboraciones pueden acercarse a la Escuela Secundaria Ramón S. Castillo, ubicada en calle Maipú Norte 636, donde serán recibidas para incorporarlas al ropero comunitario.

La iniciativa se presenta como una respuesta solidaria ante las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias de Catamarca y refleja el compromiso de los jóvenes estudiantes con las necesidades de su comunidad.